Als het kabinet dinsdag het advies van het OMT volgt, mogen dierentuinen binnenkort weer open. Dat komt voor DierenPark Amersfoort geen moment te vroeg. Het draaiend houden van de dierentuin kost iedere dag 25.000 euro, en de compensatieregelingen van de overheid zijn niet kostendekkend. Toch is geld niet het grootste zorgenkindje; dat is het personeel.

Dit artikel is afkomstig uit AD Amersfoortsche Courant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In een verlaten dierentuin loopt Willem Verdonck een rondje door het immense park. Het is er stil en leeg, de dieren laten zich amper zien en het moet gezegd worden: het park ziet er niet al te schoon uit. "Daar moet je even doorheen kijken", zegt de hoofd dierenverzorger. "Ramen lappen is, nu we gesloten zijn, niet nodig. We kunnen onze medewerkers beter ergens anders voor inzetten."

Besmettingsgevaar

Hij heeft nog geen honderd stappen gezet, of Willem snijdt al een belangrijk punt aan. Waar veel gesproken wordt over geld, kijkt hij vooral naar de mens. "We moeten zuinig zijn op de medewerkers die zich dag en nacht inzetten voor de dierentuin. Ik maak mij best een beetje zorgen om hen. Het contact met de bezoeker is er niet, de teams werken niet meer samen om besmettingsgevaar te voorkomen en ja... eerlijk is eerlijk: het werken in de dierentuin is er daarmee niet leuker op geworden."

Toch beseffen alle dierenpark-medewerkers dat de interne maatregelen noodzakelijk zijn. Het park is al weken gesloten, maar de dieren moeten wel verzorgd worden. Alle handjes zijn dus hard nodig, benadrukt Willem: "Wat als corona uitbreekt onder de verzorgers van de tijgers? Wie moet het dan doen? Je moet er toch niet aan denken dat dit gebeurt. Daarom verdelen we de groepen en hopen zo het risico te verkleinen."

De dieren missen de bezoekers ook: "Zij zullen weer moeten wennen aan de prikkels." De dieren missen de bezoekers ook: "Zij zullen weer moeten wennen aan de prikkels." Foto: Ricardo Smit

Terwijl hij een takje van het voetpad afschopt, zwaait Willem naar een collega in het verlaten restaurant. De persoon kijkt op. Net als de de apen die er tegenover verblijven. "Zij missen de bezoekers ook, net als wij. Of de dieren straks weer moeten wennen aan honderden mensen in ons park? Dat denk ik wel, want dat merk je nu al. Normaal hadden ze echt niet omgekeken, maar nu wel."

In het park werken op deze dag zo'n veertig tot vijftig mensen. Het zijn voornamelijk dierverzorgers, maar ook 'klusjesmannen'. Want nu het park toch gesloten is, zijn enkele werkzaamheden naar voren gehaald. Zoals het anders inrichten van enkele verblijven, maar ook worden beveiligingssystemen gecontroleerd en waar nodig verbeterd.

"We weten allemaal hoe 2021 is verlopen", zegt Willem, terwijl hij de tijd neemt om woorden te zoeken. "Soms dacht ik dat er een vloek op ons rustte. Elke keer gebeurde er weer iets heftigs. Een reorganisatie, ontsnapte dieren, dieren die overleden, lockdowns... het hield maar niet op."

De dieren missen de bezoekers ook. De dieren missen de bezoekers ook. Foto: Ricardo Smit

Plezier

Terugblikken doet de man die al 23 jaar werkzaam is in DierenPark Amersfoort liever niet. Geweest is geweest. De blik moet vooruit. Door de reorganisatie, waarbij contracten niet werden verlengd en sommigen mensen op straat kwamen te staan, beseft hij dat er veel van de werknemers gevraagd wordt: "Met minder mensen doe je hetzelfde werk. Dat kan je volhouden, als je maar plezier in je werk blijft houden. Soms maak ik mij daar wel zorgen over. Zeker ook omdat door corona alles anders is. Het sociale contact is minder en dat kan je op den duur opbreken."

De treurige blik verandert als Willem zijn hoofd naar links draait. Daar liggen meerdere leeuwen voor een - ook hier - ietwat vies raam. Het maakt de verzorger blij als hij ziet hoe vredig de 'coronawelpjes' bij hun ouders liggen. "Zij zijn tijdens de eerste lockdown geboren en kijk eens hoe snel ze groeien. Die zijn niet meer klein, hè? Zonde dat de mensen ze niet hebben zien opgroeien. Juist dáárvoor ben je een dierentuin en die rol konden we de afgelopen tijd niet vervullen."

Maar er is licht aan het einde van de tunnel. De deskundigen van het OMT hebben zaterdag aan het kabinet geadviseerd dat 'alles' weer open mag tot 20.00 uur 's avonds. Dat zou goed nieuws voor het dierenpark betekenen. Niet alleen voor de gasten, de dieren én het personeel, maar ook voor de portemonnee.

Het treintje staat al een flinke tijd stil, maar mogelijk kan hij snel weer rijden. Het treintje staat al een flinke tijd stil, maar mogelijk kan hij snel weer rijden. Foto: Ricardo Smit

Spaarpotje

Het draaiende houden van DierenPark Amersfoort kost zo'n 25.000 euro per dag en door de sluiting mist het bedrijf een hoop inkomsten. Er zijn dan wel overheidscompensaties (waaronder een LNV-subsidie voor dierenwelzijn), maar kostendekkend is dit niet. "Het spaarpotje loopt leeg, dat klopt. We zouden graag weer bezoekers verwelkomen. Het belangrijkste vind ik het dat onze educatieve functie weer waarde krijgt. Kinderen leren hier over de dieren en maken kennis met diverse diersoorten."

"Als wij woensdag bijvoorbeeld open mogen, gaan we open. We zijn er klaar voor", zegt Willem aan het einde van de ronde door het lege park. "Oké, misschien niet helemaal. We moeten de ramen nog lappen. Ik geef het toe, daar moeten we nog even wat aan doen. Maar ach, de dieren vinden het wel prima en ik beloof je bij deze: als we weer mensen mogen ontvangen, zijn alle ramen schoon."

Slapeloze nachten

Mocht het park weer open mogen, dan blijven de medewerkers alert. Het is Willems grootste angst dat er op grote schaal corona uitbreekt onder het personeel. "Daar heb ik wel slapeloze nachten van, ja. Wat als dat scenario werkelijkheid wordt? Ze zeggen wel 'iedereen is vervangbaar', maar ken jij iemand die weet hoe hij een tijger of een olifant moet verzorgen? Die vakmensen liggen niet voor het oprapen. Daarom vind ik het ook opmerkelijk dat deze dierenverzorgers geen 'cruciaal beroep' hebben, zodat ze makkelijker kinderopvang zouden kunnen realiseren. Maar goed, dat is weer een andere discussie..."

De goedlachse Willem heeft namelijk helemaal geen zin om in het negatieve te blijven hangen. Er zijn in 2021 al genoeg minder leuke dingen gebeurd. Hij hoopt dan ook dat de heropening van het park een startsein is van een mooi jaar. "Als het aan ons ligt, gaan we deze week nog open."