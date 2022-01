Dubbellevens, vechtscheidingen, torenhoge schulden, fysieke en mentale uitputting. De gevolgen van een seksverslaving zijn vaak ronduit verwoestend. Maar hoe behandel je een seksverslaafde? 'Je kan niet zeggen: 'Nooit meer seks', zoals je tegen een alcoholverslaafde zegt dat hij nooit nog mag drinken. Maar als porno of naar sekswerkers gaan je leven heeft ontwricht, is er maar één advies: nooit meer doen.'

Dit artikel is afkomstig uit HLN. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het valt niet te zeggen hoeveel mensen in ons land met een seks- verslaving kampen. Het taboe is zodanig groot dat er amper over wordt gesproken, wat onderzoek enorm bemoeilijkt. Maar ze zijn met velen, afgaand op de hoeveelheid seksuologen en therapeuten die seksverslaafden begeleiden. "Alleen al bij ons kloppen wekelijks vijf nieuwe cliënten aan", zegt trauma-experte Alexandra De Smedt (27) van groepspraktijk Wirrewar in Heist-op-den-Berg. "En degenen die de stap naar hulp zetten, zijn in de grote minderheid. Van alle denkbare verslavingen heerst er het meeste schaamte over een seksverslaving."



"Seksverslaafden zijn mensen - zowel vrouwen als mannen, uit alle geledingen van de maatschappij - die obsessief op zoek gaan naar seksuele bevrediging, om een leegte in zichzelf op te vullen", vervolgt De Smedt. "Ze worstelen met een laag zelfbeeld. Voelen zich tekortgedaan, in de steek gelaten, te min. En die negatieve gevoelens gaan ze vervangen door seksuele handelingen, waarbij het vrijkomen van dopamine in de hersenen hen een gevoel van genot geeft. Hoe langer de verslaving duurt, hoe vaker ze die dopamine-rush willen voelen en hoe meer en extremer ze seks nodig hebben. Ze hebben er op den duur totaal geen controle meer over, in die mate dat ze hun dagelijkse bezigheden moéten onderbreken om aan hun verslaving tegemoet te komen. Ik had ooit een cliënt die een half jaar drie keer per dág naar de hoeren ging."

Genetisch bepaald

Het problematische gedrag dat de seksverslaafde stelt, kan gaan van overmatig porno kijken en masturbatie over voyeurisme en exhibitionisme tot sexting en het op zoek gaan naar seks- partners. "Dat gedrag wordt de drive in hun leven, al de rest doet er niet meer toe of wordt gedaan in functie van de verslaving", zegt socioloog Sam Vos (41) van afkickcentrum Action on Addiction in Brasschaat. "De maatschappij staat maar wat graag klaar om te veroordelen, maar de waarheid is: de seksverslaafde kan er zonder hulp niet mee stoppen. Zoals dat het geval is met alle verslavingen - die in ongeveer de helft van de gevallen genetisch bepaald zijn - is ook seksverslaving een ziekte."

Dubbelleven

Alexandra De Smedt: "De gevolgen zijn vaak schrijnend. Dubbellevens, huishoudens die uiteenspatten, vechtscheidingen, hoge schulden. Ik had onlangs een cliënte die bijna 20.000 euro had uitgegeven aan telefoonseks en gigolo's. Haar man wilde scheiden en ze is nu ook haar huis kwijt. Ik zie hier seksverslaafden op de rand van een burn-out staan. Een man die tot 25 keer per dag masturbeert, tot bloedens toe, put zich niet alleen fysiek uit, maar ook mentaal. Want het lichaam is constant gefocust op de verslaving, dat hou je op den duur niet meer vol."

"Een cliënt die na zijn ontslag uit verveling naar porno was beginnen te kijken, zei dat hij 30.000 euro kwijt was aan seksfilmpjes op het internet. 'Voor mij is porno kijken hetzelfde als bingewatchen op Netflix.' Hij vond het zelf niet fijn meer, maar zijn brein bleef maar vragen om meer. Die man was totaal uitgeput, voor hem ook de reden om in therapie te gaan."

Sam Vos. Sam Vos. Foto: Joel Hoylaerts / Photonews

Voor alcohol- en drugsverslaafden geldt de regel van de nultolerantie. Maar wat zeg je tegen seksverslaafden? "Drie jaar geleden hoorde ik op een colloquium over traumaverwerking een prof zeggen dat seksverslaafden nooit nog seks mogen hebben. Dat is bullshit", zegt De Smedt. "Alcohol, drugs en sigaretten kan je bannen. Maar seks? Dat is een basisbehoefte, biologisch bepaald ook. Daarom is het zo cruciaal om tijdens de therapie te achterhalen op welke andere, gezonde manier verslaafden genotsgevoelens kunnen ervaren."

"Een seks- verslaafde die zijn genot haalt uit het aangeraakt worden, kan bijvoorbeeld baat hebben bij het toepassen van zelf- massage zonder masturbatie. Het gaat ook om het opnieuw leren hoe je omgaat met emoties, zodat verslaafden opnieuw in staat zijn om op termijn een gezonde intieme relatie uit te bouwen. Sowieso is het een werk van zeer lange adem. En sommigen zullen levenslang naar zelfhulpgroepen moeten blijven gaan."

Andere kick zoeken

Socioloog Vos: "Nooit meer seks is inderdaad ook niet wat wij beogen. Maar wanneer bepaalde vormen van seks zodanig uit de hand zijn gelopen dat het iemands leven totaal heeft ontwricht, vragen wij in ons behandelcentrum - waar verslaafden voor minimaal zes weken residentieel worden opgenomen - wél om volledige onthouding. Aan iemand die dagelijks naar de hoeren ging, zijn relatie kapot zag gaan en zwaar in de schulden zit, zeggen wij: 'Nooit meer naar een prostituee.' Overmatig pornogebruik? Nooit nog porno. Want zodra je dan af en toe nog eens kijkt, worden exact dezelfde stoffen in het brein opnieuw geactiveerd en is herval een quasi zekerheid. En dat is het wel het laatste wat je wil."



"Ons ambulante standaard behandeltraject duurt acht weken, met daarna nog eens acht weken nazorg", zegt klinisch psychologe en psychotherapeute Daphne Surink van Rehappy in Oostmalle. "Kern- stappen zijn: werken aan het onderliggende trauma van het problematische gedrag en tools aanleren om het oude gedrag te vervangen door nieuw gedrag, om impulsen te leren beheersen. Aan- leren ook hoe het brein - dat de hele tijd zit te wachten op die dopamine-rush - met normale hoeveelheden dopamine toekomt en op welke andere manieren de verslaafde ontspanning of een kick kan vinden. Dat kan via sport zijn, yoga of ademhalingstechnieken."



"Superbelangrijk, net als voor alcoholverslaafden, is het deelnemen aan zelfhulpgroepen. Waar verslaafden herkenning vinden zonder te worden veroordeeld, kunnen praten over waar ze mee worstelen, zich niet alleen voelen staan. En minstens even belangrijk is dat we de naaste omgeving - familie en vrienden - mee betrekken in de therapie. Zodat de mensen uit die omgeving, bij wie vaak veel misvattingen rond een seksverslaving bestaan, leren hoe ze met de verslaafde moeten omgaan. We zetten ook heel sterk in op re-integratie, opdat de verslaafde-in-herstel het met nieuw aangeleerde patronen kan waarmaken in de maatschappij. Hoe integreren ze herstel in hun leven? Wat willen ze bereiken? Wat voor werk willen ze doen? Daar helpen we hen bij. Herstel is niet zozeer het stoppen met het problematische gedrag, het is het aannemen van een nieuwe levensstijl."