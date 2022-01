Met de kin omhoog en de borst vooruit kijken ze lachend in de camera. Trots en vol zelfvertrouwen. Klaar voor een avontuur dat hun levens kan veranderen. Want zij zijn de mooiste jonge vrouwen van Overijssel, weten ze. En dat willen ze laten zien. Het gevaar? Dat ze voor die droom verder gaan dan ze zelf willen. 'Je moet aangeven: ik wil niet bloter dan dit.'

Natuurlijk heeft Amber Zegeren (19) uit Harbrinkhoek op YouTube het programma BOOS gezien. En net als bijna tien miljoen andere kijkers schrok ze, van de manier waarop bij The Voice mannen met macht misbruik maakten van hun positie. Hoe ze seksuele toespelingen deden naar jonge kandidates. En soms zelfs verder gingen. Of het haar deed twijfelen, over haar eigen deelname aan de Miss Beauty-verkiezing? Om eerlijk te zijn: "Nee."



De casting was al geweest, voordat in Hilversum die beerput openging. De portretfoto's waren gemaakt, en zij mocht door, naar de laatste twintig. Alles verliep netjes. Ze kon zichzelf zijn, hoefde niets te doen wat ze niet wilde. Als dat ook maar één keer anders zou zijn, zou ze dat aangeven, zegt ze. "Ik voel de sfeer wel aan. En mocht er iets gebeuren, dan stap ik naar de directie. Dan staan we als meiden voor elkaar klaar."

Tienermeisjes

Tot de mooiste van de provincie of zelfs het land verkozen worden; het is voor veel jonge vrouwen een droom. Voor de Miss Beauty of Overijssel meldden zich dit jaar 550 kandidaten in de leeftijd van 19 tot en met 27 jaar, nog eens honderden tienermeisjes deden dat voor de Miss Teen (15 tot en met 18). In beide categorieën werden er, na een casting, twintig geselecteerd voor de finale. Wat opvalt: bijna allemaal - 36 van de 40 - komen ze uit Twente.



Maar is zo'n verkiezing met heel jonge meiden nog wel van deze tijd? Charina Bartels, hoofd van Miss Beauty of Overijssel, snapt de vraag, helemaal in het licht van de gebeurtenissen bij The Voice. Maar ze beantwoordt hem toch met een resoluut 'ja, natuurlijk'. "Heel veel meiden doen mee, omdat ze best wel onzeker zijn. We hebben er in acht jaar zoveel zien groeien." Het lopen op een catwalk, het jezelf leren presenteren: het vormde hen, zegt ze. "Die vonden dat fantastisch om mee te maken."

Geen man in kleedkamer

Wat wel heel erg belangrijk is, en waar Bartels en haar partner Bjorn von Schomberg altijd scherp op zijn, is dat de deelneemsters zich vertrouwd en veilig voelen. Ouders kunnen met vragen altijd bellen. "We zijn heel voorzichtig", klinkt het. "Als een meisje zich omkleedt in een kleedkamer, is daar sowieso geen man bij in de buurt." Ook haar partner, die over de styling gaat, blijft op dat moment weg.



Daarnaast moeten de fotografen door hen goedgekeurd zijn: die tekenen een contract, waarin staat hoe ze met de meiden om moeten gaan. "We werken met vaste mensen", zegt Bartels. "Anders weet je niet wat je tegenkomt. Er zijn heel veel dubieuze fotografen, waar je niet mee wil samenwerken." De deelnemers worden verplicht om iemand mee te nemen én er moet gemeld worden waar ze gaan 'shooten'.

Amber Zegeren. Amber Zegeren. Foto: Roy Froma

Je moet zelf je grens bepalen, geeft Roos Nijland (20) uit Almelo aan, de winnares van vorig jaar. Een fotograaf denkt namelijk vooral aan het mooie plaatje: die kan zo ineens, ook aan een 15-jarige, vragen of ze dat bandje naar beneden wil doen. "Daarom is het belangrijk dat je een contract hebt, waarin staat: ik wil niet bloter dan dit."



Haar ouders waren in het begin best wel sceptisch, geeft ze toe. En dat snapt ze goed. Maar het hele avontuur maakte haar sterk. Ze werd goed begeleid, iedere keuze die ze maakte, tot aan de bikinishoot aan toe, was haar eigen. Ze ging er als meisje in en kwam er als vrouw weer uit. "Ik ben nog steeds lekker gek. En ik ben mezelf gebleven."



Wel heeft ze tegenwoordig meer dan 37.000 volgers op Instagram. Ja, Charina Bartels kan merken dat dat de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden is. En voor sommigen ook reden is om mee te doen: hoe meer volgers, hoe groter de kans op sponsors én dat er op die manier wat verdiend wordt.

Quinty van Dijk. Quinty van Dijk. Foto: Roy Froma

Uit haar comfortzone

Al geldt dat voor Quinty van Dijk (22) uit Hengelo niet zo. In het dagelijks leven is ze docente Duits op een middelbare school in Enschede, met haar deelname wil ze laten zien dat ze 'ook een persoon is met een eigen leven ernaast'. Het idee om uit haar comfortzone te stappen, om te 'flaneren' in een kort jurkje en op hakken: het sprak haar aan. Vooral ook, omdat ze denkt dat het haar een 'confidenceboost' kan geven.



Daarop hoopt ook Amber Zegeren, die maatschappelijke zorg studeert en als bijbaan bij Carint op een afdeling met dementerenden werkt. Net als Quinty verwacht ze niet in de positie te komen dat ze iets doet, wat ze niet wil. "Je innerlijk telt mee", merkte ze tot nu toe. "Het is geen vleeskeuring."



Bartels garandeert - 'met de hand op mijn hart' - dat incidenten zoals bij The Voice bij hen nog nooit zijn voorgekomen, dat er niet zo'n cultuur heerst.



"En ik hoop dat het in de toekomst ook nooit gaat gebeuren. Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Dat je eigen dochter meedoet met een missverkiezing, en zoiets naar buiten zou komen. Ik zou het niet accepteren."