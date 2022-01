'Waarom is The Voice niet meer op tv?' En: 'Wat is verkrachting?' Het is maar een greep uit de vragen die je als ouder kunt krijgen naar aanleiding van het nieuws over het seksueel grensoverschrijdende gedrag bij The Voice. Een korte handleiding.

"Als heel jonge kinderen iets opvangen, dan is het het beste dat je eerlijk bent", zegt Justine Pardoen van Bureau Jeugd en Media, ook als het om dickpics, ofwel foto's van piemels, gaat. "Er zijn mannen geweest die dingen hebben gedaan tegen de wil van meisjes en vrouwen. Dat is iets wat besproken moet worden", aldus de auteur van diverse boeken, waaronder het Handboek Mediawijsheid op School. "Nu komt daar ineens veel over naar buiten, omdat als één iemand iets durft te vertellen, anderen het ook durven."

Welke adviezen kun je geven aan kinderen?

"Het is heel belangrijk dat je jonge kinderen woorden geeft voor wat ze voelen. Seksuele vorming begint in het basisonderwijs met kinderen leren praten over gevoelens. Met hulpmiddelen kun je jonge kinderen grenzen leren aangeven. Dat kun je bijvoorbeeld doen door te beginnen met het aanraken van een steen, om onder woorden te brengen wat zij voelen. Hoe voelt dat en voelt dat fijn of niet? Dan een zachte doek of de arm van een ander. Het is belangrijk dat je als meisje of als jongetje heel duidelijk kunt zeggen: dit vind ik niet fijn. Leer dat je altijd 'nee' mag zeggen."

Wat kun je als ouder zeggen tegen je kind?

"Je merkt bij seksueel grensoverschrijdend gedrag dat er vaak sprake is van schaamte. Het is goed om als ouder expliciet te benoemen: 'Je kunt altijd bij mij komen of iets vertellen, ook al schaam je je of denk je dat je een fout hebt gemaakt'. Check ook hun vertrouwenspersonen: bij wie voelen zij zich veilig? Bij oma? Bij een tante of bij een vertrouwenspersoon op school? Je kunt dat ook benoemen: 'Als je denkt dat je je veiliger voelt bij de moeder van een vriendin, dan is dat ook goed.' Het is natuurlijk het fijnst als je kind bij jou als moeder of vader komt. Maar geef ze ook alternatieven: zo maak je ze weerbaar. Een belangrijk gesprek dat je met je kind kunt voeren is: 'Met wie durf je erover te praten als er iets gebeurt wat je niet fijn vindt?'"

Meer dan negen miljoen keer is de YouTube-uitzending van Boos al bekeken. Vanaf welke leeftijd is dat verstandig?

"Met een elfjarige die in groep 8 zit, kun je die wel samen bekijken. Bij jongere kinderen zou ik het ervan laten afhangen of ze er zelf mee komen. Sommige kinderen in groep 7 zijn al heel wijs. Maar als je weet dat er in de klas en op het schoolplein over wordt gepraat, is het wel belangrijk om niet te doen alsof er niets aan de hand is."

Hoe bespreek je de uitzending met je kind?

"Je kunt bijvoorbeeld met je kind bespreken: 'Hoe denk jij dat die meiden zich hebben gevoeld?' Als je zo'n gesprek voert, probeer het dan steeds terug te brengen naar: 'Wat zou jij kunnen doen?' Je kunt daarbij ook voorbeelden geven: 'Stel zoiets overkomt jou tijdens het uitgaan, of iemand wil je zoenen, maar jij wilt dat niet. Wat zou je dan kunnen doen?' Ook dan geldt dat je altijd 'nee' mag zeggen. Als je dat aanleert, maak je kinderen weerbaar."

Wat als je kind vraagt: 'Wat is verkrachting', wat zeg je dan?

"Dat hangt af van de leeftijd. Op die vraag kun je bijvoorbeeld zeggen: dat is dat iemand zijn macht gebruikt om iets te doen met jou wat jij niet wilt. Je kunt echt al heel jong met kinderen nadenken over wat je doet als iemand iets doet tegen je wil. Ook het feit dat dat meisje in de uitzending eigenlijk niet durfde te zeggen dat ze verkracht was, is wel een mooi onderwerp om te bespreken aan tafel. Met een zestienjarige of een tiener kun je het daarover hebben. Waarom wilde ze eigenlijk dat woord niet gebruiken, denk jij?"

Wat moet je in elk geval niet doen?

"Je moet echt oppassen met wat je zelf zegt en hoe je je eigen onmacht uit waar kinderen bij zijn. Ook als je zelf seksueel geweld hebt meegemaakt of een hekel hebt aan mannen. Het is niet de bedoeling dat je een kind daarmee belast. Zij pikken vooral op wat jouw gemoedstoestand is. Wees heel voorzichtig met het geven van heftige reacties. Als je dat gedaan hebt, kun je daar ook nog op terugkomen op een rustig moment. Het is niet verstandig kinderen bang te maken. Als je zou zeggen: 'alle mannen zijn alleen uit op seks', dan voed je ze met beelden waar ze niet veiliger en gelukkiger van worden."