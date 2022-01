Woke? Absoluut niet. Maar wel diep menselijk, en bovendien heel geestig. Vijftien jaar na zijn overlijden verschijnt maandag een nieuw boek met nooit eerder gepubliceerde brieven van Gerard Reve.

Je moet maar durven: in deze hypergevoelige tijden een boek uitbrengen met nieuw werk van rasprovocateur Gerard Reve. De meester van de ongrijpbare ironie is al vijftien jaar dood, maar nu verschijnt er van zijn hand alsnog een bundel met nooit eerder uitgegeven brieven. Reve schreef ze tussen 1986 en 1997 aan tv-maker Jef Rademakers, met wie hij destijds opzienbarende programma's maakte.

De bundel Zeer fijne boy bevat genoeg schandaligs om de woke-gemeente in de gordijnen te jagen. Zo omschrijft Reve homo's als 'Bruine Stoelgangers', en lesbiennes als 'eilandlijders'. Als hij op de snelweg jonge, Duitse vrachtwagenchauffeurs ziet langsrijden, grapt hij dat de Germanen 'duidelijk een superieur ras' vormen. Passeert hij daarentegen enkele auto's met Marokkanen, dan roept hij uit: 'Ik heb niks tegen gastarbeiders, maar waarom moet je ze allemaal een rijbewijs geven?'

Een nieuwe Reve in het woke-tijdperk, is dat verstandig? "Angst is een slechte raadgever", antwoordt Sam De Graeve, uitgever bij het Vlaamse Borgerhoff en Lamberigts. "Het zou bizar zijn om zo'n literaire vondst níet uit te geven, alleen omdat je schrik hebt voor de reacties. En daarbij: ik geef ook enkele jonge woke auteurs uit die ik heel verstandig acht en van wie ik hoop dat ze dit boek aankunnen."

'Racist'

De weerstand die Reve's werk bij sommigen oproept, komt ook in de brieven ter sprake. Bijvoorbeeld rond een uitzending van het programma Klasgenoten uit 1987, met Reve in de hoofdrol. De schrijver maakt bezwaar tegen de term 'racist' waar presentator Koos Postema hem mee introduceert. Een racist, dat ís hij niet en ambieert hij niet te zijn. 'Bovendien is het niet chique', schrijft hij. "'Godslasteraar', 'Ondermijner van de Huwelijksmoraal', 'Bederver van de Jeugd', 'Zieke Geest', etc. wél." Reve krijgt zijn zin. 'Racist' wordt in de nabewerking veranderd in 'door sommigen verketterd'.

De cover van het nieuwe, postuum verschenen brievenboek van Gerard Reve. De cover van het nieuwe, postuum verschenen brievenboek van Gerard Reve. Foto: Unknown

De Graeve aarzelde geen seconde toen de bevriende Rademakers over zijn correspondentie met Reve vertelde. "Ik wilde het werk meteen uitgeven, om te beginnen vanwege de literair-historische waarde. Brieven vormen een onlosmakelijk deel van Reve's oeuvre, ze zijn er de motor van. Inhoudelijk vind ik de nieuwe brieven ook heel interessant: ze zijn ontzettend geestig, ik word er vrolijk van. Reve is zalf op de wonde die leven heet."

De brieven gaan over de programma's die Reve en Rademakers samen maakten, waaronder een vierluik rond de Maria-verering. De Katholieke Kerk krijgt uiteraard weer tal van twijfelachtige complimenten, zoals: 'Het is allemaal waar wat die Kerk leert, maar je schiet er geen moer mede op.' Daarnaast geeft Reve opvallend deskundige regieadviezen. Hij schetst uitvoerig hoe hij in beeld wil komen: liefst zonder bril, ook als hij voorleest, en met make-up die zijn mond 'iets groter, roder en sappiger' maakt en zijn oogkassen dieper. Het is zaak dat hij 'lijden en beproeving' uitstraalt, vermengd met 'hartstocht'.

Reve komt uit de teksten naar voren als een dolende ziel én als komiek. 'Soms denk je wel eens hoe moet alles verder', schrijft hij. 'Ik maak me altijd zorgen of iets wel gelukt.' Al maakt het in het licht van de eeuwigheid weinig uit, beseft hij: 'Na mijn dood word ik nog tien jaar vrijwillig gelezen, en daarna nog tien jaar gedwongen, op de scholen. En daarna noemen ze een straat naar me, en dat is de definitieve vergetelheid: weet jij nog wie Tweede van der Helst was, en wat of dat hij schreef?'