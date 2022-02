In Prochrovka, niet ver van de Oekraïense grens, viert een aantal musea het Russische militaire verleden én heden. 'Hier krijgen kinderen patriottisch onderwijs.'

Uit het niets duiken er in het glooiende besneeuwde heuvellandschap een stuk of dertig tanks op. Allemaal keurig opgesteld in rijen van drie en vier achter elkaar. Wie niet beter weet, zou in de gauwigheid denken dat de gevaartes onderdeel zijn van de recente Russische troepenopbouw langs de Oekraïense grens die hier op zo'n 80 kilometer naar het zuiden ligt. Maar in werkelijkheid behoren de tanks tot het gedenkveld van Prochrovka vlak bij het gelijknamige plaatsje in de Russische zuidwestelijke provincie Belgorod.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond bij Prochrovka een van de grootste veldslagen met tanks ooit plaats. Op 12 juli 1943 stonden hier bijna 300 tanks van de Waffen-SS tegenover ruim 600 tanks van het Rode Leger. Het gevecht draaide uit op een bloedbad waarbij zeker 840 Duitse en ruim 5500 Russische soldaten omkwamen.

Desalniettemin wisten de Russen de Duitse aanval af te slaan en won de Sovjet-Unie de slag om Prochrovka. Om die overwinning te etaleren staan de tanks er nu. Bezoekers kunnen tussen de gevaartes doorlopen waarop teksten staan als 'dood aan het nazi uitschot' en 'alles voor het front, alles voor de overwinning'. Bij het aangelegen souvenirwinkeltje kan de liefhebber miniatuurtanks, waarheidsgetrouwe speelgoed-kalasjnikovs en koelkastmagneetjes met beeltenissen van wapentuig kopen.

De 'Tankodroom' waar bezoekers zich in de zomer kunnen vergapen aan live shows van gepantserde voertuigen en tanks. De 'Tankodroom' waar bezoekers zich in de zomer kunnen vergapen aan live shows van gepantserde voertuigen en tanks. Foto: RV

En dat is pas het begin. In en rondom Prochrovka is het moeilijk ontkomen aan het militaire verleden. Dat begint al tijdens de acht uur durende treinreis vanaf Moskou naar provinciehoofdstad Belgorod die vlak voor aankomst door de speaker als 'stad van militaire glorie' wordt aangekondigd. Een eretitel die president Poetin in 2006 in het leven riep en die tot nog toe aan 45 steden is toegekend vanwege de moed die de soldaten er tijdens de oorlog toonden.

In Prochrovka zelf staan bovendien bij elkaar drie musea en talloze monumenten - waaronder wederom veel tanks - die allemaal op geheel eigen wijze aandacht besteden aan het Russische militaire verleden en heden. Daarnaast ligt op het terrein de 'Tankodroom' waar bezoekers zich in de zomer kunnen vergapen aan live shows van gepantserde voertuigen en tanks die met wapperende Russische vlaggen en onder luid applaus vanaf de tribunes muurtjes kapot schieten en door water en modderige kuilen rollen.

Voor een kleine 6000 roebel (ongeveer 70 euro) kan je 's zomers bovendien zelf een rit maken in een van de tanks. Of plaats nemen in een simulator en op virtuele wijze een tank besturen en doelen onder vuur nemen. Wie wil kan zich daarvoor nog even moed in laten spreken door Josef Stalin die in een nabijgelegen hal in een oud en origineel geluidsfragment rekruten oproept naar het front te trekken.

In het verlengde daarvan kunnen bezoekers in het 'museum van wapentuig' in een interactieve ervaring met onklaar gemaakte handpistolen, kalasjnikovs en sluipschuttersgeweren virtuele vijanden afknallen. En wie er echt geen genoeg van krijgt, kan altijd nog verdwalen in de eindeloze verhalen van de vele soldaathelden of zich verdiepen in een uitgebreide tentoonstelling over de moderne wapens van het Russische leger en hun hedendaagse toepassingen.

Lopend door de musea is het moeilijk om het machtsvertoon dat uitgaat van al het wapentuig en militair heldendom los te zien van de huidige spanningen aan de Oekraïense grens. Het groteske geheel aan museumstukken en activiteiten straalt een zekere mate van superioriteit, oorlogszucht en geweldsverheerlijking uit die zo nu en dan grenst aan het lachwekkende en absurdistische. Bijvoorbeeld wanneer een levensgrote bommenwerper die in een hal aan metalen kettingen hangt zijn landingsgestel en bommen uitschuift terwijl op de achtergrond schelle mitrailleursalvo's klinken.

Tanks op het gedenkveld van Prochrovka vlak bij het gelijknamige plaatsje in de Russische zuidwestelijke provincie Belgorod. Tanks op het gedenkveld van Prochrovka vlak bij het gelijknamige plaatsje in de Russische zuidwestelijke provincie Belgorod. Foto: Jarron Kamphorst

Toch is het allemaal geen verheerlijking van het leger, meent gids Anastasia Romanova. "De musea dienen hoofdzakelijk een educatief doel", vertelt ze. "Hier krijgen kinderen patriottistisch onderwijs. Het is belangrijk dat de jeugd van nu de helden van vroeger niet vergeet en dat kinderen zich patriottisch ontwikkelen. Dat doen we hier door ze op interactieve wijze door heden en verleden te gidsen."

Hoewel er op deze doordeweekse ochtend slechts één gezin rondloopt, verzekert ze dat het met name in de zomer stormloopt op het museumcomplex dat in 2017 het licht zag. "Het is hier bomvol in de zomer. Ouders en kinderen vermaken zich uitstekend en onderwijl leren ze over het Russische leger en de geschiedenis."

Of het pedagogisch verantwoord is om een kind in een tank te laten rijden of met een onklaar gemaakte kalasjnikov te laten schieten, daar brandt ze haar vingers liever niet aan. "We tonen hier de realiteit en herinneren bezoekers eraan dat er altijd oorlog uit kan breken. Iedereen wil natuurlijk in vrede leven, maar we moeten onze ogen niet sluiten voor het verleden. De Romeinen zeiden al si vis pacem, para bellum: als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog."

Dat Rusland zich momenteel ook op een oorlog voorbereidt, denkt Romanova overigens niet. "Het is vooral een mediaoorlog waar we inzitten. Ik merk niets van de spanningen. Niet hier in de omgeving van Belgorod en ook niet in (de Oekraïense stad, red.) Charkov waar mijn familie woont."

Maar, voegt ze er tussen neus en lippen nog wel aan toe: "We hebben hier ook een quote van Aristoteles hangen aan het einde van de expositie: als een oorlog eindigt, zal een nieuwe zich spoedig aandienen. Die hangt er niet zomaar."