Werkt een nieuw product niet naar verwachting? Of is het snel kapot? Vaak heb je recht op garantie, maar je moet er wel zelf achteraan. Hoe zit het ook alweer met de garantieregels?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Als consument moet je stevig in je schoenen staan om te krijgen waar je recht op hebt", zegt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. Zelf heeft hij ook de nodige ervaring met garantie claimen. "Zo had ik voor mijn keukenramen aan de straatkant mooie jaloezieën op maat laten maken bij een speciaalzaak. Een tijdje geleden merkte ik dat ze minder goed open en dicht gingen. Ze bleken kapot en reparatie zou mij 150 euro kosten. De winkel wilde mij ervoor laten opdraaien, maar daar was ik het niet mee eens."



"Als ik goedkope jaloezieën bij een doe-het-zelfwinkel zou hebben gekocht, had ik het niet gek gevonden dat ze snel kapotgingen. Maar dit is een duur kwaliteitsproduct. Ik heb dus geprotesteerd bij de winkel en gedreigd met negatieve recensies op social media. Toen gingen ze overstag. De jaloezieën zijn gemaakt en werken weer prima. Garantie krijgen buiten de normale termijn is vaak lastig, maar ik adviseer iedereen om de discussie aan te gaan."



Je hebt recht op een goed product en hoort vervanging, reparatie of geld terug te krijgen als het buiten jouw schuld om kapotgaat. Maar hoe lang je dat recht hebt is vaak onderwerp van discussie. Hoe zit dat precies?

Welke garantie heb je?

Er zijn drie soorten garantie. De wettelijke garantie bepaalt dat jij recht hebt op een goed product dat werkt zoals het zou moeten. Als dat niet zo is, heb je recht op reparatie, een nieuw product of teruggave van je geld. Er is geen termijn voor. Garantie geldt als je product eerder stuk gaat dan je mag verwachten bij normaal gebruik.

De fabrieksgarantie is een aanvulling op de wettelijke garantie. Vaak geven fabrikanten bijvoorbeeld een bijkomende garantie van twee jaar op een product of een onderdeel daarvan, om aan te geven dat de kwaliteit goed is. Soms gelden wel aanvullende voorwaarden, zoals de eis voor normaal gebruik. Dat is natuurlijk een vaag begrip, dat in de kleine lettertjes nader wordt omschreven.

De verkopersgarantie tot slot is een garantie die de leverancier geeft bovenop de wettelijke garantie. Verkopers kunnen zich daarmee onderscheiden van hun concurrenten.

Wanneer kun je er aanspraak op maken?

Garantie geldt alleen als iets kapotgaat buiten jouw schuld. Dat is logisch. Als je je telefoon laat vallen en het scherm breekt, valt dat niet onder garantie. Maar als je telefoon het niet meer doet, zonder dat je er iets geks mee hebt gedaan, heb je wel recht op reparatie of een nieuwe telefoon. "De bewijslast ligt het eerste half jaar bij de verkoper, daarna draait het om", zegt Spierenburg.

Die eerste zes maanden heb je dus eigenlijk altijd recht op reparatie of een nieuw product, behalve als de verkoper kan aantonen dat je de schade zelf hebt veroorzaakt. "Een niet werkende telefoon wordt vaak veroorzaakt door waterschade. Daarom zit in elke telefoon een ver- klikker, die verkleurt als de telefoon in aanraking komt met water. Zo kan een verkoper schuld aantonen. Maar meestal zul je gelijk krijgen bij een kapot product."

Hoe lang heb je er recht op?

Aan garantie is geen wettelijke termijn gekoppeld, omdat het ene product langer meegaat dan het andere. Een wasmachine is bijvoorbeeld niet te vergelijken met een barbiepop. Ook mag je van een duur product over het algemeen meer verwachten dan van een goedkopere variant.

"Als je een paar dure sneakers koopt en ze gaan binnen twee maanden kapot, kun je zeker een beroep doen op garantie", legt Spierenburg uit. "In de meeste gevallen zal de verkoper je nieuwe geven of ze repareren. Als het pas na acht maanden is, zal een verkoper zeggen dat het niet vreemd is dat schoenen slijten als je er al die maanden dagelijks op loopt.

Een wasmachine daarentegen hoort zeker vijf jaar mee te gaan. Als die eerder naar de knoppen gaat, maar wel buiten de fabrieksgarantie van één of twee jaar, zul je sneller garantie krijgen. Misschien moet je wel een beetje meebetalen aan reparatie, omdat je er toch enkele jaren gebruik van hebt kunnen maken. Maar de kans is groter dat een winkelier met je meedenkt."

Om een indicatie te geven van de levensduur van verschillende producten heeft Uneto-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel, onderzoek gedaan naar de gemiddelde gebruiksduur van een aantal apparaten, zoals televisies, laptops en wasmachines. De tabel is te vinden op technieknederland.nl.

Is garantie bijkopen verstandig?

Vaak kun je in de winkel extra garantie op een product kopen. Het voordeel is dat je duidelijkheid hebt dat het product is verzekerd tegen schade. Maar soms zijn producten ook al verzekerd door een inboedel- of reisverzekering en betaal je dus voor iets waar je toch al recht op hebt. Zeker in de eerste periode, als ook de wettelijke garantie nog geldt. Het hangt af van het soort product of het zinvol is om hier gebruik van te maken.

Bij wie klop je aan voor een kapot product?

De verkoper is aansprakelijk voor de verkochte producten, dus daar moet je aankloppen. Binnen de eerdergenoemde zes maanden zul je over het algemeen garantie krijgen, maar ook als een product na die termijn kapotgaat, wil dat niet zeggen dat je niks krijgt. "Het is een grijs gebied, er zijn geen kant-en-klare regels", zegt Spierenburg. "Het is niet altijd gemakkelijk om je gelijk te halen." In theorie is garantie goed geregeld, maar in praktijk geldt dat niet altijd. Doe dus altijd onderzoek naar de verkoper, zeker als het om een grote, belangrijke aankoop gaat. Bij een betrouwbare verkoper is garantie goed geregeld.

Kom je er niet uit? Op de site consuwijzer.nl van de Autoriteit Consument & Markt staan voorbeeldbrieven om de verkoper schriftelijk om een oplossing te vragen. Bij de ACM ConsuWijzer kwamen vorig jaar ongeveer 1100 klachten binnen over problemen met garantie. Vooral op het gebied van elektronica, woning- inrichting en keukenapparatuur gaat het weleens mis.



Mocht je er dan nog niet uitkomen, kun je vervolgens naar de geschillencommissie stappen (degeschillencommissie.nl). Die behandelt jaarlijks 5000 tot 6000 klachten, vooral over energie, telecom, reizen en meer algemeen online winkels. Overigens kost het wel 25 tot 125 euro om een geschil aanhangig maken.

Hoe werkt dat bij online winkels?

Online is het volgens Spierenburg vaak nog iets lastiger om je recht te krijgen. "Een webwinkel is makkelijker gestart dan een gewone winkel. Niet elke webwinkelier kent de regels. Daarbij communiceert het soms wat moeilijker."

Ook kopen via platforms, waar je iets koopt dat geleverd wordt door een andere leverancier, kan soms problemen opleveren. "We hebben een keer bemiddeld bij iemand die via bol.com een televisie had gekocht bij een derde partij", geeft Spierenburg als voorbeeld. "De televisie bleek bestemd voor Oost-Europa en werkte niet in Nederland. Maar de leverancier wilde de televisie niet terugnemen omdat die, tijdens het testen en proberen aan te sluiten, meer dan zes uur had aangestaan. Dat is onzin, want alles wat je online koopt, mag je binnen 14 dagen retourneren."

"Bol wilde zich er niet mee bemoeien, maar dat vonden wij te makkelijk. De klant bestelde de tv immers via de site bol.com, kreeg bevestiging en een rekening van Bol. Alles wekte de indruk dat de klant iets bij Bol kocht. Als het dan misgaat, vinden wij dat het platform ook aansprakelijk is. Uiteindelijk heeft Bol de verkoper aangesproken en die heeft de tv toch teruggenomen."

Nieuwe regels EU

* In de loop van 2022 verandert de wetgeving. De termijn dat de bewijslast voor het kapotgaan van een product bij de verkoper ligt, gaat van zes naar twaalf maanden.



* De garantie geldt voor alle producten en wordt uitgebreid naar digitale producten, zoals een film of e-book, en producten met een digitale component, zoals een slimme thermostaat, streamingdiensten, een online game of een cloud-opslagdienst. Aanbieders zijn ook verplicht om updates te leveren.



* Het gaat om Europese regels die de nationale overheden nog in hun wet- en regelgeving moeten opnemen en die voor alle verkopers en producenten in de EU gelden.