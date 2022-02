Afgestudeerde studenten die er enkele maanden tussenuit willen om met de rugzak door Australië te trekken, krijgen een steuntje in de rug. Het werkvakantievisum down-under is de volgende drie maanden helemaal gratis. Maar of dat voor een grote stormloop zal zorgen, is nog maar de vraag.

Dit artikel is afkomstig uit De Morgen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De Australische premier Scott Morrison wil met een gratis werkvakantievisum voor jongeren de noodlijdende zorg- en horecasector aan broodnodig personeel helpen. Ook in Australië grijpt de omikronvariant snel om zich heen, waardoor er een nijpend personeelstekort is. De hoop is 150.000 studenten en 23.500 backpackers aan te trekken om voor extra helpende handen te zorgen in de Australische economie.



Deze maatregel kost de overheid ongeveer 35 miljoen euro, wat Morrison al op heel wat kritiek kwam te staan. Wat de voorwaarden betreft om naar het land te reizen, verandert er niets: wie niet gevaccineerd is, komt Australië niet binnen. En daarop wordt geen enkele uitzondering toegestaan, zoals de saga van toptennisser Novak Djokovic enkele weken geleden wel duidelijk gemaakt heeft.



"Momenteel loopt het helemaal niet storm voor deze visa", zegt Elke Moreels, teamleader en reisspecialist van Kilroy, een reisbureau dat gespecialiseerd is in jongerenvakanties. "We hadden dat verwacht, maar niet dus. In een niet-coronajaar bereiden we gemiddeld een vijftigtal jongeren voor op hun vakantie naar Australië. Ik weet niet of we daar dit jaar ver boven zullen gaan."



Ergens kan Moreels het wel begrijpen. "Zo'n werkvakantievisum voor één jaar kan je slechts één keer aanvragen voor je dertigste verjaardag. En het is niet zo eenvoudig om nu opeens alles te laten vallen en dan voor maanden op vakantie te trekken. Velen zullen denken: voor het besparen van die 300 euro moet ik het ook niet doen, dan kan ik beter wachten tot na mijn studies." De maatregel geldt trouwens slechts tot april. Daarna moet er weer de volle pot betaald worden.

Fruit plukken in de Outback

Hannah Boogaerts vertrekt volgende week maandag wel met de rugzak naar Australië. De 24-jarige master taal- en letterkunde en bedrijfscommunicatie uit Rotselaar wacht al meer dan een jaar op haar trip down-under. "Ik had al in maart 2020 mijn visum aangevraagd met het idee om een half jaar naar ginds te vertrekken voor een backpackvakantie. Na mijn studies wilde ik een gap year inlassen en Australië was echt wel mijn droombestemming. Maar door de harde coronamaatregelen van de Australische overheid kon dat niet doorgaan. Ik nam dan maar werk aan bij een klantendienst, niet echt mijn droombaan."



Twee maanden geleden kreeg ze te horen dat ze toch naar Australië kon. "Ik stond onmiddellijk paraat om mijn reis vast te leggen. Maandag vlieg ik naar Sydney om dan Australië door te trekken met de rugzak. Ik ga helemaal alleen en hoop onderweg reisgezellen te ontmoeten."



Boogaerts had haar visum intussen wel al betaald. "Ik zal die 300 euro nu dus terugkrijgen. Een leuke meevaller, niet meer dan dat. Veel vrienden vonden het ook wel tof dat het nu volledig gratis was, maar er is niemand die nu plots gezegd heeft dat hij daarom naar Australië zal trekken. Het is ook een hele stap. En 300 euro is dan toch onvoldoende om je te overhalen."



Intussen heeft Boogaerts dankzij haar job al wat kunnen sparen. Ziet ze het nog zitten om in Australië te gaan werken? "Toch wel, ik wil als een echte backpacker de ervaring opdoen om in de outback op een boerderij te gaan werken. Bovendien, als ik minstens 88 dagen werk, dan kan ik mijn visum met nog een jaar verlengen. Ik wil die optie graag openhouden. Ik heb op dit moment nog geen vaste job, partner of woning die ik moet afbetalen. Het is dus nu of nooit."



En daarna gaat ze wel op zoek naar haar droombaan. "Ik zou graag in de communcatiesector aan de slag gaan. Maar wie weet raak ik wel helemaal in de ban van het fruit plukken in het Australische binnenland en kom ik niet meer terug", besluit ze lachend.