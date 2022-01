'Hoera, ik heb corona', luidt het ietwat bevreemdende bericht in een wintersport-appgroep. De geplande reis is pas over twee weken, dus 'corrie' is volgens de besmette persoon 'precies op tijd langsgekomen om geen roet in het eten te gooien van de reisplannen'. Nu veel landen weer zijn bijgekleurd van rood naar geel of oranje, is een positieve test vlak voor vertrek het grootste obstakel.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Na twee jaar van vakanties uitstellen, vouchers krijgen en nog een keer uitstellen, zijn we echt toe aan vakantie. Ondanks dat men steeds minder bang lijkt te worden voor de daadwerkelijke ziekte COVID-19 vanwege het mildere ziektebeeld bij de omikronvariant, speelt wel iets anders bij (potentiële) vakantiegangers: COVID-19-reisstress.

Niet een reisverbod en rode kleurcodes zorgen voor deze stress, inmiddels hebben bijna alle reisorganisaties garanties ingebouwd als een land weer code rood krijgt. Maar nu Nederland het virus meer op zijn beloop laat en de besmettingen door het dak gaan, is de kans groter dan ooit dat één of meerdere personen uit een reisgezelschap vlak voor vertrek besmet blijken.

Persoonlijke risicosfeer

Het komt er kortgezegd op neer, zo schrijft de reisbranche-organisatie ANVR, dat alles wat in de persoonlijke risicosfeer van de vakantieganger ligt, voor eigen risico is. "Alleen als een reisorganisator een reis niet kan uitvoeren zoals afgesproken in de reisovereenkomst, zal kosteloze annulering moeten worden aangeboden." Besmetting, verplichte quarantaines, of lokale aanscherping van vaccinatieregels worden dus niet gedekt.

Wat kun je doen als één lid van het reisgezelschap vlak voor de reis besmet blijkt? Met een goede reis-annuleringsverzekering is je eigen reis reis nog wel gedekt. Maar blijkt een reisgenoot besmet, dan kun je incompleet vertrekken of de reissom verliezen. Als je als gezin een gezamenlijke annuleringsverzekering afsluit, is dit bij veel pakketten wel gedekt, maar bij samengestelde reisgezelschappen en vriendengroepen niet.

Booster

Ook bij vaccinatieproblemen is je reissom niet automatisch gedekt. Als je bijvoorbeeld niet of onvolledig gevaccineerd bent, kan dit lokaal voor problemen zorgen, maar zelfs volledig gevaccineerden volgens de Nederlandse definitie zijn niet overal welkom. De Europese Unie wil de voorwaarden voor het Europese coronareiscertificaat gelijktrekken, maar desondanks blijven lidstaten op eigen houtje reisbeperkingen invoeren.

Duitsland hanteert een warrig beleid, dat ook nog eens per deelstaat verschilt. Op veel plekken is sinds kort een Jansen-vaccin in combinatie met een booster niet meer voldoende om horecagelegenheden te betreden bijvoorbeeld. In Oostenrijk moet je een booster hebben gehad, anders moet je na aankomst in quarantaine. Portugal, Ierland, Italië en Griekenland eisen bovenop het certificaat een negatieve PCR-test bij aankomst, ook van volledig gevaccineerde toeristen. Check voor vertrek altijd de laatste voorwaarden, zegt het RIVM. Ook als je terugreist naar Nederland.

Reisverzekering

Ook al zijn niet alle risico's gedekt, is een reis-/ annuleringsverzekering aan te raden. Voor wanneer bijvoorbeeld repatriëring nodig is of als je tijdens de reis besmet raakt met corona. Je kunt in principe namelijk pas terugreizen na een positieve test en die kan in sommige gevallen lang op zich laten wachten. Lees vooraf de voorwaarden van de reisverzekering goed door, zegt het Verbond van Verzekeraars.

Pakketreizen zijn momenteel in trek omdat dat minder gedoe met verschillende organisaties oplevert. Ook kunnen reisorganisaties helpen als er bijvoorbeeld een test in het buitenland gedaan moet worden of bij besmetting ter plaatse. Maar pakketreizen beiden geen garantie op geld terug bij een besmetting vlak voor vertrek. Tui heeft bijvoorbeeld geldteruggarantie, maar alleen als Tui zelf de reis annuleert. De grootste aanbieder van pakketreizen in Nederland adviseert dan ook een aanvullende reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Reizen met eigen vervoer en een accommodatie met gunstige annuleringsvoorwaarden boeken is nog de veiligste optie om niet al je geld kwijt te zijn als je niet kunt gaan. En die reisverzekering blijft ook nodig om de kosten te dekken als je ter plekke bent besmet en niet terug kunt reizen. Het ongemak hiervan blijft voor eigen risico.