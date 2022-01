Marlies van Dooren (56) was twintig jaar geleden al in de overgang. Niemand wist het, zelfs zij niet. 'Ik voelde me machteloos. Iets wat achteraf onnodig bleek. Overgangsklachten overkomen je niet, maar heb je grotendeels zelf in de hand. Daarom help ik nu andere vrouwen.'

Dit artikel is afkomstig uit AD Haagsche Courant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Marlies Van Dooren was er jong bij. Met vijftien jaar kreeg ze verkering, op 22-jarige leeftijd een ring om haar vinger en een jaar later haar eerste kind. Allemaal met de man, met wie zij nog steeds samen is. "Dat hij me nooit de deur heeft uitgegooid, snap ik niet."

De Delftse zegt het lachend, maar het is duidelijk dat ze het meent. Ze doelt op haar overgangsjaren, waar ze overigens ook heel vroeg bij was. Zesendertig was Van Dooren toen het begon. "Ik was totaal mezelf kwijt. Labiel, somber en huilerig - allemaal waren ze op mij van toepassing. Eigenlijk was ik een soort puber, maar dan anders. Het fotografische geheugen, zoals ik altijd had, was verdwenen. Ik vergat álles. Ook lag ik nachten wakker en zweette ik als een otter."

Niet wetende wat er aan de hand was, klopte Van Dooren vergeefs aan bij de huisarts. "Dat het een vrouw was, mocht niet baten. Met mijn 36 jaar nam ze me totaal niet serieus. Ik ben meerdere keren weggestuurd."

Pas na jaren viel bij Van Dooren het kwartje. Omdat haar menstruatiecyclus al een tijdje een chaos was, realiseerde ze zich plotseling dat ze wel eens jong in de overgang kon zijn. "Ik was al die tijd in de overgang en niemand die het wist - zelfs ik niet."

Het mag een heel eenzame periode geweest zijn en zo nu dan zelfs een lijdensweg; de Delftse ziet achteraf ook voordelen. "Ik ben lekker van mijn menstruatie af. Dat was voor mij nooit zo'n feestje. Ook ben ik veel stabieler geworden. Als ik nu terugblik, was ik in mijn vruchtbare jaren ongeveer één week per maand een beetje mezelf. De rest van de tijd had ik last van stemmingswisselingen, aangestuurd door hormonen. Dat heb je na de menopauze gewoon niet meer. Een bevrijding!"

Machteloos gevoel

Dat de overgang bij Van Dooren nooit herkend en erkend is, heeft haar een lange tijd achtervolgd. "Ik was destijds machteloos. Alsof ik aan alle klachten niets kon doen. Ik zou Marlies niet zijn, als ik niet op zoek zou gaan naar oplossingen. Wat had ik anders kunnen doen?"

"Hoofdpijn, nachtelijk zweten, opvliegers, moodswings en kilo's die eraan vliegen - het bleken allemaal klachten van pieken en dalen in de hormoonhuishouding. Sterker nog: sommige van deze klachten veroorzaken vrouwen zelf door hun voeding en leefstijl... Natuurlijk uit onwetendheid."

"Met de juiste voeding kan je deze schommelingen verminderen. Zo kan je suiker beter laten staan. Door de insuline die vrijkomt neemt niet alleen je vetopslag toe, maar krijg je ook meer last van opvliegers."

Van Dooren runt al twaalf jaar Lijf en Lijn, haar 'eigen vrouwenpraktijk' waar zij als voedingsdeskundige geslachtsgenoten in de overgang helpt. "Vrouwen denken vaak dat ze niets kunnen doen aan hun overgangsklachten. Dat het iets is wat ze overkomt, waar ze doorheen moeten. Zonde! Het is niet enkel 'even doorbijten'. Het klinkt vast een beetje schokkend, maar een groot deel heb je zelf in de hand."

Werkgevers en de overgang

Naast het één op één begeleiden van vrouwen, geeft Van Dooren workshops bij bedrijven. "Op dit moment zijn er 1,6 miljoen vrouwen in Nederland in de overgang. Ongeveer 1 miljoen van hen werkt. In die zin krijgt niet elke vrouw, maar ook bijna elke werkgever met het fenomeen te maken."

"Van deze groep vrouwen hangt 35 procent van het ziekteverzuim samen met de overgang. Zij vallen uit, komen thuis te zitten. Ik help werkgevers en bedrijfsartsen, maar ook de vrouwelijke werknemers zelf, bij het herkennen van de klachten, iets wat nu vaak niet gebeurt. De overgang is immers geen ziekte. Eveneens vertel ik hen wat ze zelf preventief, maar ook gedurende de overgang kunnen doen. Erover praten is nummer één. Vooralsnog is de overgang omgeven met taboe en schaamte. Dat moet er echt af."