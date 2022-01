Oostenrijkers die zich niet laten vaccineren kunnen rekenen op fikse geldboetes. Het parlement nam donderdag een wet aan die dit mogelijk maakt.

Over nog geen twee weken moeten alle Oostenrijkers boven de achttien jaar een prik hebben gehaald, op straffe van boetes. Oostenrijk is het eerste land in Europa dat een wet heeft aangenomen die vaccinatie tegen corona verplicht stelt voor alle volwassenen.

In het aanvankelijke voorstel stond zelfs dat iedereen boven de veertien gevaccineerd moest zijn, maar in de uiteindelijke wet is de leeftijdsgrens verhoogd, na overleg met oppositiepartijen. Die werden betrokken bij het inhoudelijk vormgeven van de wet, antivaxpartij FPÖ uitgezonderd. Zo hoopte de regering zeker te zijn van voldoende draagvlak in het parlement en in de gepolariseerde samenleving.

Op 1 februari gaat de vaccinatieplicht in, maar er volgt eerst een soort 'wenperiode' waarin de wet nog niet gehandhaafd wordt. Half maart komt aan die periode een einde: dan gaat de politie om vaccinatiebewijzen vragen tijdens verkeerscontroles en 2G-controles in winkels en horeca. Wie ter plekke geen bewijs van vaccinatie kan laten zien, wordt gevraagd om dat schriftelijk alsnog te doen. Wordt ook daaraan niet voldaan, dan volgt een boete van 600 euro. De boetes kunnen oplopen tot maximaal 3600 euro en tot vier keer per jaar worden ontvangen.

Een zwakke plek in de wet is de rompslomp die bij de juridische handhaving komt kijken. Binnen het anti-vaccinatiekamp worden nu al plannen gesmeed om het systeem vast te laten lopen door een stortvloed aan bezwaren en klachten in te dienen.

Vaccinatieloterij

De Oostenrijkse regering kondigde ook aan dat ze mensen die zich wél hebben laten vaccineren juist gaat belonen. Er liggen in de Weense Hofburg plannen voor een heuse vaccinatieloterij, die eveneens half maart van start zal gaan. Gevaccineerde mensen krijgen vanaf dat moment vaccinatieloten, waarmee ze kans maken op winkelvouchers ter waarde van vijfhonderd euro. Elke gedeeltelijke vaccinatie vergroot de winstkans, die toch al aardig hoog is: op ieder tiende lot zal een prijs vallen. Dat vertelde de Oostenrijkse bondskanselier Karl Nehammer donderdag op een persconferentie, voorafgaand aan de parlementaire stemming over de wet.

De te winnen vouchers kunnen worden ingewisseld bij Oostenrijkse bedrijven: in lokale winkels, restaurants, hotels, culturele centra en sportfaciliteiten.

Ook zullen gemeenten geldbedragen ontvangen die gekoppeld zijn aan het percentage gevaccineerde bewoners. Dat geld kan dan door de gemeente worden geïnvesteerd in speeltuinen, kleuterscholen en andere gemeentelijke taken, aldus de bondskanselier.

De vaccinatieloterij en de steun aan gemeenten zullen worden bekostigd via een 'stimulerings- en beloningspakket' van 1,4 miljard euro. Dat kwam de regering van Nehammer, die bestaat uit zijn conservatieve ÖVP en de groene partij, overeen met de sociaaldemocratische SPÖ.

De kanselier benadrukte dat het pakket zowel een beloning zal zijn voor wie al is ingeënt, als een stimulans voor iedereen die twijfelt en nog niet gevaccineerd is. Op dit moment is zo'n 75 procent van de Oostenrijkse bevolking volledig ingeënt tegen corona.