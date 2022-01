Acht jaar lang was het onlinecasino zijn enige vriend. Duizenden euro's gaf Tim (26) uit Hengelo eraan uit. Zonder dat iemand dat mocht weten. Soms won hij, veel vaker niet. Het bracht hem zo diep in de problemen, dat hij dood wilde. 'Tien minuten heb ik in de berm bij het spoor gestaan.'

Nee, hij kan er niet naar kijken. Hij wordt er boos van als hij Andy van der Meijde en Wesley Sneijder op televisie met confetti en al reclame ziet en hoort maken voor gokwebsites. Tim zapt dan het liefst weg. Het ergste vindt hij nog het spotje met Ellie Lust. "Vroeger was ze woordvoerder van de politie, toch? Nu lijkt ze wel woordvoerder voor Holland Casino." Dat die bekende Nederlanders, voorbeelden voor sommigen, zich hiervoor lenen..." Hij schudt afkeurend zijn hoofd.



Er zitten wel waarschuwingen in die reclames. Natuurlijk. Maar toch. "Ze roepen vooral het gevoel op van: 'laat ik het eens proberen'." En daarin schuilt het grote gevaar, weet Tim uit ervaring.

Makkelijk slachtoffer

Hij neemt een slok koffie, aan de keukentafel in zijn vrij kale, eenpersoonsappartement in Hengelo, en begint te vertellen. 17 jaar was hij, toen hij zich door studiegenoten van het ROC van Twente liet overhalen om eens een gokje te wagen. Online en illegaal, want destijds waren casinospelen als roulette en blackjack hier alleen in casino's gelegaliseerd. 50 euro op een account van Unibet of Mr. Green, en spelen maar.



Voor de jonge Tim was het een uitkomst. Niet zozeer het gokken, wel de aansluiting die hij vond. Hij hoorde erbij. Eindelijk hoorde hij erbij. En dat na een periode op de middelbare school waarin hij veel en hardhandig werd gepest. "Ik was een makkelijk slachtoffer, liet te makkelijk over me heen lopen", zegt hij daarover. Nu hoorde die onzekere scholier ineens bij de stoere jongens. "En als je erbij wilt horen, ga je altijd een stap verder."

Casino naast het ROC

Waar zijn klasgenoten het bij die 50 euro lieten, lukte Tim dat niet. De lokroep van het echte casino, nota bene vlak naast z'n school in Enschede, hoorde hij vanaf zijn 18de steeds harder en vaker. "Dat was een walhalla, een speeltuin. Al die lichtjes... Ik dacht echt: hier kan ik geld verdienen. Hier kan ik rijk worden."



Hij pinde bij, als hij alles vergokt had. Ging ook in tussenuren, alleen. Al zijn geld dat hij met zijn bijbaan in een fabriek verdiende, ging op aan het gokken. "Na twee dagen was mijn salaris op."



Maar dat hij verslaafd was, werd niet gezien. Omdat hij niet wilde dat het gezien werd. Toen hij zijn toenmalige vriendin huilend vertelde dat hij platzak was, lichtte zij zijn ouders in. "Mijn moeder reageerde vrij koel. Was verbaasd, hoe dit kon."



Tim beloofde beterschap, en daar bleef het bij. Maar beter werd het niet. In tegendeel. "Als gokverslaafde lieg je, houd je dingen achter", vertelt hij. "Voor iedereen. Ik heb zo ontiegelijk veel gelogen. En zij vertrouwden mij."



Ook omdat het leek alsof hij de boel daarna op de rit had. Tim vond na zijn afstuderen een baan, met een goed inkomen en kocht een huisje in Hengelo. Lang kon hij er alleen niet van genieten. Hij kon de hypotheek niet meer betalen. Of, beter gezegd: bijna al zijn geld ging naar de onlineblackjackdealer. "Ik verslonsde mezelf, kon zelfs de boodschappen niet meer betalen." De woning moest hij, na een jaar, noodgedwongen verkopen.

Bankpas weg

Hij kijkt even op. Dat had het moment moeten zijn. Toen had moeten doordringen dat het gokken hem kapotmaakte, in plaats van verrijkte. Hij ging weer wonen bij zijn ouders in Vriezenveen, zij kregen zijn bankpas in beheer, drie weken lang bezocht hij hulpinstanties. "Maar mijn knop was nog niet om", zo stelt hij vast.



Tim haalde een vriend over om hem 5000 euro te lenen. Voor een auto, zogenaamd. Ook bij de bank peuterde hij 5000 euro los. Op zijn slaapkamer blies hij online zijn oude hobby nieuw leven in. Met 100, 500, soms wel 1000 euro per 'bet'. Toto was allang niet interessant meer. Daar duurde het 90 minuten voor hij wist of hij gewonnen had of niet. "Blackjack is iedere tien seconden."

25.000 euro winst

Als je zoveel speelt, win je wel eens wat, vertelt hij. Lachend denkt hij terug aan die 25.000 euro, die hij in een keer verdiende. "Maar het was ook zo weer weg. Want voor je gevoel moest je door. Dat is de dopamine (een soort 'beloningsstofje' dat aangemaakt wordt door de hersenen bij een geluksmoment, red.). Die zegt tegen je: ik wil meer, ik wil verder spelen. Maar als je 1000 euro verliest, zet je daarna 2000 euro in. Om het goed te maken."



Het joeg hem nog dieper de schulden in. De leningen kon hij niet afbetalen, begin vorig jaar stond hij voor 2500 euro rood bij de bank. Zijn relatie was toen al een tijd uit, hij deelde zijn verliezen met niemand. "In die tijd had ik nooit echt vrienden", zegt hij. "Mijn beste vriend was het onlinecasino." En aan zijn gezicht was niets te zien. "Een drugsgebruiker, die valt op. Gokken kun je heel goed verbergen."

Het spoor

Het is maart 2021 als hij op zijn kamer, vol verdriet, compleet radeloos een keiharde beslissing neemt. Hij stapt in de auto en rijdt naar het station in Vriezenveen. Om er naar eigen zeggen een eind aan te maken. "Ik zat voor mijn gevoel zo diep in de problemen, dat er nog maar een uitweg was." Tien minuten staat hij daar, langs het spoor, in de berm. Tot hij een bekende van de voetbalclub ziet, die hem vraagt wat hij daar doet, en rechtsomkeert maakt.



Het blijkt, letterlijk, een keerpunt. Huilend rijdt hij terug, thuis belt hij de dokter, die zijn ouders inschakelt. Telefoontjes naar Tactus en Dimence volgen, maar vanwege wachtlijsten en het feit dat Tim niet langer wilde wachten, belandt hij bij Hervitas in Zeist. Drie weken lang wordt hij vijf dagen intensief behandeld. Met succes. Inmiddels is Tim bijna elf maanden 'clean'. "Ik voel me stukken beter", zegt hij. Hij werkt, heeft zijn schulden afbetaald, praat veel over dit onderwerp - met nieuwe vrienden en bij Hervitas - en woont weer op zichzelf. Dat zijn ouders zijn geld voorlopig nog beheren - en op zijn rekening kunnen meekijken - vindt hij alleen maar goed. De reclames op tv kan hij naar eigen zeggen weerstaan. "Als ik weer zou gaan gokken, dan val ik terug. En dat wil ik niet. Nooit meer."



In samenwerking met verslavingsinstelling Hervitas verzorgt Tim sinds kort lezingen over gokken en gokverslaving op middelbare scholen. Al was het maar om de schooljeugd te waarschuwen vooral niet in te gaan op de uitnodigingen en verlokkingen die via de reclamespotjes op tv over hen worden uitgestort.



Nogmaals schudt hij afkeurend z'n hoofd.



Om redenen van privacy van Tim en zijn familie is zijn achternaam niet genoemd. Wie met het oog op een lezing over gokken en gokverslaving met Tim in contact wil komen, kan hem bereiken via een mail naar: info@opgegokt.nl