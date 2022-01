De liefde hangt in de lucht. Het is weer bijna Valentijnsdag. Wie voor Cupido wil spelen en een geliefde wil verrassen met een romantisch boeket, moet dit jaar diep in de buidel tasten. Krimp in de productie bij kwekers en verstoring in luchtvrachtstromen zorgen voor tekorten en dat drijft de prijs flink op.

Valentijnsdag is één van de belangrijkste momenten op de kalender voor de bloemensector. Er worden hiervoor ook veel bloemen geëxporteerd. De voorbereidingen op de komende voorjaarspiek, die doorloopt tot na Franse Moederdag (29 mei), zijn in volle gang. Maar heel veel lijkt dit jaar met onzekerheid te zijn omgeven.



"Het wordt heel spannend", zegt Richard Koenen, commercieel directeur OZ-Hami, onderdeel van Dutch Flower Group (DFG). Ook bij bloemenexportbedrijf Florca Westland, dat eveneens onderdeel is DFG, houden ze hun hart vast. Directeur Carlo Vijverberg vreest dat er straks exorbitant hoge prijzen worden betaald. "Het zou mij verbazen als dat niet het geval zou zijn."

Prijsstijging van 20 procent

De prijzen die nu afgegeven worden voor Valentijn zijn dusdanig extreem dat Koenen en Vijverberg zich zelfs hardop afvragen of de consument wél bereid is om die te betalen. Een prijsstijging van 20 procent bij de bloemist is niet ondenkbaar. Hoe hoog de prijs is, wordt pas duidelijk als de bloemen in de winkel liggen omdat de prijzen per soort en per zaak veel kunnen verschillen.

Omdat tuinders hun kas deels leeg laten liggen vanwege de hoge gasprijzen, is er minder aanvoer. Er zijn ook kwekers die ervoor kiezen om de 'verwarming' wat lager te zetten. "Dat komt de kwaliteit aan de klok niet ten goede", denkt Koenen. "Om allerlei problemen buiten de deur te houden, moet een kas een minimaal warmteniveau hebben. Ik vermoed dat kwekers het grensje zullen opzoeken", vervolgt Vijverberg.

Luchtvaartcapaciteit

"Juist bij de gratie van relatief goedkoop gas heeft het model tuinbouw altijd kunnen bestaan. Als blijkt dat de gasprijzen van weleer niet meer terugkomen, dan zou er wel eens een existentiële vraag kunnen komen."

Kwekers krijgen nu helemaal geen steun, benadrukt Koenen "Op een gegeven moment gaan ze zeggen: ik stop ermee."

Ook op het gebied van transport is het billenknijpen geblazen. Met name vervoer door de lucht is een probleem. "Met Valentijn is er een belangrijke toevoer van rozen vanuit Kenia, maar er zijn momenteel door de wereldwijde vraagontwikkeling geen vliegtuigen beschikbaar", legt Koenen uit.

Volgens Michel van Schie, woordvoerder van bloemenveiling Royal FloraHolland, was de luchtvrachtcapaciteit eerder in de coronacrisis ook al een zorgpunt. "Eenzelfde situatie doet zich nu weer voor."

Het gebrek aan vluchten zorgt bovendien voor hogere tarieven. "Kwekers moeten een afweging maken of ze het bij die hoge luchtvrachtkosten de moeite waard vinden om bepaalde bloemen naar Europa te brengen."

Koelcel

Bij producten die voor de veilingklok komen, is het een kwestie van vraag en aanbod. Van Schie kent verhalen van kopers die proberen ruim voor Valentijnsdag in te kopen om daarmee te profiteren van de wat lagere prijzen. "Je kunt rozen wel even in de koelcel zetten, maar uiteindelijk is het wel van belang dat als de bloemen bij de consument zijn dat ze daar dan toch wel eventjes staan. Maar er zijn landen waar het meer gaat om het geefmoment dan om het vaasleven."

Matthijs Mesken, directeur van de branchevereniging voor de groothandel in bloemen en planten (VGB), is blij te constateren dat consumenten vooralsnog veel waarde hechten aan een verse bos ruikers. "Exportwaarde heeft een nieuw record bereikt van 7,3 miljard euro. Een hogere omzetwaarde, in dit geval veroorzaakt door duurdere producten."

Vakanties

Richard Koenen denkt dat de bloemensector indirect profijt gehad van het feit dat mensen hun geld niet konden uitgeven aan vakanties of etentjes. "Als de wereld weer een beetje gaat normaliseren, krijg je toch die andere vervangingsaankopen. Blijven consumenten dan nog dure bloemen kopen?"