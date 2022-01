Als het aan de Zweedse gemeente Södertalje ligt krijgt de stedelijke reinigingsdienst straks gevleugelde versterking. De straten en pleinen van het centrum moeten binnenkort worden ontdaan van sigarettenpeuken door, jawel, een vrijwilligersteam van kraaien.

De vogels doorlopen momenteel een kort opleidingstraject onder toeziend oog van Christian Günther-Hanssen, oprichter van het bedrijf Corvid Cleaning. Hij bouwde eigenhandig een soortement snoepautomaat: de DIY-installatie van multiplex, grenen en een elektromotor spuugt een paar nootjes uit voor elke peuk die de automaat incasseert.

"Het zijn wilde vogels die op vrijwillige basis meedoen", vertelde de bedenker aan de krant Aftonbladet. Günther-Hanssen had best een diverser wervingsbeleid willen voeren, maar kraaien bleken het intelligentst en dus het meest geschikt voor deze taak. Ze zijn volgens het schoonmaakbedrijf gemakkelijker te onderwijzen en er is een grotere kans dat ze van elkaar leren, terwijl het risico dat ze ander spul in zijn machine gooien beperkt blijft.

Mensen trainen?

Het bouwen van de automaat kostte Günther-Hanssen beduidend meer tijd dan dat de kraaien nodig hadden om uit te vogelen hoe die werkte. "Het heeft zo'n twee jaar geduurd voordat ik de machine klaar had", verklaart hij. "De kraaien begrepen het principe daarentegen vrij snel, binnen een maand of zo."

Södertalje, een voorstadje van Stockholm, is jaarlijks zo'n 20 miljoen Zweedse kroon (2 miljoen euro) kwijt aan schoonmaakkosten. Ruim 60 procent van het afval bestaat uit peuken. De gemeentelijke afvalstrateeg Tomas Thernström hoopt daarom zo snel mogelijk met de testfase te beginnen.

Günther-Hanssen wil wel eerst nog uitdokteren of de nicotine uit de peuken schadelijk is voor de gezondheid van de vuilnisvogels. En een sceptische inwoner van Södertalje poneerde de niet onterechte vraag: is het echt zoveel ingewikkelder om mensen hun eigen peuken in de daartoe bestemde afvalbakken weg te laten gooien dan kraaien te trainen om het voor hen te doen?