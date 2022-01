Oud-Roosendaler Jef Rademakers (72) staat weer vol in de spotlights. Dertig jaar na zijn afscheid van de televisiewereld is er veel aandacht voor de verzamelde brieven die Gerard Reve in de jaren tachtig aan hem schreef. Zaterdag kwam het boek uit, 's avonds zat hij bij Matthijs Gaat Door.

Landelijk nieuws was het, dat er een nieuwe bundel met brieven van Gerard Reve zou verschijnen. Sindsdien zijn interviews met Vlaamse en Nederlandse kranten en tijdschriften, radio en tv, dagelijkse kost voor de in Brasschaat wonende Rademakers. "Eén per dag, want het vergt best veel van me."

Het is een bevestiging van de voortdurende populariteit van de schrijver, die in 2006 overleed. Niet zozeer bij de twintigers en dertigers van nu. Aan hen gaat het werk van Reve voorbij. De oudere generatie is ermee opgegroeid, zoals met die andere na-oorlogse schrijvers Harry Mulisch en Willem Frederik Hermans. Samen worden ze De Grote Drie genoemd.

Reve verkoopt, nog altijd

Er zijn veel Revianen, die alles van de schrijver willen weten. De Vlaamse uitgever van Sam De Graeve heeft het geweten. Sinds de bekendmaking van het brievenboek, kwam er zoveel vraag naar dat er een wissel in de planning nodig was. Het boek moest met spoed gedrukt worden. Want Reve verkoopt, nog altijd.



Als regisseur en programmamaker van onder meer de Geloof, hoop & liefde show, Pin Up Club en Klasgenoten heeft Rademakers met veel bekende Nederlanders gewerkt. Zijn band met Reve is een bijzondere. "Omdat we alle twee een tamelijk donker wereldbeeld hebben en dat met grappen en grollen probeerden te bestrijden, om het leven draaglijk te maken. Hij was totaal niet geremd en daardoor hebben we samen onbedaarlijk veel gelachen. Het klikte wel, ja."

Daarnaast was er een geestelijke verwantschap tussen de twee. Rademakers, opgegroeid in het katholieke gezin van Toon en Jo Rademakers in de Roosendaalse Molenstraat en Reve die als volwassene toetrad tot het Rooms-Katholieke kerkgenootschap. Hij aanbad Maria en samen maakten ze op tv een vierluik over 'de moeder Gods'.

De vrouwelijke goddelijke kracht

"Het verbaasde me in het begin dat hij zoveel wist van ons geloof, terwijl ik er nota bene mee ben opgegroeid. Hij had daar mooie gedachten bij. Ik vroeg hem ooit of hij dacht dat de maagd echt heeft bestaan. Dan zei Gerard 'Dat is van geen belang als we maar voldoende tot haar bidden'. Vaak leek het of hij er de spot mee dreef. In de kern was hij ontzettend ontroerd door de Mariadevotie. De vrouwelijke goddelijke kracht waar mensen zich voor hun troost naar kunnen wenden."

De toen met zijn gezin in het Gooi wonende Rademakers had een buitenverblijf op Pagnevaart, Bosschenhoofd. En Reve was daar regelmatig te gast. Voor de serie over Maria gingen ze ook naar de Mariakapel in Zegge en de basiliek van Oudenbosch waarvan Reve onder de indruk was en een mis bijwoonde, tussen de andere gelovigen.

"Hij leerde mij dat het geen poppenkast is, ik had eerder wat afstand genomen tot het geloof. Gerard noemde dat 'de uiteindelijke dingen' en bracht me terug naar het mysterie van het geloof. Naast onze gedeelde humor vonden we in het mysterie een weg om om te gaan met al onze twijfels en het gevoel 'er niet bij te horen', een buitenstaander te zijn. We waren devoot en twee viespeuken tegelijk."

Met die taal moet je niet meer bij de jeugd aankomen

Voor de twee was het nooit verwarrend, die belangstelling voor zowel het verhevene als het ordinaire. "Gerard had dat prachtig in balans. Daar komt zijn taal om de hoek kijken. Gerard zou nooit zeggen 'Hij krijgt een stijve lul'. Nee: 'Zijn roede verhief zich'. Dat is de taal van Reve. Ik snap dat je met die taal niet meer bij de jeugd moet aankomen."

Jef Rademakers pakt een moment om na te denken over de vraag wat Reve voor hemzelf heeft betekend. Of het meer is dan een mooie herinnering, een verrijking van het taalgebruik in zijn gezin en een boek met brieven. Dan komt er weer een anekdote: "Ik was bezig met de Pin Up Club. Dat pikante programma was een geheel nieuw genre en werd door een deel van het Hilversumse ordinair gevonden, hoewel ze er allemaal wel naar keken. Met Gerard werkte ik onderwijl aan een programma vanwege zijn 65e verjaardag."

'De besmette' Jef Rademakers

"Achter mijn rug om vroeg de NOS aan Gerard of dat programma niet beter door een ander kon worden gemaakt, dan door 'de besmette' Jef Rademakers. Waarop hij uit zijn slof schoot en het voor me opnam. Sámen gingen we verder met het programma en de NOS had het nakijken. Dat is op zo'n moment - en nog altijd - enorm veel waard."

Deze en andere herinneringen staan in het 104 pagina's tellende boek Gerard Reve: Zeer Fijne Boy. Brieven aan Jef R. (1986-1987), dat sinds zaterdag verkrijgbaar is.