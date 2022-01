Veel mensen dromen heimelijk van een andere carrière. Maar onderzoek eerst goed je wensen, betogen auteur Lian van Ark-Swinkels en psycholoog Ester de Bruine. 'Moet je echt weg?'

Hij had een fijne baan als architect, werkte bij een leuk bureau én had een mooi salaris. Voor de buitenwereld een droomcarrière, maar in Arthur Pirenne (nu 62) knaagde er iets. "In mijn vrije tijd speelde ik in het theater met Hans Koops, die later artistiek leider van CliniClowns zou worden. We maakten clownsvoorstellingen en speelden typetjes op bedrijfsfeesten. Het liep heel lekker. Sterker nog: we konden niet alle aanvragen doen. Steeds vaker vroeg Hans: wanneer ga jij die baan van je eens opzeggen? Maar ik twijfelde."

Wilde Arthur zijn goede baan - waar hij nog altijd van genoot - opgeven voor een onzeker bestaan als clown en theatermaker? "Ver voor mijn studie bouwkunde heb ik eens een beroepskeuzetest gedaan. Creatieve beroepen zoals beeldhouwer of circusdirecteur zouden volgens die test bij me passen. Mijn vader, die rijksarchivaris was, vond dat helemaal niets. Met zo'n creatief beroep kon je volgens hem geen brood verdienen. Ga maar een vak leren, zei hij."

Arthur volgde het advies van zijn vader. "Ik was een braaf en volgzaam jongetje en ging dus bouwkunde studeren. Maar toen ik tijdens mijn studententijd als bijbaantje een kinderkamp begeleidde, stond ik opeens op het podium. Alle leiders moesten een clownsneus op en iets doen. De meesten deden dat met tegenzin, maar ik vertelde een flauwe grap en alle kinderen lachten. Het voelde alsof ik thuiskwam."

Van consultant naar kraamverzorgende

De geschiedenis van zijn carrièreswitch is één van de verhalen die businessmanager Lian van Ark-Swinkels (36) optekende in haar boek Morgen neem ik echt ontslag. "Een tijdje terug maakte mijn goede vriendin Elise de overstap van psycholoog naar juf en oud-collega Carmen verruilde even daarna haar carrière als consultant voor een baan als kraamverzorgende. Bijzonder, vond ik dat. Hoe kom je tot zo'n besluit? Ik besloot ze te interviewen."

Wat haar zo boeit in die verhalen is het moment waarop iemand een keuze maakt en wat daaraan voorafgaat. "Zelf heb ik ooit intuïtief ergens ontslag genomen. Ik werkte bijna vier jaar bij een werving- en selectiebureau en had een opleiding tot coach gedaan. Vlak nadat ik dat diploma kreeg, nam ik gewoon ontslag. Iedereen schrok zich kapot. Maar ik voelde dat het moest. Toch ontdekte ik een paar maanden later dat ik veel liever met meer mensen om me heen werkte. Zelfstandig zijn bleek op dat moment niet bij mij te passen. Dus zocht ik weer een baan."

Spijt heeft ze niet van de beslissing die ze toen maakte. "Het is niet erg als een keuze anders uitpakt, want je kunt altijd weer een nieuwe keuze maken." Maar omdat je bij ontslag geen financieel vangnet hebt, raadt ze mensen toch aan om iets langer na te denken dan dat zij destijds deed. "Dat is misschien wel een rode draad in al die portretten van carrièreswitchers in mijn boek. Blijf praten met anderen over je dromen en onderzoek ze."

Psycholoog en loopbaancoach Ester de Bruine is het daar mee eens. "Neem de tijd om je behoeftes en verlangens in kaart te brengen. Moet je echt weg? Of valt er intern te 'jobcarven'? Soms helpt het al om je op te werpen voor een bepaald project of eens te kijken naar vacatures die binnen het bedrijf uitstaan."

Gevoel van onvrede serieus nemen

De Bruine ziet dat het vaak begint te kriebelen aan het begin van een nieuw jaar of na de vakantie. "Neem dat gevoel van onvrede serieus. Wacht nooit tot je helemaal genoeg hebt van je baan, want dat kan zorgen voor een burn-out of een vervelend einde. Schrijf op wat je behoeften zijn."

Een valkuil is volgens De Bruine dat veel mensen vooral focussen op de inhoud. "Dan zie je jouw werkomgeving helemaal over het hoofd. Terwijl: misschien is jouw functie in een andere organisatie veel leuker. Bovendien is er een best grote kans dat je verlangt naar een populair en creatief beroep, zoals fotograaf of muzikant. Bij die banen kan er weer minder ruimte zijn voor andere verlangens die je hebt. Bijvoorbeeld ten aanzien van je ontwikkeling of salaris."

Arthur besloot destijds om in eerste instantie een jaar te stoppen als architect. Als het niets werd met de bedrijfsfeesten en clownsvoorstellingen, kon hij terug naar zijn oude werkplek. "Dat bleek niet nodig, want de eerste jaren verdienden we prima. Daarna ging het weleens wat minder en was het thuis even krap. Gelukkig kon ik in mindere periodes weer deeltijd bij een bureau werken. Het was prettig dat ik mijn diploma Bouwkunde achter de hand had. Sinds ik eind jaren negentig twee vaste dagen als CliniClown werk, is de onrust om inkomen weg. Dat heeft me dit coronajaar ook echt geholpen."

Architect zijn vond hij een leuk beroep, maar de clownerie laat hem stralen. "Laatst kwam ik bij een jongetje in het ziekenhuis. Hij was heel kwaad omdat hij langer moest blijven. Dus ik kom die kamer binnen en zeg: 'Wat een verschrikkelijk ziekenhuis is dit. Kom mee, we gaan de zuster in elkaar slaan.' Voor zijn bed heb ik de verpleegkundige - die alles leuk wilde meespelen - zogenaamd in elkaar geslagen. Die jongen lag te stuiteren van het lachen. Dat soort momenten zijn geweldig. Dan weet ik weer: mijn keuze is goed geweest."

Overweeg jij een ontslag? Stel jezelf eerst deze vragen

Het is slim om met anderen uitgebreid te bespreken waarom je verlangt naar een andere baan. De volgende zes vragen moeten volgens Ester de Bruine in zo'n gesprek aan bod komen:

1. Wat zijn jouw kwaliteiten en op welke punten krijg je veel voor elkaar?

2. Welke taken liggen je niet goed?

3. Welke behoeften heb jij werkinhoudelijk, qua uren en financieel?

4. Waar liggen jouw kansen? In welke beroepen, sectoren of vormen (zelfstandig of bij een bedrijf)?

5. Hoeveel kans heb jij om je droomberoep uit te oefenen? En kun je een nog aantrekkelijkere kandidaat worden?

6. Zijn de banen/rollen van jouw keuze wel zo leuk als je denkt? Kun je bijvoorbeeld meelopen met iemand die dat beroep uitoefent?