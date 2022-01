Een 73-jarige Utrechtse hoorde vandaag een jaar onvoorwaardelijke celstraf tegen zich eisen omdat ze te laat hulp heeft ingeroepen toen haar man (75) ten val kwam en overleed. Hij lag volgens het Openbaar Ministerie al twee dagen op de keukenvloer toen zijn echtgenote 112 belde.

Ze doet die donderdagmorgen de 23ste mei 2019 nog gewoon boodschappen. Voor twee personen. Loopt terug van de supermarkt naar hun appartement aan de Amsterdamsestraatweg als ze besluit 112 te bellen. "Mijn man is gevallen. Hij ligt op de grond, het ziet er ernstig uit."

Als gealarmeerde agenten ter plaatse komen, zien ze hoe verstijfd de man erbij ligt. De vrouw zegt dat hij 'twee dagen terug is gevallen', maar dat 'hij zwaar was en ze hem niet weg kreeg'. "Hij deed dat wel vaker - gaan liggen - om aandacht te vragen. Dan wilde hij opgetild worden." Ze zegt ook dat ze hem 'woensdag nog had horen gorgelen'. En verklaart dat haar man een narcist is, die 'altijd zeurde' en 'het leven van mijn kinderen en mij heeft verpest'. Hun dochter was op veertienjarige leeftijd het huis uitgegaan en hun zoon had het contact verbroken.

Getuigen vertellen een ander verhaal. Het was juist de vrouw die vaak verbaal agressief was tegen haar man; de man onderging dat gelaten. Een buurman had hier geluidsopnamen van. Ze typeerden de vrouw als verward en psychisch niet stabiel.

Geïsoleerd

Het stel leefde geïsoleerd. Had nauwelijks contact met anderen in de Utrechtse wijk Pijlsweerd. Ze waren van kinds af aan zeventig jaar onafscheidelijk, waarvan 45 jaar getrouwd. Als agenten haar ondervragen zegt ze dat ze er geen moment aan gedacht heeft dat haar man wel eens dood zou kunnen zijn. "Ik was in shock. Kon niet nadenken. Het leek wel of ik verlamd was."

Het Openbaar Ministerie stelt vervolging in omdat het slachtoffer mogelijk nog uren of dagen heeft geleefd, en gered had kunnen worden als de verdachte eerder de hulpdiensten had gebeld.

Belangrijk detail: de openbaar aanklager zegt dat het slachtoffer - zo bleek uit de autopsie - ontstekingen door zijn hele lichaam had. Mogelijk is hij daardoor komen te vallen: dat kan als bepaalde lichaamsfuncties uitvallen. Maar had hij mogelijk nog een overlevingskans gehad als tijdig antibiotica toegediend was door gealarmeerde artsen.

Creperen

"De verdachte was getuige van een medische noodsituatie, en had hulp in moeten roepen", zei de openbaar aanklager. "Dat deed ze niet omdat ze zich zou schamen als er een ambulance zou komen en haar man op zou staan alsof er niets aan de hand was. Ze heeft hem opzettelijk in hulpeloze toestand laten liggen. Denk eens in hoe dat voor het slachtoffer geweest moet zijn. Zijn geliefde was dichtbij, maar deed niks terwijl hij zichzelf niet kon redden. Ze heeft hem laten creperen. Hoe is dat gegaan die twee dagen? Is ze over hem heen gestapt om eten te pakken?"

Foto: AD

'Omaatje in de gevangenis'

Op de repliek van de verdediging dat een vrouw van 73 niet in de gevangenis thuishoort, reageerde de aanklager fel. "Laten we loskomen van het beeld van een oud omaatje in de gevangenis. Ze heeft ongelooflijk naar over haar echtgenoot gesproken en mensonterend gehandeld. Daar past enkel een onvoorwaardelijke celstraf bij."

Deskundigen vermoeden dat verdachte een persoonlijkheidsstoornis heeft met autistische kenmerken. Raadsman Visscher pleit voor integrale vrijspraak. "Het valt cliënte zwaar (ze ontbrak om onbekende redenen op de zitting, red) dat haar dit verwijt wordt gemaakt. Nog dagelijks ontvang ik berichten hoezeer ze haar man mist. En schrijft ze brieven over hun liefdevolle leven. Toen het mis ging was ze verward, verdrietig en radeloos. Ze wist niet wat te doen, was compleet van het padje. Als ze voicemails inspreekt, praat ze alsof haar man er nog is."

Vrijspraak

Volgens Visscher kun je uit verklaringen van deskundigen opmaken dat het goed kan dat het slachtoffer meteen na zijn val overleed. "Dan kun je iemand niet verwijten dat ze haar partner in hulpeloze toestand heeft achtergelaten, nalatig is geweest met het bellen van 112 en dat er van opzet sprake is geweest. En als ze toch schuldig wordt bevonden, laat haar dan niet naar de gevangenis gaan. Dan verliest ze ook haar huis. Waar de kamer van haar man nog net zo is ingericht als 2,5 jaar geleden, en waar de boodschappen nog staan die hij voor het laatst haalde."