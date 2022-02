Begin eens een praatje over het weer. Af-ge-zaagd? Helemaal niet met dit gespreksmateriaal.

1. Gemiddeld regent het in Nederland zo'n 8 procent van de tijd.

2. Mei 2018 was met 16,4 graden de warmste in ruim driehonderd jaar.

3. Voor de mensen die de afgelopen winter over 'siberische kou' spraken: in 1740 was het pas echt koud. De gemiddelde temperatuur was 6,5 graden (ruim 10 graden nu), het vroor al op 8 oktober en in mei viel er nog een dik pak sneeuw.

4. Regen bevat vitamine B12.

5. In Kampala, de hoofdstad van Oeganda, onweert het gemiddeld 280 dagen per jaar.

6. Hoewel er vaak wordt gesproken van een herfstdip of winterdepressie, worden in de zomer de meeste zelfmoorden gepleegd. December kent juist het laagste suïcidecijfer.

7. Elke minuut onweert het 1.800 keer op aarde.

8. Vorig jaar leidde een hittegolf in Californië ertoe dat druiven in rozijnen veranderden nog voordat ze waren geplukt.

9. In Nederland zijn in de zomer de heftigste regenbuien: ze duren korter, maar er valt relatief veel water.

10. De temperaturen tijdens een hittegolf kunnen treinrails doen buigen.

11. De windsnelheden in sommige tornado's liggen met 400 km per uur hoger dan die van Formule-1-auto's.

12. Niet iedere sneeuwvlok is uniek.

13. In de winter staat de aarde het dichtst bij de zon.

14. De minuscule regendruppeltjes die samen mist maken zijn zo klein dat er 7 miljard druppels nodig zijn voor een eetlepel water.

15. De meeste sneeuw valt in Japan, in Aomori City.

16. Je kunt de temperatuur meten door het tjilpen van een krekel te tellen. Krekels zijn koudbloedig en nemen de temperatuur aan van hun omgeving. Tel 25 seconden het getjilp, deel het door drie en tel er vier bij op.

17. Gemiddeld is het in Nederland 240 dagen per jaar droog.