We kennen haar als topscorer aller tijden van de Leeuwinnen vooral als doelpuntenmaakster. Maar Vivianne Miedema (25) is meer dan één van de beste voetbalsters ter wereld. Een 'aftrapinterview' met de nieuwe columniste van AD Sportwereld.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Halverwege het interview zegt Vivianne Miedema: "Ik ben nooit opgesloten geweest in het voetbalwereldje." Ja, voetbal is vanzelfsprekend ongekend belangrijk in haar leven, maar toch echt niet het allerbelangrijkste. Het is juist ook daarom dat ze zich vanaf morgen maandelijks in deze krant op een andere manier wil laten zien dan als die goalgetter op het veld.

"Als atleet ben ik een voorbeeld. Mensen zien je in eerste instantie als voetbalster, als speelster van Oranje die moet presteren. Maar ik ben vooral ook een mens. Met zoals iedereen een mening. Als bekend persoon heb je net wat meer kracht en power. Dat is ook de reden dat ik ambassadeur ben van War Child. Om mijn bekendheid op een waardevolle manier te benutten. Mensen aan het denken zetten. Al is het er maar ééntje. De laatste jaren ben ik op dat vlak gegroeid."

Al liet ze zich altijd al wel gelden. Het is alweer een paar jaartjes geleden, maar tegelijkertijd nog altijd treffend voor het karakter van Miedema. Toen de speelsters van Oranje aan het soebatten waren met de KNVB over acceptabele winstpremies, stond Miedema vooraan. Eén van de jongsten van het stel, maar wel als natuurlijke leider van een groep voetbalsters die vocht voor een meer gelijkwaardige behandeling door de bond na het behalen van de Europese titel in 2017. Miedema moet gniffelen als het voorbeeld ter sprake komt.

Hard en direct

"Ik vind het moeilijk als mensen onrecht wordt aangedaan. De gedachte dat ik anderen moet beschermen, is altijd heel sterk geweest. Had ik als klein meisje al. Ik zit er dan niet zo zeer voor mezelf, maar voor de rest. Dat moet wel een beetje in je zitten. Maar naarmate ik ouder word, realiseer ik ook dat je hard en direct moet zijn om iets voor elkaar te krijgen."

Al zal het in de columns uiteraard óók over haar sportieve jaar gaan. Want er komt nogal wat aan: een EK in haar tweede thuisland Engeland. Bovendien hakt ze de komende periode een belangrijke knoop door. Haar contract bij Arsenal loopt af. Internationale topclubs staan in de rij voor haar handtekening. Ze sprak al met verschillende clubs, onder meer FC Barcelona en PSG.

Vivianne Miedema, namens Arsenal in actie tegen Chelsea. Vivianne Miedema, namens Arsenal in actie tegen Chelsea. Foto: Action Images via Reuters

"De komende weken moet ik een gevoel krijgen voor de juiste club. De deur voor Arsenal is ook absoluut nog niet dicht. Ik wil graag de Champions League winnen. Ik wil het maximale eruit halen. Dat betekent dat ik misschien wel de volgende stap moeten maken. Ik ben 25 en dat is nog best jong, maar ik ga al een tijdje mee. De jaren die er nu aan gaan komen, horen officieel mijn topjaren te zijn. Die moet ik ergens doorbrengen bij een club die het beste bij mijn ambities past."

Maar Londen is ook haar tweede thuis. Alhoewel, eigenlijk al jaren haar eerste huis. Twee jaar terug kocht ze een woning in St. Albans, net buiten Londen. In de relatieve rust op drie minuten rijden van het trainingscomplex van Arsenal. En tegelijkertijd staat ze na een ritje van achttien minuten in de metro op Kings Cross, hartje Londen. "Het leven is goed hier. En ik ken mezelf: ik moet blij zijn buiten het veld om óp het veld te presteren."

Vivianne Miedema in actie namens de Leeuwinnen. Vivianne Miedema in actie namens de Leeuwinnen. Foto: ANP

2022 is dus ook het jaar van het EK in Engeland. Oranje begint er aan als titelverdediger, als nummer twee van het laatste WK bovendien. Dus als één van de topfavorieten begint Oranje in Miedema's tweede thuisland. Toch? "Die druk moeten we onszelf niet opleggen", vindt Miedema. "Spanje, met al die speelsters van FC Barcelona, zíj móeten het EK winnen. Engeland, in eigen huis en met de kennis dat er zoveel geld in geïnvesteerd in het vrouwenvoetbal, zíj moeten het EK winnen."

Is dat niet een beetje gek, de druk bij anderen leggen? "We moeten vooral realistisch zijn. Na een succesvolle periode onder Sarina Wiegman en Arjan Veurink, is er tijd nodig om te vernieuwen. Tussen 2017 en 2019 was alles bij ons automatisme. Daarna hebben we er, ook onder Sarina, keihard voor moeten werken. Er zijn veel blessures, andere verwachtingen. Je weet hoe dat gaat in Nederland: iedereen verwacht dat je even wint. Dat zal straks tijdens het EK niet anders zijn. Daar moeten we mee omgaan. Als alles klopt hebben we zeker een kans. Als iedereen in vorm is, hebben we nog steeds een geweldig team."