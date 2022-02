Het jonge bedrijf PeelPioneers uit Den Bosch won deze maand de Brabantse Agrifoodprijs. In de fabriek wordt elke dag een vol wedstrijdzwembad, of te wel 30.000 kilo aan sinaasappelschillen verwerkt. Het resultaat zit onder meer in koekjes, pizza-bodems, vegetarische hamburgers, bier, schoonmaakmiddelen en cosmetica.

"De mogelijkheden met schillen zijn oneindig", zegt Lindy Fourrier van PeelPioneers. "Die Brabantse prijs is een bevestiging dat we goed bezig zijn. Ze geeft een rondleiding door het bedrijf.

'Lekker fris'

De sinaasappelgeur komt je tegemoet zodra je de fel-oranje deur naar de twee fabriekshallen opent. "Onze werknemers horen thuis vaak dat ze lekker fris ruiken", aldus Fourrier. "Het is ook goed voor je energie. Etherische oliën geven een oppepper."

De schillen worden in de fabriekshallen verwerkt. De schillen worden in de fabriekshallen verwerkt. Foto: Peter de Bruijn

Gekonfijte blokjes voor cake

In de eerste hal draaien de machines op volle toeren. De schillen gaan via een lopende band rond. "Hier worden onder meer gekonfijte blokjes voor in de cake gemaakt. De schillen worden verderop onder hoge druk koudgeperst tot oliën die je in allerlei levensmiddelen vindt", legt Fourrier uit. "We willen aan grote bedrijven leveren die hun producten met ingrediënten uit onze schillen weer terug op de plank in de winkels zetten. De circulaire economie inderdaad."

Geheim procédé

Ze wijst naar een muur: "Onze andere hal is vorige week opgestart. Daar halen we op een chemische manier vezels uit sinaasappelschillen. Die gaan bijvoorbeeld in pizzabodems, vegetarische producten of vervangen E-nummers. Het zijn vezels met een absorptievermogen die het vocht uit bijvoorbeeld een vegetarische hamburger 'opslurpen'. Het procedé is net zoals het recept van Coca-Cola geheim. We zijn de mogelijkheden nog steeds aan het ontdekken in ons lab. Die vezels moeten het belangrijkste product worden voor het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van PeelPioneers."

Jesse Labordis pioniert in het lab. Jesse Labordis pioniert in het lab. Foto: Marc Bolsius

Het lab

Hylke Nicolai is het hoofd van het lab. "We zien afval niet als afval. Sinaasappelschillen zijn een bron. Puur oranje, oranje, oranje dat we ophalen bij de supermarkten. Die schillen kunnen we hier mooi onderzoeken. Er bijvoorbeeld fysica op loslaten. Afval is een combinatie aan moleculen en atomen die, als je goed scheidt, hergebruikt kunnen worden. PeelPioneers is geen afvalverwerker. We verwerken een grondstof tot nieuwe grondstoffen."

Persmachines bij supermarkten

PeelPioneers begon in 2017 in een garage in Amsterdam en verhuisde vorig jaar naar bedrijventerrein De Rietvelden in Den Bosch. "Hier staat de grootste schillenfabriek van Europa", aldus Fourrier. "Onze schillen komen vooral uit de sinaasappel-persmachines die bij supermarkten in een straal van 200 kilometer om Den Bosch staan."

"Je kunt schillen ongeveer twee dagen bewaren. Daarna beginnen ze te rotten. Al die schillen werden weggegooid en verbrand. Zonde als je weet hoeveel water er in de groei van een sinaasappel zit. Het beste van de grondstoffen gooiden we bij het vuil. We halen geen schillen bij particulieren op. Mensen zitten met hun handen aan sinaasappels. Je weet niet precies wat er met het fruit is gebeurd."

Potje met poeder

Iemand die als stagiaire begon is Willem Strolemberg. Hij onderzocht onder meer de vezels uit de sinaasappelschil en is nu betrokken bij de opstart van de nieuwe 'vezelfabriek'. Hij laat een potje met een crème-kleurig poeder zien. "Er zit geen sinaasappelsmaak meer aan. De vezel kan bepaalde E-nummers, bindmiddelen en emulgatoren in voedingsproducten vervangen. Ik heb niet zo veel met sinaasappelen. Wel met het idee om van reststoffen iets moois te maken. Fantastisch toch om zo je steentje bij te dragen aan de circulaire economie?"

Een deel van de producten waar sinaasappelschillen in verwerkt worden staat in een vitrine. Een deel van de producten waar sinaasappelschillen in verwerkt worden staat in een vitrine. Foto: Peter de Bruijn

Bij PeelPioneers in Den Bosch werken 34 werknemers en lopen nu twaalf stagiaires rond. "Mensen die via bijvoorbeeld de HAS en Helicon in Den Bosch of de landbouwuniversiteit in Wageningen bij ons stage lopen krijgen een eigen project", legt Fourrier uit. "Mogen pionieren met schillen. Ze maken soms het verschil hier. We groeien nog steeds", aldus Fourrier. "We zijn nu op zoek naar een aantal ervaren operators om het proces in onze vezelfabriek te controleren en te begeleiden."

Duurzame zaak

Fourrier: We willen dat straks alles in onze fabriek gerecycled wordt. In ons spoelwater komen suikers vrij. Dat vocht gebruiken we bijvoorbeeld voor de Orangecello; het zusje van de Limoncello. Ons doel is dat er niets van de schil verloren gaat. Dat wat we nu overhouden wordt veevoer. Zonde, we willen alles van de schil gebruiken. Een bedrijf van en voor de toekomst zijn. Mensen die hier willen werken hebben vaak hart voor de duurzame zaak. Je draagt een steentje bij aan een betere wereld. Zo voelt dat."

Er zijn volgens Fourrier al ideeën om een nieuwe fabriek in Spanje, Frankrijk of Duitsland te bouwen en het schillenassortiment uit te breiden. "We hebben net geëxperimenteerd met schillen van citroenen. Aardappelschillen en bananen kunnen ook. Die gooien we nu weg, maar daar zitten de meeste vitaminen en de meeste grondstoffen in. We kunnen in Den Bosch nog eindeloos pionieren."

PeelPioneers

- PeelPioneers is vijf jaar geleden in een garage in Amsterdam begonnen. Het bedrijf verhuisde in 2021 vanuit een loods bij afvalverwerker en recyclingbedrijf Renewi in Son naar een lab met fabriek en kantoren in Den Bosch.

- Het bedrijf werd in 2017 opgericht door Lindy Hensen, Bas van Wieringen en Sytze van Stempvoort.

- De fabriek in Den Bosch verwerkt nu per dag zo'n twee voetbalvelden aan sinaasappelschillen. Dat is omgerekend zo'n 30 duizend kilo aan schillen per etmaal.

- Er werken nu 34 werknemers en zo'n twaalf stagiaires. Er is in de toekomst nog meer personeel nodig.

- Een deel van de stagiaires komt onder meer van de HAS en Helicon in Den Bosch