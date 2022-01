Pleun Vermaas (37) lijdt ongeveer sinds haar 17de aan anorexia. Ze zegt dat ze 'vrede had gesloten' met haar ziekte en die onder controle had, maar nu dreigt ze het gevecht toch te verliezen. Ze verkent de mogelijkheden voor euthanasie. Haar vader smeekt: Wie helpt haar?! Maar overal zijn wachtlijsten.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Pleun zegt 'wel te willen leven', maar niet zoals nu. "Euthanasie is niet mijn doel", zegt ze. "Maar ik wil wel al een veiligheid inbouwen voor als het echt niet meer gaat. Ik noem het maar mijn uitvaartverzekering."

Het zijn woorden die haar vader Bert Vermaas pijnigen. Hij heeft in wanhoop aan de burgemeester van Hengelo gevraagd om een crisismaatregel te nemen en zijn dochter desnoods gedwongen te laten behandelen of op te nemen. "Zonder hulp gaat ze binnenkort dood", zegt hij. De burgemeester liet hem weten dat hij wettelijk niets kan doen. Dan moet ze een acuut gevaar zijn voor zichzelf of anderen en dat zou ze volgens deskundigen niet zijn.

Liefde die pijn doet

Pleun zou het met zo'n gedwongen maatregel ook niet eens zijn. Ze wil regie over haar lot en behandeling. Maar het ontroert haar ook dat haar ouders het probeerden. "Ik houd ook van hen", zegt ze. Bert Vermaas hoort het zwijgend aan. Het is een mooi maar ook ongemakkelijk moment aan de keukentafel. Dat is liefde, maar ook liefde die zeer doet. Vader zegt: "Misschien zou ze me zo'n gedwongen opname nooit vergeven. Dat risico was ik bereid te nemen als ik haar zo kan redden."

Pleun Vermaas (37) met haar vader Bert. Pleun Vermaas (37) met haar vader Bert. Foto: Wouter Borre

Meerdere keren opgenomen

Pleun heeft een omvangrijk dossier en is meerdere keren opgenomen geweest. Het ging op en af. Tot drie jaar geleden redde Pleun zichzelf zonder hulp in huis en was ze tevreden, gelukkig zelfs. Al was ze 30 kilo, voor haar gevoel had ze grip op haar leven, schreef blogs en deed vertaalwerk voor een spirituele website. "Ik vond dat ik toen prima functioneerde. Mijn ouders misschien niet, ik wel", zegt ze.

Gevaarlijk licht zijn

Maar nu is dus alles anders. Haar gewicht is opnieuw gevaarlijk gezakt en tot ruim onder die 30 kilo beland. Ze gaat lichamelijk achteruit. Ze heeft een kalium tekort in haar bloed wat haar verward maakt. Jongens op straat schelden haar uit voor 'gratenpakhuis'.

Pleun is emotioneel uitgeput, doodmoe, onzeker over werkelijk alles en vaak verward. Ze belt soms meerdere keren huilend naar huis: 'Omdat ik maar lig te malen'. Ook 's nachts. "En ook om simpele dingen", zegt ze. "Moet ik wel of niet een jas aan als ik naar buiten ga, dat soort dingen. Ik voel me dubbel schuldig."

Vader is ten einde raad

Haar vader is ten einde raad. Waar is dan nu de hulp? Hij vreest dat Pleuns stap om te kijken naar euthanasie de hulpverlening 'alleen maar in de weg zit' en dat er daarom niks meer van de grond komt. Vader: "Ik heb het gevoel dat de hulpverleners daar steeds verder in meegaan, dat dit de enige weg is die Pleun nog te bewandelen heeft. Daar verzet ik me tegen."

Pleun Vermaas. Pleun Vermaas. Foto: Wouter Borre

Hij is terneergeslagen en schets met zijn dochter de situatie waarin ze terecht zijn gekomen. De psychiatrische ziekenhuisafdeling van de ZGT in Almelo wil haar niet opnemen. Ze vinden haar 'therapie resistent', wat hij bestrijdt op basis van haar vorige behandeling. De therapie bij Balanz in Enschede (centrum voor eetstoornissen) komt na een paar sessies ook niet verder van de grond. En bij de anorexiakliniek Rintveld in Zeist staat ze op de wachtlijst. Ze krijgt pas in mei een intakegesprek, negen maanden na aanmelding.

Hoofdpijndossier

Die wachttijden zijn een landelijk probleem. Minister Hugo de Jonge noemde het in 2019, vóór corona, zijn grootste hoofdpijndossier. Sindsdien is het niet beter geworden. "Door corona zijn de wachttijden alleen nog maar erger geworden", zegt de Twentse Juliët Holtschlag van WEET, de vereniging voor patiënten met een eetstoornis.

"Het duurt overal zeker twee maanden voor je een intakegesprek krijgt. En daarna nog weer ruim twee maanden voor je behandeling kan beginnen. In sommige gebieden van het land zelfs nog veel langer. Dat wreekt zich extra bij de patiënten met een complexe zorgvraag. Als een instelling na de intake vaststelt dat zij niet kan helpen, dan komt de patiënt weer elders op een wachtlijst. Complexe patiënten lopen daardoor van wachtlijst naar wachtlijst."

Pleun Vermaas. Pleun Vermaas. Foto: Wouter Borre

Complexe patiënt

Je zou Pleun Vermaas ook zo'n complexe patiënt kunnen noemen. De Hengelose zit aan de keukentafel in een hoody van Marilyn Manson, een artiest die ze bewondert. De mouwen tot bijna in haar handpalmen. Aan de wand een houten crucifix, want ze is zeven jaar geleden katholiek geworden. Het geloof geeft haar houvast.



Pleun vertelt haar verhaal rustig, weloverwogen. Ze rookt in die uren één sigaretje, omdat dat lekker is, niet vanwege de stress. "Euthanasie wil ik als alternatief, als er geen perspectief meer komt", zegt ze dan. "Als een zekerheid dat ik dan kan gaan op een nette manier."



Het is de enige keer zijn dat ze geëmotioneerd raakt en volschiet. Maar ze vermant zich snel en zegt: "Ik wil alles doen om vooruit te gaan en weer wat lol en sjeu in het leven te hebben. In elk geval alles doen wat voor mij mogelijk is. In principe wil ik niet dood. Daarom zit ik hier en vertel ik je dit allemaal. In de hoop dat er iets gebeurt."

Bouillon van 2 calorieën

Pleun kreeg anorexia toen ze een jaar of 17 was, schat ze. Het was een periode waarin ze het moeilijk had met de scheiding van haar ouders, haar opleiding lastig verliep, ze niet het juiste vriendje had en ook ook wat dikker werd. Ze kon moeilijk omgaan met haar emoties en begon zich te snijden.

Uiteindelijk leek het allemaal nog goed te komen. Ze pakte haar studie weer op, zette het vriendje aan de kant en viel af. Maar, met dat laatste kon ze niet meer stoppen. Hoe vaak haar moeder ook zei: 'Zo ben je goed, je bent mooi'. "Ik voelde me als een olifant", zegt ze. "Ik at steeds minder en in de supermarkt keek ik alleen nog maar hoeveel calorieën er in eten zat." Ze ging bijna altijd naar huis met wat pap of bouillon van 1 of 2 calorieën. Of met lege handen.

Vrede gesloten

Zelf vindt ze dat ze in de loop der jaren haar ziekte onder controle kreeg, na diverse behandelingen. Afgelopen zomer werd ze de laatste keer opgenomen op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis ZGT. In een fasentraject kwam ze aan en woog 33 kilo, een voor haar werkbaar gewicht. Pleun: "Ik heb inmiddels vrede gesloten met mijn anorexia. Ik heb geaccepteerd dat ik er niet meer vanaf kom. Ik ben goed zoals ik ben."

Dat het toch misging rond 2020 valt min of meer samen met de komst van een nieuwe buurman, die voor voor veel overlast zorgt. Daardoor zit ze al bijna twee jaar flink in de stress. Hij wordt binnenkort uit huis gezet, maar voor Pleun is het leed al geschied. Ze viel verder af en kampt inmiddels met een te laag kaliumgehalte in haar bloed, dat invloed heeft op haar zenuwstelsel en onder andere leidt tot ernstige verwardheid.

Pleun Vermaas. Pleun Vermaas. Foto: Wouter Borre

Volproppen als een gans

Ze hoopt dat dit verhaal in de krant wat losmaakt en dat er hulp komt. Maar vooral de hulp zoals zij die wil. Eigenlijk mét acceptatie dat zij zelf tevreden is met een gewicht van zo'n 30 kilo. Dat zal echter bij veel behandelaars op verzet stuiten. Los van de lichamelijke consequenties van een te laag gewicht zal dat volgens deskundigen de behandeling tegenwerken en ook de ziekte in stand houden.

"Maar ik wil gewoon niet wéér dat de therapie er alleen maar om draait dat ik moet eten, eten, eten", zegt ze. "Dat ze me volproppen als een gans. Te veel therapieën leunen daar op: voer erin. Ik wil dat gevecht niet meer."

Reactie ZGT en Balanz

Een woordvoerder van het ziekenhuis ZGT laat schriftelijk weten, ook namens het centrum voor eetstoornissen Balanz, dat ze de zorgen van de vader over zijn dochter heel goed begrijpen. 'Via de media gaan we daar als zorgprofessionals niet inhoudelijk op in. Wat we wel kunnen zeggen is, dat we mevrouw - daar waar mogelijk en gewenst - proberen te helpen. Tussen haar, haar familie en de zorgprofessionals van Balanz en ZGT zijn hier gezamenlijke afspraken over gemaakt.'

Vader Bert Vermaas herkent dat niet. "Er zijn met ons geen afspraken gemaakt over het huidige beleid", zegt hij. "Hulp is beslist mogelijk en zeer gewenst, maar wordt niet geleverd. Er verandert dus niets en haar dood lijkt niet af te wenden. Wie helpt ons dan?"

Anorexia nervosa