Er zijn landen in de wereld waar een presidents-kandidaat het wel kan schudden als hij een maîtresse heeft. Maar in Frankrijk lijkt het of je pas meetelt mét een affaire. Daar komt de extreemrechtse Eric Zemmour er nu openlijk voor uit dat een 35 jaar jongere medewerkster in verwachting is van hem. Het kost moeite om er een staatshoofd te vinden dat zijn echtgenote wél trouw is gebleven. Eentje stierf zelfs terwijl hij de liefde met zijn minnares bedreef.

Dit artikel is afkomstig uit HLN. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In de Verenigde Staten moet je staalhard liegen wanneer je als presidentskandidaat beticht wordt van een slippertje. Toen dat in 2008 gebeurde met de Democraat John Edwards - die zijn bijzit zwanger maakte terwijl zijn echtgenote tegen kanker vocht - schoof hij het vaderschap zelfs in de schoenen van een medewerker. Om twee jaar later - nadat zijn gooi naar het Witte Huis toch was mislukt - op te biechten dat hij het was.



In Frankrijk gaat het er anders aan toe. Daar heeft de extreemrechtse Eric Zemmour (63) midden in zijn campagne bevestigd dat hij een kind heeft verwekt bij medewerkster Sarah Knafo (28). Zemmour is al veertig jaar getrouwd en vader van drie kinderen, van wie het oudste amper vier jaar jonger is dan vaders nieuwe vlam. Maar dat botst blijkbaar niet met het pleidooi van Zemmour voor traditionele normen en waarden.

Liefdesnestje

'Al onze koningen pronkten met hun minnaressen als een teken van hun macht en grootsheid', schreef Zemmour zelf in 2014, toen de affaire van president François Hollande uitgelekt was. 'En ook onze twee keizers hebben hun rang alle eer aangedaan. In de lange rij van vorsten waren er maar twee van wie geen avontuur gekend is. De ene is geëindigd als een heilige en de andere op de guillotine. Dat geeft weinig appetijt.'

Hollande werd door een paparazzi betrapt toen hij een liefdesnestje deelde met actrice Julie Gayet. Hollande werd door een paparazzi betrapt toen hij een liefdesnestje deelde met actrice Julie Gayet. Foto: Photo News

Hollande was door paparazzi betrapt toen hij het liefdesnestje dat hij deelde met actrice Julie Gayet op een scooter verliet. Andere foto's toonden hoe zijn persoonlijke lijfwacht daar 's morgens vroeg croissants kwam brengen. Dat kostte hem zijn huwelijk met Valérie Trierweiler, een journaliste met wie hij dan weer aan de slag was geweest terwijl hij eigenlijk nog gehuwd was met de toenmalige presidentskandidate Ségolène Royal.

Zootje

Het mooie aan het Franse woord 'bordel' is dat het zowel 'een zootje' als 'een hoerenkot' betekent. Maak er dus maar van wat je wil dat het weekblad Le Point de gebeurtenis destijds omschreef als 'un bordel présidentiel'. Dat gebeurde in een artikel waarin stond dat de geschiedenis van presidentiële maîtresses begon in 1848. Bij de allereerste leider van een Franse republiek: Louis-Napoléon Bonaparte, die zich later wel uitriep tot keizer.

Louis-Napoléon Bonaparte -neef van- had onder meer een affaire met de 28 jaar jongere Virginia Oldoïni. Louis-Napoléon Bonaparte -neef van- had onder meer een affaire met de 28 jaar jongere Virginia Oldoïni. Foto: RV

Hij had vele minnaressen, onder wie de 28 jaar jongere Virginia Oldoïni. De jonge edelvrouw was er door de premier van Piëmont-Sardinië (één van de vorstendommen waaruit Italië later zou ontstaan) op uitgestuurd, in de hoop dat een relatie tot nauwere banden met Frankrijk zou leiden. Nog zo'n vroege flierefluiter was Félix Faure. Diens presidentschap eindigde vroegtijdig toen hij in 1899 aan een beroerte bezweek tijdens een vrijpartij met een andere vrouw dan de zijne.

'Mimi L'Amoroso'

Het beroemdste voorbeeld in recentere tijden is François Mitterrand, die de gevleugelde woorden "Et alors?" sprak toen in 1994 uitgelekt was dat hij een buitenechtelijke dochter had. Twintig jaar later, toen hij al dood was, bleek Mazarine - het kind dat hij verwekte bij historica Anne Pingeot - ook nog een halfbroer te hebben in Zweden. Daar had Mitterrand iets met een journaliste gehad. En hij werd ook 'Mimi L'Amoroso' genoemd, omdat zangeres Dalida één van zijn andere maîtresses zou zijn geweest.

François Mitterrand en zangeres Dalida: 'Et alors?' François Mitterrand en zangeres Dalida: 'Et alors?' Foto: Getty Images

Mitterrand bleef tot zijn dood getrouwd met Christine Gouze, die hij in het verzet had leren kennen en met wie hij in 1944 in het huwelijk trad. Ook Jacques Chirac, die hem als president opvolgde, combineerde een levenslang huwelijk met een schare minnaressen. De bekendste was de Italiaanse actrice Claudia Cardinale. Valéry Giscard d'Estaing, die Mitterrand voorafging, had tijdens zijn presidentschap zeker twee affaires - zijn zelfverklaarde, maar later als een fantasietje afgedane avontuur met Lady Diana niet meegeteld.

Macron keerde rollen om

Bij Nicolas Sarkozy was het de journaliste Anne Fulda die zijn huwelijk met Cécilia Ciganer-Albéniz ei zo na op de klippen deed lopen. Maar dat gebeurde wel vóór hij in het Elysée zat en vóór hij met zijn derde vrouw Carla Bruni was getrouwd.

Huidig president Emmanuel Macron lijkt dan weer wél hondstrouw aan zijn jeugdliefde Brigitte en breekt zo enigszins met de geschiedenis. Hij keerde de rollen eigenlijk om door als tiener al verliefd te worden op zijn 24 jaar oudere lerares en haar los te weken uit een huwelijk met drie kinderen.