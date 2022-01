Een straat die over ruim 250 meter open ligt en tientallen onbereikbare garages. En dat allemaal omdat één huis extra stroomkabels nodig heeft. Bewoners van het Bretagnehof in Eindhoven ervaren veel overlast deze dagen, naar verluidt omdat de bewoner van het betreffende huis bitcoins 'delft'. 'Dit verwacht je in zo'n woonwijk niet.'

Dit artikel is afkomstig uit Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het klinkt bizar maar als het werk op vrijdag 28 januari klaar is, lopen er twee rechtstreekse stroomkabels tussen het stroomstation van netbeheerder Enexis aan het Bretagnehof en het woonhuis in dezelfde buurt. De bewoners willen niks zeggen maar werklui van Hurkmans lopen er af en aan.



"Twee dikke knoeperts", zo vertelt een medewerker van Hurkmans over de kabels die straks de grond ingaan. Zijn collega legt uit dat de kabels samen goed zijn voor de levering van zo'n 600 ampère stroom. Genoeg stroom voor 120 koelkasten of in dit geval dus het minen van bitcoins. "Want we hoorden gisteren dat de kabels daar voor nodig zijn."

Het handelen in cryptomunten als bitcoin is populairder dan ooit. Met een paar muisklikken voor iedereen te koop op het internet. Het minen oftewel delven, van cryptomunten is een ander verhaal. 'Miners' controleren bitcointransacties, een soort wiskundige puzzels. Daarvoor gebruiken ze computers met heel veel rekenkracht want wie als eerste de 'puzzel' oplost, ontvangt als beloning 6,25 bitcoins. Tegen de huidige koers omgerekend ruim 230.000 euro.

Hoe meer computers, hoe meer rekenkracht maar ook hoe hoger het stroomgebruik. "Ik heb van verschillende omwonenden gehoord dat ze geregeld last hadden van knipperende lampen", zo vertelt een medewerker van Hurkmans. Volgens zijn collega niet zo vreemd. "Het bestaande stroomnetwerk is niet berekend op extreem stroomgebruik. Als er straks twee kabels rechtstreeks naar die woning gaan, heeft de rest van de buurt er geen last meer van."

Prijs van een leuke auto

Kabels trekken voor de bitcoinhandel, ook de werklui van Hurkmans hebben het nog nooit meegemaakt. "Je verwacht het ook niet midden in een woonwijk. Ik hoop dat we op tijd klaar zijn want de omwonenden zijn ons hier liever kwijt dan rijk. Wat de kosten zijn van alle werkzaamheden? Daar kun je een leuke auto voor kopen."

Graafwerkzaamheden op het Bretagnehof in Eindhoven. Hier komen twee extra stroomkabels voor een woonhuis verderop. Graafwerkzaamheden op het Bretagnehof in Eindhoven. Hier komen twee extra stroomkabels voor een woonhuis verderop. Foto: Sem Wijnhoven/DCI Media

Een woordvoerder van Enexis wil niet bevestigen dat de kabels worden aangelegd voor een particulier die cryptomunten verwerft op internet. "We doen nooit uitspraken over klanten maar als iemand van ons een verzwaarde stroomaansluiting wil, zijn wij gehouden aan de leveringsplicht. Zolang de stroom niet gebruikt wordt voor illegale activiteiten, zullen we die dus gewoon aanleggen. Ook als de straat open moet. De rekening is uiteraard voor de klant."

Vergunning is aangevraagd

De gemeente Eindhoven laat weten dat Enexis voor de werkzaamheden een vergunning heeft aangevraagd. "Maar het is in die vergunning niet noodzakelijk om aan te geven ten behoeve waarvan die kabel wordt aangelegd. Dat is bij ons dus ook niet bekend."

In de buurt balen ze vooral van de straat die openligt. "We kregen een brief over onderhoudswerkzaamheden", zo vertelt een bewoner. "Geen woord over bitcoins." Wilma de Vrieze heeft haar auto maar een paar straten verderop gezet. "Want de garage kan ik nou niet in of uit."

Dat de hele straat openligt voor één bewoner vindt ze wel apart. "Ik heb geen verstand van bitcoins maar ik snap niet dat dit zomaar kan." Van knipperende lampen heeft ze naar eigen zeggen nog geen last gehad. "Gelukkig maar. Mijn man is net overleden en anders zou ik denken dat zijn geest hier nog in huis rondhangt."

Bitcoins minen

Bij het minen van bitcoins draait het om blockchains. Dat zijn blokken met transacties. Ieder blok bevat informatie uit het vorige blok en zo ontstaat er een ketting (blockchain). Omdat er geen centrale bank is die alle transacties controleert zijn er mensen en machines nodig die deze taak uitvoeren. Zij controleren dit proces met de rekenkracht van hun eigen computer. Hoe meer mensen deelnemen aan deze controle, hoe beter. De invloed van een enkel individu wordt immers kleiner.

Maar hoe meer deelnemers aan deze controle, hoe moeilijker de puzzel ook wordt. Zo ingewikkeld dat gewone computers niet meer toereikend zijn. Daarom zijn er tegenwoordig geavanceerde machines die niets anders doen dan de puzzels oplossen (Asic miners). Deze machines zijn vele malen krachtiger, maar verbruiken ook heel veel stroom. Hoe meer van deze machines je hebt, hoe groter de kans dat één van jouw machines de puzzel oplost.

Volgens Harold Vranken van de Open Universiteit kan het minen van bitcoins lucratief zijn maar zijn er ook risico's. "Het draait allemaal om de blockchains die iedere tien minuten worden toegevoegd aan de keten. Als jij de eerste bent die de oplossing heeft, krijg je daarvoor bitcoins als beloning. De rest krijgt niks. Als particulier neem je het op tegen enorme organisaties. Ik heb foto's gezien van fabriekshallen in China die helemaal volstonden met computers om te minen."

Om meer kans te maken kunnen miners zich volgens Vranken aansluiten bij een miningpool. "Een samenwerking tussen verschillende miners. Als iemand uit de pool de code kraakt, worden de bitcoins verdeeld over alle deelnemers. Maar onder aan de streep is het in zekere zin een loterij. Hoe meer lootjes je koopt hoe meer kans, maar garanties heb je niet. En iedere keer dat je misgrijpt draait de energiemeter wel gewoon door."