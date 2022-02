Mag ontslag volgen na een bericht op sociale media? Juristen denken dat digitale uitingen op LinkedIn, Facebook en Twitter vaker reden zullen zijn voor het einde van een dienstverband. Zeker in coronatijd.

Een antwoord op de bovengenoemde vraag volgt deze maand. Een Nijmeegse medewerkster van een zorgorganisatie die de deur werd gewezen vanwege haar coronakritiek, laat in hoger beroep haar ontslag door een rechter toetsen.



'Natuurlijk kun je je laten inspuiten met een virusfabriekje en hopen dat het goed gaat en je geen verlamming krijgt van je gezicht of andere ernstige aandoening. Wat je ook kunt doen, is je realiseren dat er gewoon een medicijn is. In tegenstelling tot het vaccin is bij ivermectine wél aangetoond dat het levens redt.'



Het is in de herfst van 2020 als De Waalboog-werkneemster dit bericht op haar LinkedIn-account post. De coronapandemie raakt de ouderenzorginstelling in het hart.



Er zijn besmettingen onder de zeshonderd ouderen op de vijf locaties. Bewoners overlijden. De zorgmedewerkers, zo'n duizend mensen, lopen op hun tandvlees.

Rapen zijn gaar

De rapen zijn pas echt gaar als haar Waalboog-collega's kennisnemen van haar volgende digitale post. "Er kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat het vaccin zeer experimenteel is en risicovol. De code van Neurenberg is hierop van toepassing."



"Dat betekent dat iedereen die actief meewerkt aan deze misdaad persoonlijk aansprakelijk is, ook als je opdracht hebt gekregen van je baas."

De code van Neurenberg was na de Tweede Wereldoorlog een antwoord op de nazi-experimenten die tijdens de oorlog zijn uitgevoerd.



De Nijmeegse medewerkster van De Waalboog is een grens overschreden en haar werkgever mag haar ontslaan, zo oordeelde de rechter in Arnhem. Maar het laatste woord is hier nog niet over gezegd. De vrouw legt zich niet neer bij de uitspraak en is in hoger beroep gegaan. Dat dient 16 februari voor de rechtbank in Arnhem.

'Zal vaker gebeuren'

De werkneemster die Biomedische Wetenschappen heeft gestudeerd en in 2017 begon als stafmedewerker Kennismanagement bij De Waalboog, uitte wel heel stevige kritiek op haar LinkedIn-account over het coronabeleid.



Dat zal nog vaker gebeuren, voorspelt Pascal Besselink, arbeidsrechtadvocaat bij juridische dienstverlener DAS. Want in deze coronatijd neemt de polarisatie toe, de digitale uitingen van voor- en tegenstanders zijn heftiger. "Digitale uitingen, terecht of onterecht, genuanceerd of ongenuanceerd: op de werkvloer gaat het een rol spelen."

Eerder werd een percentage genoemd van 10 procent van de ontslag op staande voet zaken waarbij sociale media een rol speelden. DAS heeft het uitgezocht, maar harde cijfers zijn niet te geven. Vorig jaar waren er ongeveer 750 zaken waarbij werknemers op staande voet zijn ontslagen.



"We kunnen niet bevestigen dat het in 10 procent van die zaken gingen om uitlatingen op sociale media betreft, maar je ziet wel vaak dat het een rol speelt in ontslagzaken," zegt een woordvoerder.

'Topje van de ijsberg'

Het is, denkt Besselink, het topje van de ijsberg. Daarbij geldt de aantekening dat veel ontslagzaken niet eens bij de rechter komen omdat ze vaak na onderling overleg worden geschikt.

Van Greenpeace tot Blokker: ontslagen na berichten op sociale media

Ontslagen wegen digitale uitingen op sociale media, dat overkwam een medewerker van milieuorganisatie Greenpeace die een bericht plaatste op zijn Facebook-pagina (zichtbaar voor tweehonderd vrienden) over de betogers in Hongkong die 'allemaal moeten branden in de hel'.



Een geschiedenisdocent raakte zijn baan kwijt nadat foto's op internet opdoken waarbij hij werd gelinkt aan neonazistische NVU.



Een chauffeur van PostNL is de laan uitgestuurd na een Facebook-bericht over aanslagen in Istanboel ('jammer dat er maar 29 doden zijn. Maar ja, die 29 komen gelukkig niet hier heen, top').



Klassiek is het voorbeeld van een magazijnmedewerker van Blokker die zijn biezen kon pakken na beledigende uitlatingen ('hoerebedrijf') op Facebook over zijn werkgever.



Niet alleen digitale uitingen kunnen gevolgen hebben. Dat merkte vorige week een universitair hoofddocent van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij mag voorlopig zijn vak kritisch denken niet meer uitvoeren. Reden: de docent zou geprobeerd hebben om studenten te overtuigen van allerlei complottheorieën, waaronder over vaccinaties.

Spraakmakende zaak

Het ontslag van de Nijmeegse behoort tot een van de meest spraakmakende zaken van vorig jaar. "De Waalboogzaak is opmerkelijk omdat het laat zien dat vrijheid van meningsuiting niet onbegrensd is en in sommige gevallen tot ontslag kan leiden.



Deze mevrouw werkte bij een zorginstelling als medewerker kennismanagement, is hoogopgeleid en plaatste zulke radicale berichten - het is niet verrassend dat ze is ontslagen. Juridisch gezien is de uitspraak niet onbegrijpelijk", vindt Maarten van Gelderen van Ontslag.nl die de Waalboogkwestie in de top 10 van meest opmerkelijke ontslagzaken van 2021 plaatste.

Er zijn best veel rechterlijke uitspraken te vinden over digitale uitingen en de effecten op de werkvloer. Sommige kwesties zijn helder. Zoals de affaire van de medewerker die zich ziek meldt en vervolgens beelden post op sociale media van haar uitstapje naar Amsterdam. Of de medewerker met rugklachten die aan de start van een marathon staat.



Pascal Besselink: "In deze zaken van al langer geleden is het helder: dat moet gesanctioneerd worden. Maar er is een heel grijs gebied. Dan kijkt de rechter: wat is de inhoud van de post precies? En wie is de persoon die het plaats: is dat de salesmanager die toch het uithangbord is van het bedrijf? Een werknemer aan de lopende band zal er eerder mee wegkomen omdat hij minder snel gelinkt wordt aan een bedrijf."

Vrijheid van meningsuiting

De Waalboog eist dat de medewerkster stopt met haar coronakritiek op haar LinkedIn-account. Maar de medewerkster is dat niet van plan. Haar LinkedIn is een persoonlijk account, zegt ze. Haar vrijheid van meningsuiting en het onderwerp vindt ze bovendien te belangrijk.



Dat roept de vraag op: Wat mag je als werknemer wel posten op sociale media en waar ligt de grens? En hoe zit het met vrijheid van meningsuiting? Kan een werkgever zijn personeel verbieden om post te plaatsen op sociale media?

Vrijheid van meningsuiting weegt zwaar. Maar er zijn grenzen, stelt Stefan Sagel, hoogleraar Arbeidsrecht aan de universiteit Leiden en advocaat bij De Brauw in Amsterdam.

"Een werkgever hoeft niet alles te accepteren. Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht dat primair geldt tussen overheid en burger. In de richting van de werkgever is het wel van belang, maar minder rechtstreeks. Het is een factor binnen de beoordeling wat de werkgever en werknemer over en weer als goed werkgever en goed werknemer van elkaar mogen verwachten. Een werkgever mag zeggen: dat accepteer ik niet. Het gaat over redelijkheid en billijkheid."



Niet alleen de inhoud van de boodschap en de toonzetting (beledigend of bedreigend), weegt mee. Ook de context is relevant.



Sagel: "Een vakantiekiekje op Facebook waarbij je met twee skistokken in de hand voor een skilift staat en je je QR-code moet laten zien en je schrijft daaronder: 'Belachelijk die QR-code', dat kan. Op Facebook heb je iets meer vrijheid. LinkedIn is een zakelijk netwerk. Daar sta je bijvoorbeeld keurig in pak met das, logo van bedrijf op je werkkleding. Je staat wel gelinkt aan het bedrijf."

'Slaap er nog een nachtje over'

Denk na voordat je wat post, zegt arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink. "Vraag jezelf af: zou je dit bericht ook op een billboard langs de snelweg willen posten? Berichten worden gedeeld, geliked. Ben je bewust van de olievlekwerking.



In het geval van de medewerker van Blokker heeft een van de collega's die tot zijn vriendenkring behoorde, de werkgever geïnformeerd over het bericht. En denk na wát je post: hoe kan het andere partijen raken, in dit geval de werkgever. Bij twijfel: niet doen. Waarom zou je je baan op het spel zetten."



Bezint eer ge begint. "Slaap er nog een nachtje over", is ook het advies van hoogleraar Stefan Sagel. "Want mensen posten iets op sociale media als ze geagiteerd zijn, dan hebben ze 's avonds laat nog iets gezien of gelezen. Dus leg het een nachtje onder je hoofdkussen. En vraag je af: wat zou de werkgever hiervan vinden?"



Pascal Besselink heeft ook een tip voor de werkgever: stel een socialmediaprotocol op en communiceer dit met werknemers binnen het bedrijf. "En als er een bedrijfsreglement is op dit gebied: maak dat af en toe weer bespreekbaar zodat mensen zich er meer bewust van zijn. Er mag heel veel, maar vrijheid van meningsuiting is niet onbegrensd."