Urenlang door Instagram-stories scrollen van vrienden die je eigenlijk al veel te lang niet meer gesproken hebt, en daar dan ook nog eens voor betalen? Zo'n vaart zal het niet lopen, maar binnenkort betaalt u misschien wel voor exclusieve video's en livestreams van uw favoriete influencer. 'Voor een kookboek of een fitnesscoach betaal je toch ook?'

Instagram is woensdag begonnen met een testproject in de VS waarbij volgers zich bij bepaalde contentmakers, of creators, kunnen inschrijven voor een maandelijks abonnement. Dat betekent dat je als Instagram-gebruiker een maandelijkse som, van 99 cent tot 99 dollar (afhankelijk van welke creator), betaalt om toegang te krijgen tot 'exclusieve content' van de persoon in kwestie - zoals livestreams en stories die niet-betalende volgers dan niet te zien krijgen. De opbrengsten van die 'subscriptions' gaan ook integraal naar het account waarvoor je betaalt, en dat nog 'minstens tot 2023'. Oudere broer Facebook kent al langer zo'n systeem, en volgens Meta-topman Mark Zuckerberg wil het bedrijf zo zijn creators steunen.

Een logische stap volgens Vincent Buyssens, creatief digitaal strateeg bij Voidwalker en lector internetcultuur bij Thomas More, maar wel een die heel laat komt: "Creators hebben ondertussen al lang hun eigen manier gevonden om geld te verdienen, via externe platformen." Buyssens verwijst naar bedrijven als Patreon en OnlyFans, waar veel influencers al langer gebruik van maken om mensen te laten betalen voor exclusieve content.

Waardevol werk

Cartoonist Christina De Witte (@Chrostin, 89.000 volgers) gelooft niet dat instagrammers hier op zaten te wachten. "Ik hamer er steeds op dat alle creators, die waardevol werk leveren, betaald moeten worden. Maar dat kan ook op andere manieren." De Witte organiseerde zelf ooit een loterij waarbij je lotjes van twee of vijf euro kon kopen om haar te steunen, in ruil kon je dan iets winnen van Chrostin. "Misschien ga ik er wel mee experimenteren, maar ik bied mijn content al zo lang gratis aan."

Ook reisbloggers Katrien Goris en Ludovic Lenaerts (@withkidsontheroad, 32.000 volgers) denken er niet meteen aan om geld te vragen voor hun reisvideo's en -foto's. "Nu plots vragen om te betalen blijft toch een hoge drempel. Vooral omdat we eigenlijk zoveel mogelijk mensen willen inspireren en meenemen in ons verhaal."

@withkidsontheroad werkt bovendien samen met verschillende toeristische diensten als partners, die hen betalen om hun content zo goed mogelijk te verspreiden. "Omdat we al betaald worden door adverteerders en partners gaan we dus niet snel vanuit onszelf ook nog eens om geld vragen."

Het koppel benadrukt wel dat de mogelijkheid om creators te betalen op Instagram een productieve zet is. "Voor een kookboek of een fitnesscoach moet je ook betalen. Dus waarom zou je niet betalen voor een influencer die je entertaint of iets aanleert?"

Slaagkans

Maar gaan mensen ook bereid zijn om maandelijks te betalen om eens een story meer of minder te zien? Hoewel De Witte zelf niet van plan is om haar volgers iets aan te rekenen, ziet ze zichzelf en anderen wel betalen voor content op sociale media: "Bij veel mensen gaat dit wel echt van pas komen, want zo'n subscription is natuurlijk veel stabieler dan een eenmalige actie." Volgens de cartoonist is het ook een duurzame methode voor volgers om creators te steunen voor alles wat zij al in hun levens betekend hebben, niet enkel voor die ene story die je dan te zien krijgt.

De kansen op een grote ommekeer in het socialemedialandschap schat Buyssens niet groot in. "Facebook en Instagram proberen zo om relevant te blijven, maar de echte coole en relevante nieuwe dingen gebeuren op TikTok of met NFT's en gedecentraliseerde gemeenschappen zoals Discord."