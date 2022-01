Armoede in Oldenzaal is vaak onzichtbaar. Maar dat betekent niet dat het er niet is. Truus van Gaalen (67) uit Oldenzaal zet zich belangeloos in voor mensen die haar hulp hard nodig hebben. Nu ook met een 'menstruatie-kast' aan huis.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Truus staat in de schuur, de plek waar ze een hele voorraad spullen bewaard voor minderbedeelde stadsgenoten in nood. Kleding, eten, speelgoed en nu ook tampons, maandverband en menstruatiecups voor in de 'menstruatie-kast' die zich sinds enkele dagen aan de Thorbeckestraat 91 bevindt.

Heel bewust niet binnen, maar buiten. "Mensen mogen rustig bij ons thuis komen, dat is geen punt. Maar de schaamte is groot, daarom is het beter dat ze hier de spullen anoniem kunnen afhalen."

Wc-papier

Ze had gewild dat het niet nodig was. Maar dat is het wel. "Vrouwen gebruiken noodgedwongen luiers, vodden en wc-papier. Sommige meisjes durven niet meer naar school als ze menstrueren. Dat is heel triest."



Al jaren bekommert Truus zich, ook met haar man Gerrit, om minderbedeelden in de samenleving. Ze ondervond dat armoede in Oldenzaal vaak onzichtbaar is en zich afspeelt in een verborgen wereld vol gevoelens van schaamte en minderwaardigheid. Het gaat haar aan het hart.

Truus helpt waar ze kan. Truus helpt waar ze kan. Foto: Robin Hilberink

"Ik help waar ik helpen kan. Er zijn mensen die met dit weer op slippers lopen of schoenen waar de neuzen compleet kapot van zijn. Armoede wordt steeds erger: de energierekening gaat omhoog, de verzekering wordt duurder, boodschappen kosten meer... Als je met vier meiden thuis bent en je moet van 50 euro per week rondkomen, dan is er geen geld meer voor tampons."

Iedereen mag pakken die het nodig heeft. Iedereen mag pakken die het nodig heeft. Foto: Robin Hilberink

All4Free

Truus is een van de vrijwilligers van 'All4Free', een particulier initiatief voor mensen die onder het sociaal minimum leven of net erboven. Ophaalpunten voor noodpakketten bevinden zich door heel Twente. Inmiddels zijn er in samenwerking met Stichting Armoedefonds vijf uitgiftepunten voor menstruatieproducten bij gekomen. "Dit is absoluut heel dankbaar om te doen. Het is dat het nu niet mag, maar mensen vliegen je soms om de hals of zijn in tranen."

Tot teleurstelling van Truus zijn er ook mensen die ten onrechte beweren niet over voldoende financiële te beschikken. "Daar moeten we doorheen prikken, maar dat lukt niet altijd. Via Facebook meldde zich iemand die net een peperdure auto had gekocht. Dat hoort niet in onze doelgroep. Ik geloof in de mensen tot het tegendeel bewezen is. En ja, af en toe kom je dan op de koffie."

Menstruatieproducten doneren? Laat ze achter in het kastje op de parkeerplaats van de Thorbeckestraat 91. Veel producten? Bel met Truus via 0541-519445 of mail naar ggalen@caiway.nl.