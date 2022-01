Een moeder die haar kind uit bed haalt, een douche neemt, koffie zet en daarna de afwas doet. Banaler kan bijna niet en toch zijn deze video's duizenden - sommige zelfs miljoenen - keren bekeken. Dat komt doordat in de filmpjes, Sarah Talbi (39) uit Schaarbeek, geen armen heeft. Haar beperking geeft dagelijkse bezigheden een heel bijzonder, intrigerend kantje. 'Mijn hersenen hebben zich vanaf dag één ingesteld op mijn benen en voeten.'

22 miljoen views. Sarah Talbi staat er zelf nog altijd van te kijken hoeveel keer haar YouTube-video 'Mom Without Arms Routine' al is bekeken. Het filmpje, online sinds april vorig jaar, is geen flitsend influencers-materiaal, wel integendeel. Eerst is te zien hoe Sarah haar dochter uit bed haalt, vervolgens hoe ze Lilia (3) laat eten en drinken, om af te sluiten met wat beelden van de afwas en Sarah die een trui aantrekt. Laat iemand anders dit doen en je hebt de saaiste vijf minuten aller tijden op YouTube, maar in het geval van Sarah is dat niet zo. Omdat ze alles met haar voeten doet, blijf je ernaar kijken. Het heeft haar in geen tijd 256.000 abonnees op YouTube opgeleverd, 151.000 volgers op TikTok en 55.000 op Instagram.

Sarah laat haar dagelijkse routine zien zonder armen. Sarah laat haar dagelijkse routine zien zonder armen. Foto: YouTubekanaal Sarah Talbi

"Mijn video's raken duidelijk een gevoelige snaar en daar ben ik uiteraard heel blij mee", zegt Sarah in haar flat in Schaarbeek. "Ik ben content beginnen delen op sociale media tijdens de eerste lockdown. Als tijdverdrijf, er was verder niet zo veel te doen. Daar kwamen veel reacties op, vragen vooral: 'Hoe maak je eten klaar?' 'Hoe schmink je jezelf?' 'Hoe trek je je kleren aan?' Het leek me leuk om het gewoon te laten zién."

Sarah is geboren en getogen in Schaarbeek. "Ik heb twee broers en één zus, ik ben de enige met een handicap. Een oorzaak is nooit gevonden, als embryo ben ik gewoon niet volledig doorgegroeid. Mijn ouders wisten tijdens de zwangerschap dat ik op de wereld zou komen zonder bovenste ledematen, de echo's waren op dat vlak heel duidelijk, vanaf de vierde maand zwangerschap al. Zij hebben het geplaatst vanuit hun geloof: als God het zo wil, dan is het zo."

In haar kindertijd, geeft Sarah zich amper rekenschap van het feit dat ze geen armen heeft. "Als kind is alles normaal. Dit klinkt misschien vreemd, maar in mijn hoofd werd de wereld op dat moment bevolkt door mensen mét armen en mensen zonder armen. Mijn broers dachten dat ook. Ik herinner me dat één van hen tijdens een spelletje op tv ooit vroeg: 'Waarom zijn er eigenlijk nooit deelnemers zonder armen?'" (lacht)

Sarah doet zo'n beetje alles wat ieder mens ook doet. Sarah doet zo'n beetje alles wat ieder mens ook doet. Foto: YouTubekanaal Sarah Talbi

Hindernissenparcours

'Waarom ik?' Sarah zegt dat ze zich die vraag nooit heeft gesteld. "Zeker als kind niet, maar later eigenlijk ook niet. Ik begrijp heel goed dat mijn lichaam voor mensen met armen eruitziet als een constante bron van problemen, een eindeloos parcours van hindernissen. Maar voor mij is het de normaalste zaak van de wereld. Ik heb nooit armen gehad en kan dus ook niet vergelijken. Voor iemand die zijn bovenste ledematen verliest bij een ongeval zal het allicht helemaal anders zijn, maar ik ben zo geboren."

"Mijn hersenen hebben zich vanaf dag 1 ingesteld op mijn benen en voeten om te doen wat andere mensen met hun armen en handen doen. Een baby van zes maanden zal alles aanraken en vervolgens in zijn mond steken. Ik deed dat ook, maar dan met mijn voeten. Niemand heeft me op dat vlak iets aangeleerd, er zijn geen dokters of kinesisten aan te pas gekomen, het is allemaal heel natuurlijk gegaan. En daardoor voelt mijn leven ook zo normaal aan."

Alleen op de kleuterschool was er even een probleem. "In de jaren '80 waren er nog aparte scholen voor kinderen met een fysieke beperking. Toen ik in de tweede kleuterklas van zo'n school zat, zei de directeur gelukkig dat ik naar een klassieke school moest: 'Ze verveelt zich hier en er is geen enkele reden waarom ze niet naar een gewone school zou gaan'. Het is zeker ook dankzij hem dat ik mij daarna heel 'normaal' heb gevoeld."

Sarah laat zien hoe ze de afwas doet. Sarah laat zien hoe ze de afwas doet. Foto: YouTubekanaal Sarah Talbi

Geen voorkeursbehandeling

In de adolescentie vallen sommige evidenties weg. "Als puber begin je je vragen te stellen over je lichaam, over je anders-zijn. Uiteraard heb ik moeilijke momenten gehad, maar ik ben altijd ontzettend goed omringd geweest door heel begripvolle leraars en fantastische vrienden. Weet je, in het begin zien mensen bijna alleen mijn handicap, maar na verloop van tijd zijn ze die helemaal vergeten. Ik heb ook nooit een voorkeursbehandeling gekregen, gelukkig maar. Het enige waar op school, bijvoorbeeld, rekening mee gehouden werd, is dat ik niet zo snel kan schrijven als de rest. Als een schriftelijk examen twee uur duurde, mocht ik er 20 minuten langer over doen."

"Ik heb ook geluk heb gehad dat ik in 1982 geboren ben. Anno 2022 zou ik het als puber met een handicap veel moeilijker hebben. Het pesten op school is toegenomen en zeker op meisjes rust een enorme druk: de sociale media dringen hen op om perfect te zijn. Toen ik 12, dertien jaar was, was ik nog een kind. Tegenwoordig zie je meisjes van die leeftijd foto's posten waarop ze er als vrouwen uitzien."

'Mijn leven vergt wat meer training.' 'Mijn leven vergt wat meer training.' Foto: Joel Hoylaerts / Photonews

Passie voor schilderen

Relaties, de eerste contacten met jongens: niet simpel, dat geeft Sarah grif toe. Niet zozeer door haar fysieke beperking, maar door onbewuste maatschappelijke normen. "Onze samenleving verlangt meer van het lichaam van een vrouw dan van dat van een man. Een kerel in een rolstoel is al gauw een geblesseerde held, met een gehandicapt vrouwenlichaam hebben we het veel moeilijker. Uiteraard spelen zulke denkpatronen ook op individueel niveau een rol, als je iemand tegenkomt. En dat maakt het allemaal wat complexer, jazeker. Maar mijn motto is: niets is makkelijk, alles is mogelijk. Ik vergelijk mijn leven wel eens met dat van een topsporter: het vergt allemaal wat meer training." (lacht)

Na haar middelbaar studeert Sarah voor vertaler Engels en Spaans. Met een aangepast bureau en vrienden die haar spullen naar de aula dragen, lukt dat allemaal zonder veel problemen. Ze gaat ook aan de slag als vertaalster en oefent het werk jarenlang uit, maar momenteel kampt ze met rugproblemen. "Mijn grote passie is schilderen", zegt ze. "Ik ben lid van de Vereniging van Mond- en Voetschilders en volg ook les aan de aquarelschool in Namen. Een van de eerste video's die ik maakte, was dan ook terwijl ik aan het schilderen was."

Sarah kan alles wat ieder ander mens ook kan. Sarah kan alles wat ieder ander mens ook kan. Foto: YouTubekanaal Sarah Talbi

De overgrote meerderheid reageert erg positief op Sarah's video's, maar helaas is niet iedereen even beleefd of vriendelijk. "Ik heb al regelrechte beledigingen gekregen. Dat ik mijn handicap misbruik om bekend te worden. Dat ze een 'walging' krijgen van het feit dat ik alles met mijn voeten doe. C'est de la haine gratuite, ik probeer het me zo weinig mogelijk aan te trekken. Maar soms is dat moeilijk, zeker als Lilia er in betrokken wordt: 'Hoe erg voor je dochter, dat ze een mama zonder armen heeft', schrijft zo iemand dan."

Terwijl Lilia (3) er zelf geen enkel probleem mee heeft. Voor haar is het de normaalste zaak van de wereld. "Toen ze twee was, heb ik haar - op video - gevraagd: 'Lilia, weet jij dat mama geen armen heeft?' Ze keek me wat verbaasd aan en zei dan, terwijl ze naar mijn benen en voeten wees: 'Maar jawel, daar zijn ze toch!' Voor haar zijn mijn voeten niet alleen voeten maar ook handen."

En daar kan Sarah ongeveer alles mee wat een ander met zijn handen doet. Veel onoverkomelijke drempels zijn er niet. "Op reis gaan in mijn eentje, is één van de weinige dingen die echt niet lukken. Ik heb altijd iemand nodig om mijn koffer te dragen. Maar met de auto rijden, bijvoorbeeld, lukt wel. In een aangepaste wagen met een joystick ter hoogte van de voeten. Ik heb in 2015 mijn rijbewijs behaald maar omdat ik in Brussel woon, heb ik de wagen eigenlijk nooit nodig."

Sarah Talbi op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Sarah Talbi op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Foto: YouTubekanaal Sarah Talbi

Het is niét erg

Er zijn zelfs dingen die Sarah kan die wij niet kunnen of mogen. Je voeten op tafel leggen in een restaurant, bijvoorbeeld. "Ik eet nu eenmaal met mijn voeten. Als een restaurant dat niet toelaat - nog nooit gebeurd, hoor - zou dat discriminatie zijn."

Een grens die Sarah strikt bewaakt. "Enkele jaren geleden had ik me ingeschreven voor tekenlessen. Toen de docent zag dat ik geen armen had, sloot hij me uit: 'Ik kan alleen les geven aan mensen met armen.' Ik heb aanvankelijk geprobeerd om een compromis te zoeken, maar hij hield het been stijf. Ik heb er een zaak van gemaakt en die man is veroordeeld."

Door zulke ervaringen te delen en door haar leven van alledag in beeld te brengen, hoopt Sarah haar beperking te 'dedramatiseren'. "Een handicap is geen drama. Ce n'est qu'une différence: het is niet erg, het is gewoon een andere manier van leven. Ik sta elke morgen op, neem een ontbijt, ga uit, ga op reis, ik heb vrienden en een familie: ik ben niét anders."