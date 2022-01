Voor de tweede keer in een half jaar tijd vinden de Olympische Spelen plaats in coronasferen. In China zijn geen halve maatregelen genomen, constateerde AD Sportwereld na twee dagen vol verbazing.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Met een snerpend gepiep openen de hekken van het hotel en openbaart zich Peking. Hoofdstad. Wereldstad. En decor van de Winterspelen, die komend weekeinde gaan beginnen. Verderop ligt wereldgeschiedenis. Maar voor bezoekers met een olympische accreditatie blijft de stad en al z'n historie tegelijkertijd vreemd ver weg.



De komende drie weken zijn er twee versies van Peking. Die van de spelende kinderen op de bevroren kanalen, soms met ijshockeystick in de arm of met noren aan de voeten. Die van mensen die soms met drie of anders minstens met twee tegelijk een brommer delen. En die van een witte horizon met daarin hoge, moderne gebouwen. Maar er is ook het Peking dat de komende drie weken verborgen ligt. De stad van iconische stadions achter hekken. Waar binnenkort sporttoekomst wordt geschreven en carrières worden gemaakt. Welkom op de Spelen.



Terwijl de olympische bubbel in Tokio afgelopen zomer nog wat gaatjes vertoonde voor inventievelingen, besloot Peking een strenger beleid te hanteren. Tien minuten naar de supermarkt op de hoek, zoals in Japan toegestaan was? Onmogelijk. Reizen met het openbaar vervoer of eten in een restaurant na een verblijf van minimaal twee weken? Gaat deze keer niet gebeuren.

Journalisten kijken vanuit de bus naar het dagelijkse leven. Journalisten kijken vanuit de bus naar het dagelijkse leven. Foto: AFP

De strenge regels, ingegeven door corona, hebben de bewegingsvrijheid drastisch ingeperkt. De enige manier om indrukken op te doen is van achter het glas van een bus. Verder dan het vervoer van hotel naar stadions komt niemand. Het is niet anders, het bezoek brengt risico mee. Denk aan de veiligheid van de bevolking van China, zo wordt vriendelijk gevraagd.



De busroute staat vast: over asfalt, vaak via de linkerbaan, soms opgaand in files - ook op zondagochtend om 10.00 uur. Onverwachts stoppen is uit den boze. De hotels zijn een soort Fort Knox, met behalve hoge hekken ook politiebewaking. Wie de uiterste hoek van de parkeerplaats opzoekt, wordt direct gevolgd door een beveiliger die na een aardig knikje continu twee meter afstand aanhoudt: 'Ni hao'. Het Plein van de Hemelse Vrede is niet te missen, de prachtige paleizen evenmin, maar alleen op de foto's in het perscentrum. Peking ligt er mooi bij, zeker als de zon schijnt en de hemel even blauw kleurt. Een van de kritieken op de toewijzing van de Winterspelen was dat er geen cultuur van wintersport is. Maar dat lijkt mee te vallen: wie in het weekeinde naar buiten kijkt ziet ijs- en winterpret.

Rik Spekenbrink ondergaat een corona-test. Rik Spekenbrink ondergaat een corona-test. Foto: AD

Lampions

Het kan niemand in de stad zijn ontgaan wat hier komende vrijdagavond wordt geopend. Overal hangen banieren en stralen billboards. Bomen en straten zijn versierd met Chinese lampions, gebouwen en stadions kleurig verlicht. Maar voor het gros van de Chinezen blijft het bij kijken; er zijn nauwelijks toeschouwers toegestaan.



In China heerst een zero-tolerance- beleid. De angst voor corona is levensgroot. Enkele besmettingen zetten in het verleden direct een volledige stad op slot. Het is een wereld van verschil met andere landen, met Europa, zo wordt meteen duidelijk bij aankomst in het land. De Nederlandse schaatsers spreken over 'maanmannetjes', doelend op het leger mensen, van top tot teen gehuld in witte pakken. De plastic overalls, mondmaskers en duikbrillen laten nog geen centimeter huid vrij.

De 'maanmannetjes' in de ijshockeyhal. De 'maanmannetjes' in de ijshockeyhal. Foto: AP

De ontvangst op het vliegveld gaat gepaard met ontsmettingsspray, schijnbaar lukraak in de lucht gespoten, en over de koffers en op de steeds glibberiger wordende grond richting PCR-test. Elke beweging wordt gefilmd. Zelfs die van de bagage; geen valies verlaat het ruim voordat er eerst verscheidene opnames worden gemaakt. Na twee jaar topsport in een pandemie zijn allerlei maatregelen voor iedereen ter wereld gemeengoed geworden, maar het gemeengoed van de een is nog niet dat van de ander, zo blijkt.



Testen is voor iedereen, sporter of niet, een dagelijkse verplichting en een belevenis op zich. Vanuit een hermetisch afgesloten hokje op de parkeerplaats steekt een verpleegkundige haar in dik rubber gestoken armen door twee gaten, om tien seconden lang een stokje door de keel van de patiënt te halen. Waarna de hele omgeving weer driftig wordt besproeid.

Ongezellig

China maakt van deze Winterspelen een militaire operatie. Ongezellig, maar het voordeel is wel dat de organisatie snaarstrak verloopt. Bussen vertrekken op de seconde nauwkeurig. In het perscentrum is precies te zien hoeveel mensen er op dat moment in het restaurant zitten. Vers bereide noedels worden via een ingenieus systeem in het dak automatisch naar tafels gebracht en de afvalemmer opent zich zonder aanraking.



Corona houdt zich tot dusver gedeisd, onder de 139 mensen die tot gisteren positief testten in Peking zit geen Nederlander. Dat mag, met de oplopende cijfers in Europa, als een klein wonder worden gezien. Maar na het debacle van de eerste week in Tokio, toen vier Nederlandse atleten tegen de coronalamp liepen en hun Spelen in rook zagen opgaan, waren de wintersporters op het ergste voorbereid. Ze hebben zich geïsoleerd de afgelopen weken. De vlucht naar China was na de fouten van afgelopen zomer veel beter georganiseerd. Maar het blijft ook de komende dagen nog spannend. Atleten die met hun koffer in een ambulance worden afgevoerd, zijn al gespot.

Terwijl Jorrit Bergsma zijn trainingsrondjes rijdt op de olympische schaatsbaan, bewaken twee dik ingepakte medewerkers de coronaprotocollen. Terwijl Jorrit Bergsma zijn trainingsrondjes rijdt op de olympische schaatsbaan, bewaken twee dik ingepakte medewerkers de coronaprotocollen. Foto: ANP

Dus is het voorzichtigheid troef. En denken in oplossingen, niet in beperkingen. De Jumbo-Visma-ploeg heeft binnen het olympisch dorp een klein lusje gevonden voor de fietstraining. Van hek tot hek. "Dertig keer een heen en weertje van ongeveer een kilometer", zegt Thomas Krol. "Een beetje geestdodend, maar ook best grappig. Beter dan binnen fietsen. Van de week gaan we misschien wel anderhalf uur, ook dat stukje."



Zijn ploeggenoot Merijn Scheperkamp beseft dat hij een 'speciale editie' van de Spelen meemaakt. "Dat heeft ook wel iets. Ik probeer ervan te genieten. Natuurlijk is het ergens ook jammer, maar ik heb er niets aan om daar van te balen."



Ze bejubelen de ijsbaan, met hoge tribunes en mooie verlichting. Aan de beelden zal het vanaf vrijdag, als de Spelen in het iconische Vogelnest worden geopend, sowieso niet liggen. Precies de bedoeling van China natuurlijk. Hangend door de stad, onbeschermd voor dubbelzinnige gedachten en voor beide versies van Peking zichtbaar, hangt het motto van de komende weken. Vrij vertaald: 'Samen voor een gedeelde toekomst'.