Het zwaarbevochten wettelijke vrouwenquotum leidt al in de eerste maand van zijn bestaan tot problemen. Het beursgenoteerde bedrijf Snowworld ligt onder vuur om de beoogde benoeming van twee mannelijke commissarissen.

De uitbater van skihallen wil vrijdag op zijn bijzondere aandeelhoudersvergadering twee mannelijke commissarissen benoemen. Daardoor zakt het aandeel vrouwen in de raad van commissarissen bij Snowworld naar eenvijfde. Volgens de nieuwe wet moet dat aandeel minimaal eenderde zijn.

Snowworld heeft nu vier commissarissen; drie mannen en een vrouw. Door de voorgenomen benoemingen van twee mannelijke commissarissen, onder wie Efteling-directeur Fons Jurgens, worden dat vier mannen en een vrouw (een van de mannen in de raad wordt vervangen).

Uitzondering

Een dergelijke man-vrouwverhouding in de raad van commissarissen is sinds 1 januari niet meer toegestaan. Elke nieuwe benoeming moet in lijn zijn met het wettelijke vrouwenquotum. Is dat niet het geval, dan zijn de benoemingen nietig, oftewel wettelijk niet geldig.

Er zijn uitzonderingsbepalingen, maar die gelden voor zwaarwegende gevallen als 'het garanderen van de levensvatbaarheid van de onderneming'. Het bedrijf moet dan in zulk zwaar weer zitten, dat er geen tijd is om op zoek te gaan naar een vrouwelijke commissaris.

Volgens Eumedion, de belangenbehartiger van grote beleggers als pensioenfondsen, is het de vraag of Snowworld kan gebruikmaken van de uitzonderingsbepalingen. "Wij vragen ons af op welke uitzonderlijke omstandigheden de onderneming een beroep doet om te voorkomen dat de benoemingen nietig zijn en wat dat zou betekenen voor de commissarissen", zegt Eumedion-directeur Rients Abma.

Volgens hoogleraar corporate governance (goed bedrijfsbestuur) Mijntje Lückerath zijn de benoemingen bij Snowworld, als ze niet onder een uitzondering vallen, sowieso nietig. Voor de betrokken commissarissen heeft dat mogelijk consequenties. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze hun beloning moeten inleveren als vaststaat dat hun benoeming niet geldig was.

Juridische problemen

Lückerath, die jaarlijks het aantal vrouwen in de top bijhoudt in de Dutch Female Board Index, zegt hierover: "De besluitvorming bij het bedrijf Snowworld blijft geldig - belangrijk om te weten voor bijvoorbeeld zakenpartners - maar juridische problemen liggen wel degelijk op de loer (indien er commissarissen aan tafel zitten van wie de benoeming niet geldig is, red.). Al is het nog even de vraag welke, want dit is allemaal nieuw terrein."

Bestuursvoorzitter Wim Hubrechtsen van Snowworld verzekert dat het bedrijf de wetgeving kent en het belang ervan onderschrijft. "We zullen dan ook zeker voldoen aan de verplichtingen. Hoe, dat gaan we vrijdag eerst duidelijk communiceren naar onze aandeelhouders."

Met een eventuele aankondiging van een zesde commissaris, een vrouw, zou Snowworld overigens nog steeds niet aan de nieuwe regels voldoen. Zo'n voorgenomen benoeming had dan 42 dagen voor de vergadering van komende vrijdag aangemeld moeten worden. Wel kan het bedrijf de benoeming van de twee mannen van de agenda halen totdat er een extra vrouwelijke commissaris is gevonden.