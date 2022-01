Ben je lekker mee: zie je de bezorger van jouw pakketje in de straat rijden, maar krijg je een melding dat je 'niet thuis' was. Het overkwam Alphenaar Erwin Philips. Hij vermoedt een akkoordje met winkels die DHL-pakketjes aannemen.

Wat gebeurt er nou, dacht Philips. De Alphenaar stond in zijn straat en zag verderop de bus van DHL. Daar is mijn pakketje, dacht-ie. Maar tot zijn verbazing stopte de bezorger van DHL een paar minuten aan het einde van de straat en reed toen weg. Plots kreeg Philips een bericht van de bezorgdienst: 'De bezorger kon uw pakket niet bezorgen, u kunt morgen uw pakket ophalen bij een DHL-servicepunt'.



Hij werd argwanend. 'Ik denk echt dat de winkels met servicepunten onder één hoedje spelen met DHL, zij extra betalen en de klant maar wachten! Wanneer worden de winkels nu eens wakker en stoppen ze met de samenwerking met DHL? Dit is mijn persoonlijke ervaring, maar ik hoor zo vaak dat er klachten zijn rondom de bezorging via DHL!', zo uitte Philips, uit de wijk Burggooi, onlangs zijn onvrede in de populaire Facebook-groep Allemaal Alphenaren, waar ruim 13.000 mensen in zitten.

De hele dag voor het raam

Het regende, voor Philips herkenbare, reacties. Dit gebeurt vaker, was de gemene deler van die reacties. "Ze zijn bij mij geweest, zeiden ze, ik was niet thuis, zeiden ze. Ik zat met m'n bek voor het raam de hele dag en geen DHL gezien", reageert iemand.

Wat is hier aan de hand? Hebben de bezorgdienst en de winkels met servicepunten echt een dubieus akkoordje? Bezorgers blij, servicepunten blij... Of is de werkdruk van de bezorgers zó hoog dat zij wel genoodzaakt zijn om een stapel pakketten bij een servicepunt te stallen?

Vergissing

"We vermoeden een vergissing bij de bezorger, juist omdat hij het overgrote deel van zijn pakjes altijd netjes thuis en op tijd bezorgd krijgt", laat Ewout Blaauw, zegsman van de bezorgdienst, desgevraagd weten. "Dit komt ook overeen met het aantal klachten dat we voor deze wijk krijgen: niet veel. We hebben nog wel even met de lokale CityHub (het Servicepunt, in dit geval De Wolwinkel, red.) contact opgenomen, zodat zij een en ander met de bezorger kunnen bespreken."

En die werkdruk? Philips: "Ik geloof zeker dat ze het druk hebben, maar met alle respect: ik ben een klant en heb daar geen boodschap aan."

Pakketbezorgers zijn voor het grootste deel bij DHL zelf in dienst en worden niet per pakketje betaald, verzekert Blaauw. "Natuurlijk is het wel druk geweest de afgelopen tijd en hebben onze bezorgers hun uiterste best gedaan om ook tijdens de lockdown iedereen te kunnen voorzien van bestellingen. De kwaliteit van de bezorging heeft daar in zijn totaliteit gelukkig niet onder geleden. Maar al gaat het in slechts 0,2 procent van de gevallen niet volgens verwachting, dan zijn er inderdaad op de 275 miljoen pakketten best een aantal mensen die teleurgesteld zijn", zegt de woordvoerder.

Tevredenheid hoog

Inhoudelijk ingaan op het akkoordjesverwijt gaat DHL niet echt. "Servicepunten zijn een belangrijke optie in het afleverproces. De vergoeding voor een servicepunt is bedrijfsvertrouwelijke informatie, maar is voor veel ondernemers reden om deze dienst aan te bieden. De tevredenheid bij onze ontvangers over deze dienst is heel hoog", aldus Blaauw.

Erwin Philips laat het er niet bij zitten. Hij heeft DHL om opheldering gevraagd en zij hebben contact met hem opgenomen. "De klantenservice zou het volledig uitzoeken, maar ik heb niets meer gehoord."

Alphenaren klagen ook over bezorgers van PostNL. Ook die organisatie herkent zich niet in hetgeen Philips schetst. "De procedure bij PostNL is dat we het pakket eerst bij de ontvanger proberen af te leveren en als dat niet lukt bij de buren. Mocht dat ook niet lukken, dan gaat het pakket naar een PostNL-punt. In de PostNL-app hebben ontvangers ook nog de mogelijkheid om een niet-thuisvoorkeur in te stellen."