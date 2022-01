Het zal je maar gebeuren: je bent lekker aan het gamen en opeens staat er een insluiper in je woonkamer. Het gebeurde dit weekend bij Denny Huismann. Toen de 28-jarige omkeek, ging de crimineel er als een haas vandoor. De Amersfoorter liet hij achter met een rotgevoel. 'Als je in je eigen huis niet veilig bent, waar dan nog wel?'

Dit artikel is afkomstig uit AD Amersfoortsche Courant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Na even te hebben gedoucht na een lange werkdag, kruipt Denny achter zijn PlayStation. Zoals wel vaker, voor wat ontspanning. Zijn headset zit op zijn hoofd. Hij gaat helemaal op in het schietspel, Call of Duty. Wat hij níet doorheeft, is dat er op datzelfde moment iemand over een hek is geklommen om vervolgens via de schutting bij hem in de tuin terecht terecht te komen.

Het blijkt een crimineel, die overduidelijk uit is op spullen in Denny's huis. Doordat de Amersfoorter in zijn videospel zit en over de headset alleen maar schietgeluiden hoort, heeft hij niet door dat de nog onbekende man de achterdeur opent.

"Het is heel vreemd, maar ik had écht niets door", blikt Denny terug op dat ene moment op de vrijdagavond. "De deur heb ik, als ik thuis ben, nooit op slot. Hierdoor kon de verdachte kennelijk de deur openen."

De man, die door Denny rond de 25 jaar wordt geschat, blijkt hondsbrutaal. Want ondanks dat de bewoner van de Marco Polostraat geen twee meter bij hem vandaan zit, met zijn rug naar hem toe, besluit de crimineel tóch de woning in te gaan. "Opeens zag ik een soort van schim en keek ik om. Bleek er opeens een wildvreemde in mijn huis te staan. Nou, ik kan je vertellen: je schrikt je rot."

Verstijven

"In eerste instantie geloofde ik niet wat ik zag", vervolgt de Amersfoorter. "Iemand in mijn huis? Ja, het bleek dus echt te zijn. Ik schrok, maar hij ook. De man rende direct de deur uit en vertrok. Het is nu heel makkelijk om te denken 'ik had hem moeten neerhalen', maar op dat moment verstijf je. Gelukkig kon ik nog net een foto van zijn achterkant maken."

Denny kon nog nét een foto maken van de man die plots in zijn woonkamer stond. Denny kon nog nét een foto maken van de man die plots in zijn woonkamer stond. Foto: AD

Zonder buit vertrok de insluiper, waarna de 28-jarige direct de politie inschakelde. Zij kwamen met meerdere auto's naar de Amersfoortse wijk Kruiskamp, maar konden de verdachte niet meer vinden. "De politie was er erg snel, maar helaas", treurt Denny, die aangifte deed.

Te bizar

Deze woensdagmiddag gaat hij naar het bureau om die administratief helemaal rond te maken. "Het is toch te bizar voor woorden? Die vent ziet mij zitten en gaat toch naar binnen."

Volgens het slachtoffer moet dit een doelbewuste actie zijn geweest en dacht de crimineel kennelijk dat er in Denny's huis iets te halen was. "Om bij mijn achtertuin te komen moet je eerst over een stalen constructie heen en daarna over de schutting klimmen. Je bent hier niet zomaar. En waarom bij mij? Er valt hier niets te halen. Ik snap er echt helemaal niets van."

Denny Huismann. Denny Huismann. Foto: RodneyPhotography

Camera

De politie bevestigt het incident van vrijdagavond. "Er is niets buit gemaakt en de verdachte is nog spoorloos", zegt woordvoerder Remco van Straaten.

Dat laatste geeft Denny een naar gevoel: "Het voelt onveilig nu. Daarom heb ik diezelfde avond nog een camera besteld. Op die manier hoop ik mijn gevoel van veiligheid terug te krijgen. Met dit verhaal hoop ik ook anderen te waarschuwen; doe je deur altijd op slot. Ik deed dat zelf niet, maar na de insluiping wel. Want echt, dit wil ik geen tweede keer meemaken. Nu liep het met een sisser af, maar het had ook heel anders kunnen gaan..."