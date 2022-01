In de keuken van de Enschedese noodopvang staan drie kartonnen bordjes met voorbeeldeten. Eén voor het ontbijt, één voor de lunch en één voor het avondeten - bami met foeyonghai en tjaptjoi. 'We doen ons best', is de boodschap. Voor veel vluchtelingen is het niet genoeg. 'Stuur mij maar terug naar Afghanistan.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De enorme tent waar vluchtelingen kunnen eten en verpozen, zal de meeste Twentenaren bekend voorkomen. Standaarduitrusting voor evenementen en volksfeesten. Blowers zorgen voor een aangename temperatuur, de geblokte tapijttegels op de vloer dempen het geluid, er zijn stellingkasten met spelletjes en twee televisies met spelletjescomputers. Maar er valt weinig te feesten.



Aan een tafel zitten een stuk of tien Afghaanse mannen. Dat is zo geregeld door Farid. Farid, in augustus uit Afghanistan geëvacueerd, heeft ervaring met contacten met media, zo legt hij de verslaggever uit. Dus heeft hij een aantal mannen in de noodopvang op de voormalige vliegbasis Twenthe bij elkaar geroepen, zodat ze ieder op hun beurt hun persoonlijke verhaal kunnen vertellen.

Eten is een probleem, weliswaar niet het grootste. Eten is een probleem, weliswaar niet het grootste. Foto: Emiel Muijderman

De verslaggever staat echter op het punt aan zijn avondeten te beginnen. Hij mag zelf ervaren hoe dat eten is, in de noodopvang. Daarover werd geklaagd, in een eerdere publicatie. Vandaar ook die wat potsierlijke presentatie in de keuken, om duidelijk te maken dat bewoners echt niet alleen brood met boter krijgen. Op de bordjes liggen Turks brood, boter, kaas en ander beleg. En dus bami met foeyonghai en tjaptjoi. De bewoners mogen bovendien de hele dag koffie en thee pakken, wanneer ze maar willen.



Punt gemaakt, al is het de vraag hoe smakelijk vluchtelingen uit landen als Afghanistan en Syrië foeyonghai en tjaptjoi vinden. Maar het gaat de bewoners niet alleen om het eten. Het is zelfs niet de hoofdzaak.

In de eettent kan ook televisie worden gekeken of spelletjes worden gespeeld. In de eettent kan ook televisie worden gekeken of spelletjes worden gespeeld. Foto: Emiel Muijderman

'We willen integreren'

Dat blijkt wanneer Farid een van zijn 'brothers', zoals hij ze noemt, het woord geeft. Ze blijken allemaal wat gebroken Engels te spreken. Waar nodig vertaalt Farid. Eten is weliswaar een probleem, maar niet het grootste probleem. "En ook niet die kleine kamers", zegt Sarwar Nazari. "Vergeet die zaken. Er wordt van ons gevraagd te integreren. Maar daarvoor moeten we eruit kunnen. De stad, de taal en het land leren kennen. Dát is belangrijk!", zegt de man. Gedurende zijn betoog neemt het volume toe. Naar de stad gaan is inderdaad nauwelijks mogelijk. Ruim 6 kilometer is het. Lopend ruim een uur en een flink deel over smalle weggetjes.



Enschede doet haar best om het voor de bewoners van de noodopvang draaglijk te maken, zo laat gemeentelijk woordvoerder Ton Kamp merken. Steeds zijn er aanpassingen. Vrijwilligers Sevgi en Berika van de Enschedese moskee turven sinds kort hoeveel mensen en wie er komen eten, zodat duidelijker is hoeveel er nodig is. En bij het avondeten wordt nu ook brood aangeboden. "Zo gaat dat", zegt Kamp. "We krijgen signalen en pakken ze op."

Pendeldiensten

Kamp en locatiemanager Henk Veldhuis eten ook mee deze avond. Vervolgens gaat Kamp zelf ook in gesprek met onder anderen Sayed, die vorige week zijn verhaal deed in De Twentsche Courant Tubantia. Veldhuis heeft intussen nieuws over het vervoer naar de stad. "We zijn opnieuw aan het praten over een pendeldienst", zegt hij. "Binnenkort heb ik er een gesprek over." Kamp: "Er was ons door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verteld dat er alleen 'nieuwe' vluchtelingen zouden komen. Die zouden juist rust willen, de opvang niet willen verlaten."



Er klinkt ergernis door in zijn verhaal. Het was de toenmalige staatssecretaris Broekers-Knol, die de afgelegen vroegere vliegbasis aanwees als opvang. Kamp is merkbaar ontdaan over het feit dat het landsbestuur en COA er niet in slagen voldoende buffercapaciteit te ontwikkelen om vluchtelingen een menswaardig, meer permanent onderdak te bieden. En dan blijken naar de noodopvang ook nog eens mensen gebracht, die nota bene al recht hebben op een woning. "Ik snap het", zegt Kamp. "Maar het is nóódopvang. En wat wij doen, is passend voor noodopvang."

De mannen proberen een pendeldienst naar de stad te organiseren. De mannen proberen een pendeldienst naar de stad te organiseren. Foto: Emiel Muijderman

Vooral de Afghaanse gezinnen hadden andere verwachtingen. Shokrul Haq Darahee heeft zijn dochtertje op schoot. "Ze is vier jaar", zegt hij. Soms wil zijn dochter om tien uur 's avonds toch nog wat. Maar ja, dan is de catering al weer naar huis. Dus had hij een klein oventje op zijn kamer. Dat werd ingenomen, want koken op de kamers is niet toegestaan. "Dat kan hier ook niet", zegt Kamp. "Dat zou te gevaarlijk zijn." Zabihullah Maruf schuift een brief over de tafel. Het is een schrijven van een Nederlandse kinderarts. Zijn dochtertje is ondervoed, staat in de brief. "Ze lust het eten niet", zegt Zabihullah.

Onvoldoende opvangcapaciteit

De frustratie tiert welig in de noodopvang. Niet alleen bij de bewoners, dus. Bij de catering, die door de eerdere publicatie het gevoel kreeg de zwarte piet te krijgen, bij de gemeente Enschede, die plots mensen in de opvang kreeg die allang een huis zouden moeten hebben, en bij COA, dat ondanks eerdere verzoeken onvoldoende opvangcapaciteit heeft.



"We hebben in 2019 aangegeven dat we 5000 extra plekken nodig hadden", zegt woordvoerder Alet Bouwmeester van het COA. Toen die er niet kwamen, werden in allerijl noodopvanglocaties ingericht. En toen kwamen daar in 2021 de circa 2000 Afghanen bij, die met bloedspoed uit Kaboel geëvacueerd werden. Omdat ze door Buitenlandse Zaken naar Nederland gehaald zijn, hebben ze direct ook recht op een status, een paspoort en - uiteindelijk - een huis.

Zes maanden later

Ruim zes maanden later is in Enschede de onvrede bij de geëvacueerde gezinnen groot. Ze zitten inmiddels op een derde locatie en nog stééds - opnieuw - in een noodopvang. Niet in een asielzoekerscentrum en zeker niet in een huis. Ze voelen zich in de steek gelaten. Zo erg zelfs, dat een van hen in een appgroep zegt 'mentaal vermoord te worden': 'I just wanna go back to the Afghanistan. I'm really sorry but this is a very hard situation! At least Taliban will kill us fiscally one time but in the camps we are going to be mentally killed every day!'

BV Nederland loopt vast

De Afghanen zitten in een speciale situatie. "Dat vertekent het beeld", zegt Kamp. "Wanneer je Nederlands staatsburger bent, verwacht je wat anders dan een hokje in een kantoorpand, omdat de BV Nederland vastloopt."



Hoe dan ook, elk van de mannen aan tafel bij Farid heeft zo zijn eigen verhaal. Ze zijn bijvoorbeeld bang voor coronabesmettingen. "Mijn vrouw is hartpatiënt", vertelt Salik Balwa. "Ze krijgt het benauwd van de kleine kamer met te veel mensen. En nu zit tegenover ons iemand met corona. We maken gebruik van dezelfde toiletten en wastafel."



Het oorspronkelijke idee was een besmette persoon naar een speciale locatie elders in het land over te brengen. "Dat lukt niet meer", erkent gemeentelijk locatiemanager Henk Veldhuis. "Vorige week zijn er nog twee verplaatst, maar er is geen capaciteit meer." Dus worden nu andere protocollen gevolgd. Mensen met een besmetting komen op een aparte corona-afdeling. Een stuk of tien zijn er inmiddels 'in isolatie', zegt Veldhuis.



Farid zelf is niet tevreden over de medische begeleiding. Hij vindt die ondermaats. Hij at een dag geleden iets waarop hij een allergische reactie ontwikkelde. "Omdat ik al last heb van een hoge bloeddruk, wilde ik mijn bloeddruk laten opmeten. Dat bleek niet mogelijk. Of ze wilden het gewoon niet doen", zegt hij.

Het blijft een noodopvang. Het blijft een noodopvang. Foto: Emiel Muijderman

Aangepast menu

Niet alleen Afghanen hebben klachten. Een Syrische man toont op zijn mobieltje een in het Engels vertaalde boodschap: "Ik heb een klacht over het eten." Hij is diabeet en heeft een aangepast menu nodig, maakt een Engelssprekende jongen duidelijk die de Syriër er als tolk bij heeft geroepen.



"Die aanpassingen zijn mogelijk", verduidelijkt een medewerker van cateraar Good Food Concepts. Maar de taal is wel een probleem. De medewerker heeft inmiddels al wel een aantal Arabische woordjes onder de knie. Even later is hij in gesprek met de Syrische man en lijkt het probleem opgelost.



Volgens Alet Bouwmeester werkt COA aan een oplossing, waarbij de povere noodopvang niet meer nodig is. Het is de oplossing waarvan Ton Kamp zich afvraagt waarom die niet eerder is gerealiseerd: een flexibele woonvorm, die niet alleen door statushouders gebruikt zou kunnen worden, maar ook door bijvoorbeeld studenten. Dergelijke huisvesting zou ook op de langere termijn beschikbaar moeten blijven.

Gevoelige plek

"Maar daar hebben we dan wel ook weer de lokale overheden nodig", waarschuwt Bouwmeester. Waarmee ze de vinger op de gevoelige plek legt. Landelijke overheid, COA en lokale overheden bleken immers tot nu toe niet in staat de gevoelens van afzondering, uitzichtloosheid, gebrekkige communicatie, het ontbreken van privacy, de kleine kamertjes, corona en de onveiligheidsgevoelens te voorkomen, die in Enschede leven. Laat staan dat Abobaker Daqiq ermee geholpen is.



Abobaker spreekt redelijk goed Nederlands en zwaait met de acht Nederlandse paspoorten van zijn gezin. Wat doet hij dan nog in een noodopvang? "Ik heb vijf jaar geleden in Nederland gewoond en gewerkt", legt hij uit. "Maar ik ben toen teruggegaan naar Afghanistan. Ja, en ook ik kwam in een noodopvang terecht, na mijn evacuatie." Sinds hij in Enschede zit, gaan zijn kinderen niet meer naar school. "Onderwijs is uiterlijk 1 februari gerealiseerd", zegt Kamp.