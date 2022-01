Marit Hofman-Brandsma uit Nunspeet kreeg als kind lepra. Nu zet ze zich in om deze besmettelijke en stigmatiserende ziekte de wereld uit te krijgen. 'Mensen schamen zich en melden zich niet.'

Ze stapt vlotjes rond op mooi gehakte laarzen, aan haar handen geen nare verminkingen. Wie Marit Hofman-Brandsma ziet, vermoedt niet dat de Nunspeetse (50) lepra heeft gehad. "Mensen denken bij lepra aan die afschuwelijke beelden van verminkte patiënten. Het zijn clichébeelden die de vooroordelen in stand houden", vertelt ze thuis over een van de oudste ziekten die er bestaan. "Maar lepra is inmiddels eenvoudig te behandelen, en alle verminkingen die erbij lijken te horen zijn zo niet nodig. Als je tijdig een diagnose kunt stellen, dan zorgt medicatie voor herstel voordat er blijvende schade aan zenuwen ontstaat."



Hofman heeft deze besmettelijke ziekte als kind gehad. Zij had het geluk dat de bacterie vroegtijdig werd ontdekt en behandeld, maar voor veel mensen is lepra nog altijd een ramp. Reden voor de Nunspeetse zich in te zetten voor de Nederlandse Leprastichting. Daarnaast is ze ambassadeur voor de Leprazending.



"Ik ben naast moeder, echtgenoot, dochter en coach ook een ex-leprapatiënt. Dat laatste is best uitzonderlijk. Tot nu toe kan ik mij maar één geval herinneren van een jong, blank meisje dat lepra heeft gehad. Dat jonge meisje ben ik nu niet meer, ik ben een leven verder", legt ze uit.



"Lepra hebben heeft mij als mens gevormd. Aandacht hebben voor de ander is waar het uiteindelijk om draait in het leven. Ik hoop iets te kunnen betekenen voor mensen met lepra zodat ook zij weer een waardige plek in de maatschappij kunnen krijgen."

Melaatsheid

Lepra, ook wel melaatsheid genoemd, is misschien wel de meest stigmatiserende ziekte ter wereld. In ons land komt de besmettelijke ziekte niet meer voor, elders in de wereld nog wel. Marit Hofman heeft de ziekte doorstaan en durft er ook over te praten. "Lepra hebben is één ding, maar dealen met de vooroordelen over de ziekte is minstens zo zwaar."



Hofman woont inmiddels dertien jaar in Nunspeet. Niet eerder in haar leven verbleef ze zo lang op dezelfde plek. Marit werd geboren in Noorwegen en groeide op in Oeganda, Ethiopië, Kenia en Amerika. Haar vader werkte daar als fysiotherapeut en onderzoeker in de leprazorg. Vanaf jonge leeftijd kwamen Marit, haar twee zussen en broer in aanraking met lepra en leprapatiënten.



"We woonden in Ethiopië, op het terrein van het lepraziekenhuis waar mijn vader werkte. Bij de behandeling van een kniewond ben ik vermoedelijk besmet geraakt. Alleen wisten we dat toen niet. Pas twee jaar later - we waren inmiddels naar Amerika verhuisd - ontdekte ik een vlekje op mijn knie", herinnert Hofman zich. "Een nietszeggend vlekje. Het riep geen argwaan op. Zeker niet in een omgeving waar een huidschimmel, ringworm of iets dergelijks vaker voorkwam. Het was er warm en mijn huid was gebruind waardoor het witte vlekje ineens weer opviel", vertelt ze terwijl ze op haar knie wijst.

Beladen stilte

"Mijn vader stelde voor de grap een lepratest voor. Op een eenvoudige manier onderzocht hij de gevoeligheid van mijn huid. Met een plukje watten streek hij over mijn knie, terwijl ik mijn ogen dicht hield. Ik moest iedere keer aanwijzen waar ik het plukje voelde. Nog voel ik de beladen stilte die over de kamer heen viel, toen keer op keer bleek dat ik niet voelde wat hij deed."



Ze legt uit dat lepra de zenuwen aftakelt. Ze doen niet meer wat ze horen te doen: prikkels doorgeven en zorgen voor een adequate reactie. "Bijvoorbeeld je hand terugtrekken bij de hitte van een vuur, of een steentje uit je schoen halen als dat in je voet prikt. Het begint vaak met een onschuldig vlekje, een kleine ongevoeligheid. Maar wordt het niet behandeld, dan groeit het uit tot blijvende zenuwschade en kunnen ernstige handicaps ontstaan. Toen ik mijn ogen open deed, zag ik de geschrokken gezichten van mijn familie. Het was de eerste stap in mijn traject als leprapatiënt. Ik, Marit, een blank meisje van twaalf jaar, had lepra."



Die ontdekking was het begin van 'het grote geheim'. Als tiener ondervond ze de mentale gevolgen. Vertellen dat ze lepra had, kon niet. Het stigma rond lepra was te groot.



"We waren als gezin niet bang voor lepra, maar wél voor het oordeel en de angst die er omheen hing. De eerste gedachten die oppoppen bij lepra zijn onreinheid, besmetting, afgestompte vingers en tenen. Dus we spraken er niet over."



Er werd heel instinctief gereageerd, weet ze nog goed. "Afstand houden en ga weg van ons, daar komt het op neer. Terwijl ik wist dat ik niet besmettelijk was. Maar ik voelde de afwijzing en de veroordeling. Dat doet iets met je. Lepra in onbehandelde vorm is een zichtbare ziekte, die als afschrikwekkend wordt ervaren. We kregen als kinderen dan ook de boodschap: hier wordt niet over gesproken."

Schaamte

Dat was toen, maar ook anno nu worden leprapatiënten in veel landen nog doodgezwegen, weet Hofman. Terwijl lepra goed te behandelen is. Ze is er zelf het levende voorbeeld van. "Het gaat van generatie op generatie. Juist vanwege die vooroordelen schamen mensen zich en melden zich niet. Of ze worden door familie verstoten en verbannen. De ziekte wordt niet behandeld en de bacterie krijgt vrij baan om de zenuwen te slopen. Met ernstige verminkingen als zichtbaar gevolg. Deze mensen hebben levenslang gekregen."

Doel van Wereldlepradag: lepra voor 2040 de wereld uit

Morgen is het Wereldlepradag. Het streven is om lepra voor 2040 wereldwijd te overwinnen. Het aantal ziektegevallen van lepra wereldwijd was volgens de WHO in 2019 om en nabij 200.000, verdeeld over 126 landen. De leprabacterie is de langzaamst delende ziekteverwekkende bacterie ter wereld. Het duurt twaalf tot veertien dagen voor de bacterie zich verdubbelt.

Dit leidt tot een lange incubatietijd; soms wel twintig jaar, waarna de patiënt ziek wordt. De lange incubatietijd zorgt voor grote problemen bij de opsporing van lepra; je kunt jarenlang drager zijn maar dat niet weten, temeer omdat betrouwbare zelftests nog niet gangbaar zijn. In Nederland worden gemiddeld acht nieuwe leprapatiënten per jaar gediagnosticeerd. Het betreft mensen geboren in landen waar lepra nog voorkomt. Er zijn 400 oud-patiënten.