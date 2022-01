Metaverse. De virtuele wereld waarin we kunnen werken, ontspannen, bouwen en zelfs geld verdienen. Voor velen van ons klinkt het als verre toekomstmuziek waar we maar moeilijk iets bij kunnen voorstellen. En toch is de metaverse al dichterbij dan je denkt. Een virtuele trip door een universum hier minder ver, ver vandaan dan je zou vermoeden.

Dit artikel is afkomstig uit HLN. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Sinds Facebookbaas Mark Zuckerberg eind oktober aankondigde dat het moederbedrijf boven zijn sociaal netwerk 'Meta' zou gaan heten en zijn sociaalnetwerkbedrijf voortaan een 'metaversebedrijf' wordt, duikt de term steeds vaker op. Niet alleen Zuckerberg gooit zich op het virtuele universum, vele andere grote en kleine bedrijven uit allerlei sectoren zien heil in het metaverse.

Zo wordt er werk gemaakt van het eerste, Belgische virtuele winkelcentrum, geven grote artiesten optredens in de virtuele wereld en verkoopt Wout van Aert zijn grootste overwinningen als digitale kunstwerkjes waarmee je kan pronken in de virtuele wereld. Maar wat is die metaverse nu juist? Waarom moet ik er wakker van liggen? Hoe zal de technologie verder evolueren? En in welke domeinen van ons leven is het metaverse nu al meer aanwezig dan we misschien zelf beseffen?

Wat is de metaverse?

Een eenvoudige vraag, zonder eenduidig antwoord. Want er is geen globale, eenduidige definitie voor de term. Toen Mark Zuckerberg de naamsverandering van moederbedrijf Facebook aankondigde, beschreef hij het metaverse als een virtuele omgeving waar je met andere mensen aanwezig kunt zijn. Hij had het over een 'belichaamd' internet, waar je niet naar kijkt, maar waar je je in bevindt.

"De metaverse is de volgende stap in de ontwikkeling van het internet", zegt Vincent Buyssens, creatief digitaal strateeg bij zijn bureau Voidwalker en docent internetcultuur op de Thomas More-hogeschool. "De term is ontstaan in het boek 'Snow Crash', uit 1992, van Neal Stephenson. Daarin kwam het hoofdpersonage via een speciale bril binnen in het metaverse, een virtuele wereld waarin hij kon rondlopen en anderen ontmoeten."

"Je kan het metaverse bekijken als een alternatieve, virtuele wereld", zegt technologiejournalist Kenneth Dee (VTM Nieuws). "Waar je kan instappen wanneer je wil en allerlei dingen kan doen met anderen: werken, ontspannen, samen zijn, … Waar Zuckerberg de nadruk op legt en waar ik ook geloof dat de kracht in zit, zijn het sociale aspect en de ervaringen die je kan beleven."

Koning Filip van België probeert virtual reality uit tijdens een bezoek aan Novo Nordisk in Denemarken. Koning Filip van België probeert virtual reality uit tijdens een bezoek aan Novo Nordisk in Denemarken. Foto: Belga

Meer concreet slaat het metaverse - een samentrekking van het Griekse 'meta' (verder) en 'universum' - op een 3D-versie van het internet, die (veel) verder gaat dan het platte internet dat we nu kennen, met het bezoeken van webpagina's op een smartphone- of laptopscherm. De metaverse is een internetwereld waarin je - met behulp van zogenaamde virtual reality (VR) of augmented reality (AR) kan instappen.

Je surft als het ware niet op het internet, maar beweegt je er in. En die ervaring spreekt bijna al je zintuigen aan. Zo is er een gevoel van ruimte, worden je zicht en je gehoor er volledig in ondergedompeld en kan je - als de technologie het toelaat - die virtuele wereld zelfs voelen.

Zo moeilijk het concept 'metaverse' zelfs voor technologie-experts uit te leggen is, zo concreet zijn heel wat toepassingen vandaag de dag al. Zeker als je een laagdrempelige definitie van het concept hanteert. Denk maar aan videogames waarin je rondloopt in een virtuele wereld, de indoorfietsapp Zwift, waarbij je van bij je thuis door een virtuele wereld fietst of aan een virtuele rondleiding door je nieuwbouwappartement dat nog gebouwd moet worden. Het zijn allemaal opstapjes naar wat op een dag de echte metaverse moet worden.

Entertainment: gaming, streaming en muziek

"Hoeveel mensen gingen er tijdens de lockdown niet in een videocall zitten om samen te eten of een spelletje Monopoly te spelen?" vraagt techjournalist Kenneth Dee. "Dat zijn kleine stapjes naar het metaverse, waar je met een VR-headset op de volledige ervaring kan beleven. Alsof je écht samen zit te spelen."

"Ik Netflix nu al samen met vrienden in een virtuele cinemazaal", gaat Dee voort. "Elk vanuit onze eigen woonkamer, met onze VR-bril op, maar virtueel toch samen. Je ziet elkaar zitten en kan een babbeltje doen zoals wanneer je écht samen in op de bank zou zitten. En toch - in tijden van pandemie - hou je je aan de lockdown. Of samen zombies slayen in een videogame. Je bent fysiek niet bij elkaar, maar toch zie je mekaar en kan je naar elkaar roepen. Het maakt de ervaring zoveel rijker."

Het is in die gamewereld dat het metaverse al het verst staat. Denk maar aan Fortnite, waar de oorspronkelijke bedoeling van het spel was om als laatste speler over te blijven op een eiland. Intussen is het minstens zo belangrijk geworden hoe je virtuele evenbeeld eruitziet en wat die aanheeft. En worden er in de digitale Fortnite-wereld zelfs muziekconcerten gegeven. Zo trad de Amerikaanse rapper Travis Scott twee jaar geleden al op in het Fortnite-universum en deed superster Ariane Grande dat later nog eens over. "Tijdens de lockdowns hebben verschillende grote DJ's virtuele feestjes gegeven", vult Dee aan. "Daarbij danste iedereen apart thuis, maar virtueel toch samen op de dansvloer."

"Waarom je naar een virtueel concert zou gaan?", herhaalt Jan Goetgeluk de vraag. De Belg die in Texas woont heeft met zijn bedrijf Virtuix de Omni ontwikkeld. Dat is een multidirectionele loopband die het mogelijk maakt in je woonkamer te bewegen zoals in de virtuele realiteit. Hij volgt de sector en de ontwikkeling van het metaverse op de voet.

Jan Goetgeluk, de man achter de Omni One van het bedrijf Virtuix. Jan Goetgeluk, de man achter de Omni One van het bedrijf Virtuix. Foto: Christopher Zebo

"Er zijn veel redenen om dat te doen. Een tijdje geleden was Elton John hier in Texas, maar wat denk je dat een first row ticket kost? 500 dollar? 1.000 dollar? Via virtual reality kost het misschien 10 dollar en zit iederéén op de eerste rij. Hoe vaak komt Elton John bovendien naar een zaal in je buurt? Niet vaak. Wel, via VR maakt het niet uit hoe ver of dichtbij hij is. En je ervaart het bijna alsof het een écht concert is."

Ondertussen stampen verschillende ontwikkelaars nieuwe 'metaverses' uit de grond in een race om het eerste standaarduniversum te worden. Binnen die platformen kan je niet alleen ronddwalen, maar ook bouwgrond kopen, een eigen stek uitbouwen of zelfs een economische activiteit, zoals een virtuele cocktailbar of casino opstarten. Zo betaalde eind vorig jaar iemand 450.000 dollar voor de virtuele bouwgrond naast de al even virtuele mansion van wereldster Snoop Dogg, die zich in 'The Sandbox' heeft gevestigd, één van de virtuele platformen die het eerste échte metaverse wil worden.

"Om de vergelijking te maken met het internet zoals we het nu kunnen: er is het concept internet, maar in de praktijk gebruiken we verschillende internetplatformen, zoals Google of Facebook. Wel, de metaverse is eveneens de verzamelnaam voor het concept, maar in de praktijk ontwikkelen er zich verschillende metaverseplatformen of virtuele werelden", zegt docent internetcultuur Vincent Buyssens.

Mode, kunst en NFT's

De manier waarop het metaverse de laatste maanden het vaakst in het nieuws kwam, was misschien wel door de bij momenten hallucinante bedragen die geboden worden voor NFT's, zowel in echte valuta als cryptomunten. Een NFT of non-fungible token is een unieke, digitale code die als digitaal eigendomsbewijs dient en dus vastlegt wie officieel de eigenaar is van een digitaal bestand. Dat kan een digitale foto-, video-, audio- of andere file zijn.

Het kunstwerk 'Everydays: The First 5,000 Days' van kunstenaar Beeple. Het kunstwerk 'Everydays: The First 5,000 Days' van kunstenaar Beeple. Foto: AP

Dat digitale eigendomsrecht heeft een enorme economie op gang gebracht. Zo werd een digitaal kunstwerk van artiest Beeple als NFT geveild bij Sotheby's voor 69 miljoen dollar (58 miljoen euro) en legde Nike grof geld op tafel voor het bedrijf RTFKT (spreek uit 'artefakt'), dat virtuele sportschoenen ontwerpt. En Nike is niet alleen, want steeds meer modelabels richten zich op virtuele kledij.

Zo verkoopt luxemerk Balenciaga virtuele kleren voor de avatars (je digitale alter ego) in videogame Fortnite, gaan virtuele Gucci-handtassen voor een veelvoud van de prijs van échte over de digitale toonbank en werd het Belgisch-Australische modelabel Mutani louter en alleen met het oog op virtuele mode opgericht. Nog een voorbeeld? De Belgische start-up Daire wil tegen september het eerste, virtuele winkelcentrum van het land lanceren: 'DaireLand'.

Heel wat internetgebruikers hebben (veel) geld over om hun digitale aanwezigheid op te fleuren met unieke kledij of voorwerpen. "Het klinkt zot dat je een Gucci-handtas voor je digitale persoonlijkheid koopt", zegt Jan Goetgeluk. "Maar avatars zijn een heel belangrijk element in het metaverse. Ze representeren jou in de virtuele wereld. In een spel als Fortnite betalen spelers al veel voor zogenaamde skins (die het uiterlijk van een avatar bepalen) en assets (objecten). In het metaverse zal dat nog meer het geval zijn, want we zullen er meer tijd besteden en daarom zal het nog belangrijker worden hoe we er in de virtuele wereld uitzien."

"Er is veel hype", zegt Kenneth Dee. "Op dit moment worden er veel mensen heel rijk mee en anderen heel arm. Op termijn zal die hype er wel uitgaan. Maar je zou er verbaasd van zijn hoeveel mensen bereid zijn geld te betalen om hun online aanwezigheid vorm te geven. Wie in de echte wereld heeft er geen verzameling of iets in de kast staan dat hij écht niet kwijt wil, terwijl het - rationeel gezien - misschien helemaal niet veel geld waard is? Of waarom is een bepaald T-shirt je lievelingsshirt, terwijl er honderden of duizenden van in de winkelrekken hangen? Die emotionele waarde geldt ook voor de virtuele wereld."

Balenciaga verkoopt virtuele kleren voor de avatars in Fortnite. Balenciaga verkoopt virtuele kleren voor de avatars in Fortnite. Foto: RV

"NFT's en cryptomunten gaan hand in hand met het metaverse", zegt Jan Goetgeluk. "Als je een grote virtuele wereld hebt, moet je ook een digitale munt hebben. En moet ook kunnen bewezen worden wat authentiek is en wat eigendom is. Daarom is het bestaan van NFT's belangrijk. En de kunst? Een virtuele wereld heeft virtuele kunst. Wat die waarde ervan precies is, zal nog moeten blijken."

Werk

Mark Zuckerberg zet met Horizon Workrooms sterk in op werken in het metaverse. Zo zien we in simulaties van zijn bedrijf werknemers virtueel samenkomen rond een vergaderzaal om ideeën uit te wisselen. Maar ook Microsoft is met Microsoft Mesh bezig aan het metaverse opvolger van het - voor velen al klassieke - Microsoft Teams. Daarbij gaan beide partijen véél verder dan passief naar een camera staren vanachter je thuisbureau, maar moet het mogelijk worden om vanuit je huiskamer de virtuele ervaring te creeën van fysiek samen te komen, elkaar te zien, horen, en samen aan ideeën te werken.

Al gaan de werktoepassingen van het metaverse veel verder dan virtueel vergaderen. "Nu al oefenen autotechnici het spuiten van auto's met virtual reality", zegt Kenneth Dee. "Een wagen spuiten of wrappen vraagt een techniek die je moet oefenen. Alleen is het ook een dure affaire. Waardoor het niet makkelijk is om daar veel mee te experimenteren.

Nu al zijn er applicaties waarbij technici dat in virtual reality kunnen leren. Of ingenieurs die eerst virtueel oefenen op een erg ingewikkeld schakelbord voor ze het in werkelijkheid gaan proberen. Denk in de toekomst ook aan vliegtuigconstructeurs die virtueel bij elk knopje uitleg geven, zonder dat daarom iedereen fysiek in die ruimte aanwezig moet zijn."

Nog een voorbeeld komt van het Belgische Mr. Watts, een digitaal agentschap dat toepassingen voor AR en VR ontwikkelt. Daar bouwen ze een applicatie voor de bouwsector. "Via een Hololens, een AR-bril, kan een werfleider tegelijk het virtuele ontwerp van de architect zien én de reële situatie op de bouwwerf. Zo kan hij kwaliteitscontrole en opvolging doen", vertelt oprichter Wouter Martens in een podcast over metaverse.

"Er zijn ook medische toepassingen", zegt Jan Goetgeluk vanuit Texas. "Dokters of chirurgen kunnen niet alleen moeilijke, technische ingrepen trainen, maar ze ook vanop afstand uitvoeren."

Sport

"Sport en beweging via virtual reality zijn erg populair", aldus Kenneth Dee. "Indoor fietsen via Zwift is een opstapje, maar de echte VR-games die gericht zijn op fitness en lichaamsbeweging gaan veel verder. Ze zijn erg opzwepend, met veel muziek en visuele aanmoedigingen."

Maar ook in de professionele sport is er ruimte voor het metaverse. "Een golfer kan dankzij VR blijven trainen als het buiten regent", zegt Dee. "Vincent Kompany heeft geïnvesteerd in Rezzil", zegt Goetgeluk. "Een VR-trainingstoepassing voor voetballers en - binnenkort - ook andere atleten. Met een VR-bril op moet je verschillende oefeningen doen, waardoor je heel specifiek en effectief traint."

"Met een VR-bril op kan je een voetballer in een virtuele spelsituatie droppen, en hem zo vaak opnieuw laten trainen tot hij er uitkomt", legt Kenneth Dee uit. "Dat is veel concreter en beter te onthouden, dan wanneer een coach het uitlegt met een bord en stift."

Reizen

"Virtual tourism", zegt Goetgeluk. "Dat wordt wel iets. Reizen, rondwandelen in toeristische steden, … Als de kwaliteit van die VR-brillen blijft stijgen, wordt dat fantastisch."

"Samen met je beste maat, die aan de andere kant van de wereld woont, de Kilimanjaro beklimmen. Er is geen enkele andere manier om dat te doen, dan via VR", zegt Kenneth Dee. "De combinatie van die ervaring en het sociale aspect, daar zit iets bizar aantrekkelijk aan dat je pas kan voelen als je het zelf ervaren hebt."

Onderwijs

"Het is een nobrainer dat er een grote evolutie in het onderwijs komt", zegt Kenneth Dee. "Vakken als geschiedenis of aardrijkskunde kunnen loskomen van het klaslokaal en van het schoolbord vooraan. Nu al zijn er voorbeelden van geschiedenisleerkrachten die de educatieve modus van videogame Assasin's Creed gebruiken om met leerlingen bijvoorbeeld door het oude Griekenland rond te lopen."

"Stel je voor: alle leerlingen met een VR-bril op en samen wandelen door de straten van het oude Rome of Athene. Dat is toch een schitterende ervaring? Het wordt veel concreter en indrukwekkender dan wat je nu alleen hoort van je leerkracht of ziet in geschiedenisboeken. Of een bezoek aan de loopgraven terwijl een belangrijke slag bezig is. Je maakt de ervaring méé. Dat is nóg indrukwekkender dan louter een bezoek. Bovendien heb je veel minder kans dat leerlingen hun aandacht verliezen of afgeleid worden door hun smartphone, want doordat ze zo'n VR-bril op hebben kúnnen ze simpelweg niet wegkijken."

Al moeten we de onderwijsvoorbeelden niet eens zo ver zoeken. Zo gingen tijdens de coronapandemie ook bij ons universiteiten en hogescholen over op virtuele infodagen waarop kandidaat-studenten van thuis uit virtuele infostandjes konden bezoeken en informatie uitwisselen met toekomstige proffen of medestudenten. Misschien nog geen doorgedreven metaverse, waarbij je tegen elkaar kon praten en elkaars gelaatsuitdrukkingen zag, maar wel duidelijke stappen richting een virtuele ontmoetingsplaats.

Kritiek?

"Ik ben zelf een nerd en vind alle ontwikkelingen erg fascinerend. Maar er zitten wel nog wat haken in het concept", zegt Buyssens. "Ik geloof heel erg dat ons beeld vertroebeld wordt door de coronapandemie. We kunnen al twee jaar niet met elkaar omgaan zoals we dat normaal zouden doen. We kunnen niet werken, niet ontspannen, niet feesten zoals we dat normaal zouden doen."

"Vanaf de coronapandemie écht achter de rug is, wil ik het nog wel eens zien. Als je de keuze hebt, ga je dan nog steeds voor een digitaal concert van Ariane Grande of voor the real deal in de fysieke wereld? Of als je een belangrijke brainstorm hebt met collega's, wil je die dan echt met een VR-bril van bij je thuis volgen, of ga je toch weer gewoon fysiek samenzitten, waarbij je elkaars aanwezigheid voelt en elkaars gelaatsuitdrukkingen écht ziet?"

Daarnaast wijst Buyssens op privacyzorgen. "Het zijn dezelfde techgiganten die nu al de plak zwaaien die op dit moment veel geld uittrekken om dat nieuwe internet vorm te geven. Wat zal er dan uiteindelijk veranderen? Bovendien moeten we ons heel erg bewust zijn van de data die we prijsgeven. Nu verkopen Facebook en consorten advertenties op basis van ons surfgedrag: waar klikken we op, hoe lang blijven we op een pagina, … Maar wat als ze ook nog onze biometrische data hebben? Beeld je in wat ze kunnen doen als ze ook over onze gelaatsuitdrukkingen beschikken. We moeten ons de vraag stellen of we dat wel willen."

"Verslaving", zegt tech-journalist Dee meteen wanneer het om de risico's van het metaverse gaat. "Er zullen mensen volledig opgaan in die virtuele wereld. Dat heb je met elke nieuwe technologie - er zijn ook mensen met een smartphoneverslaving of gameverslaving - maar met deze nieuwe technologie kan je letterlijk wegvluchten uit de realiteit.

Je kan virtueel overspel plegen, virtueel een heel andere leven leiden. Er zijn wel wat aspecten aan het metaverse die verslavingsgevoelig zijn", besluit Dee. "Hoe meer tijd we doorbrengen in een virtuele wereld, hoe minder we misschien zullen bezig zijn met de problemen in de échte wereld", zegt ook Vincent Buyssens. "Tenslotte is er ook een grote ecologische kost aan de blockchaintechnologie en de cryptomunten die gebruikt worden in het metaverse."

"Alle problemen die we nu al op sociale media of op gamingplatformen zien: racisme, homofobie, seksueel misbruik, pesten, … zullen zeker in de metaverse ook voorkomen. Bovendien wordt het allemaal nog veel concreter. Extremisten kunnen gezellig samen gaan zitten rond hun virtuele tafel, er kan gescholden en gepest worden, … Hoe Meta, het moederbedrijf van Facebook, dat wil aanpakken? Daar heb ik nog niéts over gehoord. Terwijl het echt gevaarlijk kan worden."