De irritatie is enorm. Overal in Den Haag staan deelscooters geparkeerd en zeker niet altijd even netjes. Dan heb je ook nog de flitsbezorgers en andere fietskoeriers die met hun e-bikes de trottoirs blokkeren. 'Het wordt tijd voor een stoeptaks.'

In de Haagse politiek zijn ze de overlast beu. Den Haag telt inmiddels ongeveer 1400 deelscooters van bedrijven als Felix, Go Sharing en Check en vanaf dit jaar doet ook Fly Sharing mee. Het aantal bedrijven dat binnen tien minuten boodschappen per (elektrische) fiets laat bezorgen, neemt eveneens toe. Gorilla's, Flink en Getir zijn al actief. Andere ondernemers staan te trappelen.

"We ergeren ons al ongeveer een jaar enorm aan die ellende", zegt CDA-fractieleider Kavish Partiman. "We worden ook geregeld gespamd door Hagenaars die ons foto's sturen van al die scooters en fietsers die kriskras op stoepen geparkeerd worden. Aanbieders doen er te weinig tegen. Ja, aan het Zwarte Pad in Scheveningen waar het helemaal uit de hand liep is actie ondernomen, maar elders in de stad is het nog vaak mis met die deelscooters, deelfietsen en bezorgfietsen."

Het Haagse CDA vindt het daarom hoog tijd dat de commerciële bedrijven gaan betalen voor de overlast die ze veroorzaken. "We moeten daarover met hen in gesprek. Maar als ze niet vrijwillig meedoen, dan zal het op een andere manier moeten gebeuren", zegt Kavish Partiman. "Inderdaad, door belasting te heffen, precariorechten bijvoorbeeld."

Afgeschaft

De precariobelasting wordt in de volksmond wel een stoeptaks genoemd en is een vergoeding aan de gemeente voor het gebruik van de openbare grond, een vergoeding voor terrassen, reclame-uitingen en bouwcontainers bijvoorbeeld. In tegenstelling tot Amsterdam en Rotterdam heeft Den Haag deze vorm van precario afgeschaft. De gemeente heft de belasting alleen nog voor ondergronds gebruik van de openbare ruimte, zoals voor kabels en leidingen.

De christendemocraten zijn niet de enigen in politiek Den Haag die het een goed idee vinden om deze belasting in het geval van commerciële deelscooters en bezorgfietsen terug te brengen. Ook nieuwkomer Denk is een voorstander van geld vragen aan de kapitaalkrachtige ondernemingen die dit verdienmodel hebben gekozen, net als de Haagse Stadspartij ('Dit is volstrekt logisch') en de Partij voor de Dieren: "Het is niet gek om bedrijven die geld verdienen aan de openbare ruimte hier via precario aan mee te laten betalen", zegt raadslid Robin Smit: "Dit geld kunnen we dan gebruiken om de overlast aan te pakken."

Veel elektrische fietsen van boodschappendiensten op de stoep in de Prinsestraat. Veel elektrische fietsen van boodschappendiensten op de stoep in de Prinsestraat. Foto: Frank Jansen

De VVD wil de situatie met de deelscooters nog even aanzien. Misschien helpt het voldoende tegen de overlast om in het centrum vaste plekken aan te wijzen. Maar een belasting voor de scooters van maaltijdbezorgers en fietsen van flitsbezorgers ziet de partij wel zitten. "Op de Haagse stoep is het soms echt één grote troep", zegt raadslid Det Regts.

Kale etalage

Aan andere maatregelen tegen flitsbezorgers wordt inmiddels gewerkt. De Haagse wethouder Saskia Bruines van economie komt er binnenkort mee. De lokale politiek drong er onlangs flink op aan om zulke bedrijven vooral geen toestemming meer te geven om zich in het centrum van de stad te vestigen. De komst van flitsbezorger Flink naar een joekel van een pand in de Prinsestraat wekte heel veel irritatie vanwege de kale etalage en de vele fietsen op de stoep.

Deze e-bikes belasten is vooral ook een logisch idee, vindt CDA'er Partiman . "Wie een auto bezit, betaalt er ook voor om deze op straat te parkeren. En een particuliere fietser die fout parkeert, kan een bekeuring krijgen of ziet zijn fiets afgevoerd worden."