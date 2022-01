Nederland kijkt massaal uit naar de YouTubeaflevering van het programma Boos waarin Tim Hofman vanmiddag zijn onthullingen doet over de misstanden rond The Voice of Holland. 'Ik vergelijk het nog het meest met een WK-finale', aldus tv-recensent Angela de Jong.

"Mijn moeder belde al om te vragen waar ze de uitzending kan vinden. Op tv, of dat ze er toch de iPad voor moet pakken", zegt Angela de Jong, televisierecensent van deze krant. "Iedereen die ik ken kijkt daar inmiddels reikhalzend naar uit en niet alleen de mensen die in tv-land werken."



Nederland zit straks massaal op de laptop, iPad of telefoon, want Boos is een onlineserie op YouTube. "Ik vergelijk het nog het meest met een WK-finale of de ontknoping van Wie is de Mol?, al is de uitzending van Peter R. de Vries over Joran van der Sloot misschien een betere vergelijking. Een WK-finale of WIDM is toch vooral leuk. Als er maar 10 procent waar is van de geruchten die ik de afgelopen dagen hoorde over de inhoud van Boos, dan gaat het allesbehalve leuk worden, wat Tim Hofman naar buiten brengt."

Jaren zestig

Bert van der Veer noemt de Voice-rel 'het grootste televisieschandaal sinds de aflevering van Hoepla in de jaren zestig'. "In Hoepla was destijds voor het eerst een naakte vrouw op televisie te zien. Tegenwoordig maakt men zich niet zo druk om blote borsten, maar toen was het aanleiding voor Kamervragen en bezoek van buitenlandse televisieploegen", aldus de oud-regisseur en programmadirecteur, tevens schrijver van het boek De geschiedenis van de televisie in Nederland. "Dat was een zaak van ongekende omvang, net als nu. Ik kijk met veel spanning uit naar de uitzending van Boos, al kun je je afvragen: hoeveel nieuws heeft hij verder nog?"

Angela de Jong. Angela de Jong. Foto: Videostill

Angela de Jong: "Er is de afgelopen dagen natuurlijk al veel naar buiten gekomen. Aan de ene kant denk ik: het kan alleen maar tegenvallen. Als iemand jou aanraadt om een bepaald fragment terug te kijken omdat het zo hilarisch, stom of gênant is, valt het ook steevast tegen, omdat je met torenhoge verwachtingen begint te kijken. De verwachtingen zijn hier ook hoog, en toch zou zomaar alles wat we de afgelopen dagen hebben gehoord in het niet kunnen vallen bij wat Tim openbaart."

'Hilversum' houdt de adem in. Wat we nu aan feiten weten: talentenshow The Voice of Holland, in Nederland bedacht door tycoon John de Mol, ligt onder vuur na misstanden over seksueel wangedrag en machtsmisbruik. Tim Hofman deed er met Boos, zijn onlineprogramma voor BNNVARA, een jaar lang onderzoek naar. Nog voor de eerste seconden zijn uitgezonden, is bekend geworden dat er twee aangiftes liggen tegen coach Ali B. en dat bandleider Jeroen Rietbergen een bekentenis heeft afgelegd. De partner van Linda de Mol heeft toegegeven seksueel overschrijdend gedrag te hebben vertoond, onder meer via WhatsAppberichten. Over Rietbergen hebben diverse Voice-kandidaten inmiddels in de media hun beklag gedaan.

'Corrupte bende'

RTL heeft de huidige reeks van The voice of Holland onmiddellijk stopgezet. RTL schortte de samenwerking met Ali B. op en coach Anouk stapte op. "Het is één grote corrupte bende", aldus Anouk.

Tim Hofman heeft zijn productieteam uitgebreid. Met man en macht en in vele extra uren probeert hij de nu al roemruchte aflevering van Boos op tijd af te krijgen. Dat vergt tijd en zorgvuldigheid. "We kunnen de uitzending niet halsoverkop uitzenden'', laat de programmamaker weten. Het wordt een race tegen de klok, terwijl Nederland zich massaal afvraagt: met welke nieuwe feiten komt Hofman? Wie worden er nog meer genoemd? Wat zijn de verhalen? Van der Veer doet een oproep aan BNNVARA en de NPO: "Alsjeblieft, zend dit ook op televisie uit, zodat we niet weer allerlei fragmenten krijgen in talkshows. Het is eigenlijk een must om op televisie te zetten."