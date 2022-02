Een vrouw met schuilnaam Eve (44) deed zich voor als huwelijksbemiddelaar bij net bekeerde moslima's in Den Haag. In plaats van een partner kregen ze een vette rekening. Een slachtoffer verloor bijna 14.000 euro. De rechter veroordeelde de verdachte tot een taakstraf, maar zij wees haar gewelddadige ex-man aan als de echte schuldige.

"Het spijt me heel erg, ik wilde je niet in de problemen brengen", zegt K.R. (Eve) tegen het slachtoffer dat in de rechtszaal zit. Die reageert woedend: "Hou je krokodillentranen voor je. Je hebt dit meer zusters aangedaan." Er ontstaat ruzie en de rechter grijpt in. Een andere vrouw steekt haar vinger op. "Ik ben ook door haar opgelicht."

Eve bezocht in 2020 bijeenkomsten van Haagse moslima's en vertelde er dat ze huwelijken kon arrangeren. "Zij kwam met mooie verhalen en ik geloofde haar", vertelt een alleenstaande moeder. Ze maakte 14.000 euro over ter voorbereiding van een bruiloft. Daarna hoorde ze niets meer.

De verdachte bekent de oplichting, maar zei dat ze niet anders kon. "Ik was niet 100 procent mezelf, anders had ik het nooit gedaan." Uitvoerig en geëmotioneerd vertelt ze over haar relatie met inmiddels ex-man B. Hij zou altijd aanwezig zijn geweest bij de gesprekken met moslima's die een partner zochten.

Doodsbang voor hem

Ze werkte mee aan de oplichting, omdat ze doodsbang voor hem was. Het geld kwam weliswaar op haar rekening, maar moest ze afstaan aan hem. Zij geloofde alles wat hij zei. "Er waren meer slachtoffers", erkent ze huilend. Als de rechter vraagt, wanneer ze van B. is gescheiden weet ze het niet meer. Eerst voor de wet en later voor de moskee. Ze woont op een geheim adres, uit angst voor haar ex.

De vrouw zou er nog over hebben gedacht om de alleenstaande moeder te helpen. Maar toen ze haar wilde bellen, kreeg ze een klap in haar gezicht van B. Ze liet het er toen bij zitten. De verdachte schetst dat ze nu voor het eerst van haar leven schulden heeft en in therapie zit om te verwerken wat B. haar allemaal aandeed.

"Ik was bang voor mijn leven, kreeg dagelijks klappen." B. wordt al enige tijd gezocht door de politie en was ook een item in het tv-programma Opgelicht. De rechter vindt dit alles geen excuus. "Moet mevrouw daar op de blaren zitten vanwege de angst voor uw ex?" Hij wees op de vrouw die een schadevergoeding had ingediend.

De officier van justitie gelooft best dat K.R. een slecht huwelijk had, maar houdt haar toch verantwoordelijk voor haar gedrag. "Ze ging erg geraffineerd te werk. Dit zijn hele kwalijke feiten." Er is misbruik gemaakt van vrouwen die net bekeerd waren tot de islam en in een kwetsbare positie zaten. De aanklaagster eist 120 uur taakstraf , een maand cel voorwaardelijk en terugbetaling van het hele bedrag.

Zoveel geweld

De advocaat stelt dat erg wordt onderschat wat de verdachte is aangedaan. "Er was zoveel geweld, daar lusten de honden geen brood van. Als zij niet zo had gehandeld, was ze nog meer in elkaar geslagen." Hij doet beroep op psychische overmacht. Eigenlijk zou de rechtszaak moeten worden stilgelegd, om K.R. psychisch te laten onderzoeken.

Maar de rechter gaat daar niet in mee. Hij roept in herinnering dat er vaker verdachten van fraude voor hem staan, die zich slachtoffer voelen. "U wist dat B. de boel belazerde. Ik vind het kwalijk wat u deed." Hij acht de aanklacht bewezen.

De geëmotioneerde vrouw vroeg wat ze dan had moeten doen. "Naar de politie gaan," antwoordt de rechter. Hij veroordeelde haar tot de straf die het OM eiste. De 14.000 euro zal ze in termijnen moeten terugbetalen. De verdachte verlaat luid snikkend de zaal.