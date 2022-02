Met het Chinees Nieuwjaar voor de deur gaan vele miljoenen op reis naar hun familie. Of de overheid dat nou goedkeurt of niet.

Ongeduldig tuurt Wang Mei Xin (27) naar haar telefoon. Ze wacht voor het treinstation op haar broertje. Voor haar voeten staat een rolkoffertje en een grote tas. Het druilerige, waterkoude weer geeft weinig reden voor pret, maar haar ogen glimmen. Haar ouders zijn al begonnen met koken. "Heel veel aardappelen!" lacht ze. "En we gaan jiaozi (Chinese dumplings, red.) vouwen natuurlijk."

Drie jaar geleden zag ze haar ouders voor het laatst. Dit jaar vindt Wang het wel mooi geweest en neemt ze de trein van Sjanghai naar Taiyuan, de hoofdstad van de noordelijke provincie Shanxi. "Het is belangrijk dat het virus zich niet verspreidt, maar het is ook belangrijk om naar huis te gaan."

Wéér een Chinees Nieuwjaar overslaan, zoals vorig jaar, kan de Chinese regering niet maken. En dus laat ze het aan de lokale autoriteiten over om te zeggen wat wel en niet mag. Steeds meer steden, ook Sjanghai, roepen op niet te reizen tenzij noodzakelijk. Vaag dus. En net zoals Wang interpreteren veel mensen dat als toestemming.

1,18 miljard reisbewegingen

Driehonderd miljoen Chinezen werken in een andere stad of regio dan waar hun familie woont. Het ministerie van transport verwacht dit jaar 1,18 miljard reisbewegingen. Dat is 35 procent meer dan vorig jaar, maar nog altijd flink minder dan de 3 miljard reisjes (inclusief toeristische trips) die in 2019 werden gemaakt.

Terwijl onder de stolp van de Olympische bubbel de besmettingen hard oplopen onder inreizende atleten, blijft het in de rest van het land bij enkele tientallen lokale infecties. Maar die verspreiden zich wel. Vóór een uitbraak in de stad Hangzhou kon worden ingedamd, namen reizigers het virus eind vorige week mee naar drie provincies - Guizhou, Jiangxi en Hubei. Miljoenenstad Xi'an ging weer open. Maar sommige wijken of zelfs hele steden zijn nog afgesloten van de buitenwereld. Het deel van de stad Anyang dat nog op slot is, rapporteerde afgelopen weekend 444 besmettingen.

Het wordt lang niet altijd meer bekendgemaakt wanneer een stad op slot gaat. Xiong'an, met 1,2 miljoen inwoners blijkt al begin vorig week te zijn afgesloten. En een veel kleinere stad, Ruzhou, kondigde zondag aan geen verkeer meer binnen te laten, het openbaar vervoer stil te leggen en openbare ruimtes af te sluiten nadat één asymptomatische besmetting was gesignaleerd.

Beklemmende toestand

Het zijn dit soort plotselinge, krampachtige maatregelen die van Chinees Nieuwjaar een beklemmende toestand maken. Het station kom je niet in zonder kaartje, een luidspreker tettert bij de ingang dat iedereen zijn groene code, testbewijzen en identiteitsbewijs klaar moet houden. Met gezichtsherkenning controleert een apparaat of de reiziger wel zijn eigen groene code laat zien.

De meeste mensen ondergaan het blijmoedig. Vorig jaar werd reizen zo moeilijk gemaakt - met twee weken quarantaine bij aankomst thuis, én twee weken bij terugkomst in de stad - dat veel mensen het erbij lieten zitten. Sommige lokale autoriteiten verboden mensen überhaupt terug te komen omdat ze niet konden voldoen aan de strenge eisen. Ze hadden bijvoorbeeld niet genoeg faciliteiten voor quarantaine of testen.

Dit jaar is vrijwel iedereen ingeënt, en de teststraten draaien soepel en op volle toeren. De rijen zijn lang, maar met een behapbare wachttijd van een uurtje maximaal. En één test voor vertrek en bij terugkomst, is voldoende.

"Ik ben vorige week nog geboosterd", zegt Wang. Naast haar staat meneer Chen, een vijftiger. Hij is ook volledig gevaccineerd, knikt hij. Hij is beveiliger en zijn bedrijf wilde hem vorig jaar niet laten gaan. "Na twee jaar mis ik mijn dochter. Ze werkt als lerares. Gelukkig is mijn moeder in goede gezondheid."

Van onder tot boven ontsmet

Peking schuift de verantwoordelijkheid af op de lokale autoriteiten, bedrijven en onderwijsinstellingen. Zij worden erop afgerekend als er besmettingen opduiken. Leidinggevenden vrezen voor hun baan, en voor alle gedoe die een enkele besmetting meebrengt: faciliteiten zijn zo een paar weken dicht omdat ze van onder tot boven ontsmet moeten worden. Contactpersonen moeten in quarantaine - vaak in speciale ziekenhuizen. En die in Sjanghai liggen al vol met reizigers uit het buitenland die bij aankomst besmet blijken, zei de lokale hoofdepidemioloog Zhang Wenhong vorige week.

Liever smeekt men dus werknemers en studenten om niet weg te gaan. Zo bieden verschillende universiteiten de blijvers een financiële beloning. "Ja, een paar honderd yuan!" lacht Zhi Yan die aan de universiteit van Changsha studeert, in een berichtje. "Heel gierig. De meeste mensen die ik ken, gaan toch gewoon naar huis."

Nieuwjaarscadeaus vooruitgestuurd

Voor het station in Sjanghai staat het vol met mensen die voor het eerst in jaren weer hun familie gaan zien. Dozen met gedroogd rundvlees, cadeauverpakkingen met speciale nootjes en likeuren komen langs. Wang heeft de nieuwjaarscadeaus vooruitgestuurd om lichter te kunnen reizen.

"Het is een suggestie om thuis te blijven", legt Wang uit. "Iedereen moet doen wat in zijn situatie het beste uitkomt." Dan klinkt er een tingel uit haar telefoon en veert ze op. Haar broertje is er. Snel zegt ze gedag en beent ze op grote, witte sneakers naar de lange rij voor het station. Het mintgroene koffertje rolt achter haar aan.