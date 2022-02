De vogelgriep verspreidt zich verder door Nederland. In de afgelopen week zijn meer dan 200 duizend kuikens afgemaakt op besmette bedrijven. Het virus is inmiddels ook gevonden in de de pluimveedichte Gelderse Vallei. En bij zoogdieren. Hoe bedreigend is de situatie?

Uitbraken van de vogelgriep lijken de laatste jaren in hevigheid toe te nemen. De variant die nu rondgaat staat bekend als zeer besmettelijk. In het wild worden niet alleen besmette vogels gevonden, maar ook zoogdieren zoals een vos, bunzing en een otter. Het virus duikt deze winter in heel Europa op, het Duitse Friedrich Loeffler Institut sprak in december van de grootste uitbraak op het continent ooit.

In Nederland is het volgens minister van Landbouw Henk Staghouwer voor dat soort conclusies nog te vroeg. Maar hij stelde vorige week in een brief aan de Tweede Kamer wel dat vogelgriep een 'structureel probleem' is geworden dat een 'permanente bedreiging voor de pluimveehouderij' vormt. "Dit vraagt om oplossingen op de langere termijn."

De laatste besmetting werd dinsdag geconstateerd op een bedrijf met 168 duizend kippen in Vuren. Zondag werd ook vogelgriep gevonden bij een eendenbedrijf in Biddinghuizen. Een week eerder waren er al uitbraken in Willemstad en Grootschermer. Voor dat laatste bedrijf, waar 170 duizend kuikens afgemaakt moesten worden, was het de tweede besmetting in een paar maanden tijd. Daar lagen echter weinig andere bedrijven in de buurt.

Hoogrisicogebied

De meest zorgwekkende besmetting werd gevonden op een klein bedrijf met zo'n drieduizend eenden in Ede. De Gelderse Vallei is vanwege de pluimveedichtheid hoogrisicogebied voor de verdere verspreiding van het virus. Binnen een kilometer van het bedrijf liggen nog 6 andere pluimveehouderijen, binnen 3 kilometer zijn het er 14, en in een straal van 10 kilometer zijn maar liefst 215 pluimveehouderijen te vinden. De dichtstbijzijnde bedrijven worden gesloten en regelmatig gecontroleerd op vogelgriep. Voor de bedrijven binnen 10 kilometer geldt een vervoersverbod.

Hoogleraar virologie Thijs Kuiken denkt dat de echte test pas komt nu het virus in de pluimveedichte Gelderse Vallei is aanbeland. "In 2003, tot nu toe de grootste uitbraak in Nederland ooit, begon het daar ook. Het is erg knap dat het tot nu toe is gelukt om uitwisseling tussen bedrijven te voorkomen, maar ik houd mijn hart vast. Het risico dat bedrijven elkaar besmetten is hier veel groter."

Volgens Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, doen boeren er alles aan om dat te voorkomen. "Het bewustzijn is nu veel hoger dan in 2003, toen je veel verspreiding tussen bedrijven zag. Boeren letten goed op de hygiënemaatregelen en laten geen onnodig bezoek toe in de stal." Sinds eind oktober is al een landelijke ophokplicht van kracht.

Tot nu toe zijn wilde watervogels zoals ganzen de motor achter de uitbraak. Deze variant van het vogelgriepvirus heeft al een tijd geleden in Aziatische pluimveehouderijen de sprong gemaakt naar wilde vogels en blijkt goed in staat om steeds nieuwe soorten te besmetten. "We hebben het virus uit onze handen laten glippen", stelt Kuiken. "In de wilde vogelpopulatie hebben we totaal geen controle over het virus. Nu ook zoogdieren vatbaar blijken neemt het risico voor mensen toe. In de geschiedenis hebben grieppandemieën altijd een element van vogelgriep in zich gehad."

Vaccinatie

Een mogelijkheid om op de korte termijn de ziekte te bestrijden is vaccinatie. De beschikbare vaccins helpen voorlopig vooral tegen ziekte, niet tegen besmetting. "Bij vogelgriep is dat ongewenst, want je wil niet dat het virus verspreidt zonder dat je dat doorhebt", legt hoogleraar diergeneeskunde Arjan Stegeman uit. "Een vaccin dat werkt tegen verspreiding is toekomstmuziek, dat gaat dit of volgend seizoen niet helpen. Maar zeker door de ernst van de uitbraken van de afgelopen jaren wordt het een realistischere optie."

Voor de langere termijn stelt Oplaat voor om bij de inrichting van nieuwe natuur beter na te denken over welke dieren dat aantrekt. "Zeker in de buurt van pluimveehouderijen wil je niet een magneet voor watervogels aanleggen." Het steekt hem dat boeren die daarvoor pleiten worden weggezet als tegenstanders van natuur. "Wij zijn juist liefhebbers van natuur, maar willen wel serieus nadenken over hoe we die inrichten."

"Het is verstandig om als pluimveehouder je bedrijfsterrein onaantrekkelijk te maken voor watervogels", vindt ook Stegeman. "Maar ik betwijfel of dat ook voor Nederland als geheel werkt. We zijn een land in een delta, elke winter trekken hier miljoenen watervogels naartoe. Die broedgebieden weghalen is niet realistisch, en moeten we volgens mij ook niet willen."

Verkleining veestapel

Voor oplossingen wijst Kuiken naar het vorig jaar gepubliceerde rapport van de Expertgroep Zoönosen, waar Stegeman en hijzelf lid van waren. Daarin werd onder meer aangeraden om de dichtheid van bedrijven en het aantal dieren per bedrijf omlaag te brengen, en om pluimveebedrijven te weren uit watervogelrijke gebieden. "Het is niet zo dat je met de helft minder dieren ook maar half zoveel kans hebt op mutaties, maar het maakt wel uit of je honderd of 100 duizend dieren hebt", aldus Kuiken.

Oplaat kan zich daar niet in vinden. "Nederland heeft, ondanks dat we in een waterrijke delta liggen, relatief weinig uitbraken in vergelijking met andere landen in Europa. Dat komt door onze hoge veiligheidstandaarden. Door onze monitoring kunnen we ook op grote bedrijven het virus detecteren voordat het muteert."

Uiteindelijk moet de vogelgriep volgens Kuiken in verband worden gezien met andere problemen, zoals klimaatverandering en de vermindering van de biodiversiteit. "Ik denk dat het verstandig is om je niet alleen op dit acute probleem te richten, maar alle aanverwante zaken tegelijkertijd aan te pakken. Een verkleining van de veestapel zou daar zeker bij helpen."

Vrije-uitloopei verdwijnt door ophokplicht

De landelijke ophokplicht heeft pijnlijke gevolgen voor pluimveehouders die normaal gesproken vrije-uitloopeieren leveren. Volgens Europese regelgeving mogen eieren van een kip die meer dan zestien weken binnen heeft gezeten namelijk niet het 'vrije-uitloop'-stempel krijgen. Op 16 februari is die datum bereikt en zullen de vrije-uitloopeieren dus uit de schappen van de supermarkt verdwijnen.

De eieren zullen in plaats daarvan verkocht worden als scharreleieren. Een groep belangenbehartigers van de pluimveesector waarschuwde in een brief aan minister Staghouwer voor 'grote financiële consequenties' voor vrije-uitloopboeren. Boeren moeten hun eieren dan namelijk verkopen als scharrelei, wat minder opbrengt.

De sector wil daarom dat de Europese regels tijdelijk worden opgeschort, zodat de eieren alsnog als vrije-uitloop verkocht kunnen worden. "De overheid wil meer vrije-uitloopeieren, dan moet ze zich daar ook voor inzetten", vindt Oplaat. "Nu worden boeren bestraft, terwijl zij er ook niets aan kunnen doen dat de kippen niet naar buiten mogen."

Het ministerie van Landbouw laat in een reactie weten dat het de zorgen van de pluimveehouders 'begrijpt' en dat het met de sector over het probleem gaat overleggen, 'niet alleen voor de korte maar ook voor de langere termijn'. Maar minister Staghouwer schreef in zijn Kamerbrief dinsdag dat hij voorlopig geen ruimte ziet 'om de ophokplicht voor vrije-uitloopbedrijven te versoepelen.'