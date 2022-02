Storm Vogel (36) wil een ‘x’ in het paspoort, zonder een deskundigenverklaring nodig te hebben. Vandaag bogen de rechters in Zwolle zich in een gesloten zitting over die vraag. 'Het gaat om erkenning, de overheid moet dat gaan toegeven.'

Storm, geboren in Kampen, meent zelf deskundig genoeg te zijn om te weten wat hun gender is. "Ik ga zelfs zover dat je identiteit je geslacht bepaalt, en niet andersom. Dat hoeft niemand voor mij te bepalen."

In de queer beweging is het altijd de vraag: hoe heet je en wat zijn je voornaamwoorden? Voor Storm is dat 'hen-hun'. Het is altijd ongemakkelijk dat hen 'm' of 'v' moet aanvinken, dat er altijd vragen zijn bij het ophalen van een pakketje, zegt Storm. "Dat de beleving van degene die mij ziet niet overeenkomt met wat in mijn paspoort staat. Ze nemen aan: dat is een vrouw of dat is een man."

Mannetje en vrouwtje

We zitten in de rechtbank na te praten. Storm, flamboyant gekleed, blauwgelakte nagels, vriendelijke blik. Er waren vandaag constructieve, meedenkende rechters, vertelt Annemetje Koburg, advocaat van Storm. "Het gaat om gelijke behandeling. Iedereen zou voor de wet gelijk moeten zijn, ook als het gaat om geslachtsaanduiding. We willen aandacht hiervoor, zodat de wetgever daar ook iets mee doet. Het systeem zoals het er nu ligt, werkt niet."

Ook Bureau Clara Wichmann maakt zich sterk voor deze zaak. Kan de staat treden in genderbeleving? Het is helemaal niet relevant of je 'm', 'v' of 'x' bent, vindt Femke Zeven van het bureau: "Kunnen we elkaar als mens benaderen, niet als man of vrouw? Die rechtspositie is nog niet op orde." Op dit moment bestaat er nog geen wettelijke grondslag voor een duidelijke aanvraagprocedure voor een 'x' bij de gemeente. Die verwijst mensen door naar de rechter, dat brengt kosten met zich mee.

Landelijke uitspraak

Rechtbanken gaan er verschillend mee om: sommige vereisen een deskundigenverklaring, andere niet. Vandaar dat er vragen liggen bij de Hoge Raad, zodat er misschien een uitspraak komt die landelijk kan worden gebruikt.

Het zou voor iedereen makkelijker moeten worden, vindt Storm. "Ik ben geen man of vrouw, voor mij is het belangrijk dat dat zichtbaar wordt in de officiële documenten van de overheid. De hele samenleving is nu wel doordrongen van het non-binaire denken, maar de papieren werkelijkheid is dat nog niet. Het gaat om erkenning, de overheid moet dat gaan toegeven."

Bertil van Kolthoorn, woordvoerder van de gemeente Kampen

"Op dit moment kan een ambtenaar van de burgerlijke stand wel het geslacht van iemand van 'm' naar 'v' of omgekeerd veranderen. Daarvoor is een deskundigenverklaring nodig. Als je je geslacht in 'x' wilt laten veranderen, moet je naar de rechter. Dat heeft te maken met het feit dat de 'x' nog niet in het burgerlijk wetboek voorkomt. Dergelijke aanvragen komen tot nu toe amper voor."

Nieuwe woorden

"Ik ga zwaar gebukt onder dat binaire denken. Dit systeem klopt niet, het sluit mensen uit", zegt Storm. Zolang de overheid geen officiële registratiemogelijkheid 'x' heeft, zal geen enkel bedrijf volgen, denkt hen. Ook kan Storm hun naam dan eindelijk ook officieel veranderen in Storm, zoals hen sinds 2018 heet. Toen Storm jong was, bestonden de woorden 'non-binair' en 'cisgender' nog niet, al is hen altijd al non-binair geweest. "Er zullen alleen maar meer mensen komen, denk ik. Want nu die woorden er zijn, is er een concept voor je identiteit."

Advocaat Koburg breekt in: ze vindt het wel typisch dat dit soort vragen aan haar, als 'cis-vrouw', niet gesteld zouden worden. "Waarom moet Storms hele geschiedenis verteld worden? Het punt is dat ik daarvoor niet naar de rechtbank hoef. Ik hoef niet toe te lichten wat ik in mijn puberteit heb uitgespookt waardoor ik tot de conclusie ben gekomen dat ik me prettig voel in dit lijf."

Op weg naar buiten moet Storm nog even naar het toilet en kiest voor het herentoilet. Een vrouw achter de balie vraagt verbaasd: "Ging mevrouw nou naar het herentoilet?" Als Storm weer naar buitenkomt: "Daarom ga ik vaak maar naar het invalidentoilet, om dat soort geroep te voorkomen."

De uitspraak van de rechtbank is over zes weken.