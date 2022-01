Een Maastrichtse huisarts staat in Roermond terecht voor moord. De arts ontkent: hij zou alleen het lijden van zijn schoonmoeder verzacht hebben in de stervensfase. Maar was ze terminaal?

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Gaf huisarts W. zijn schoonmoeder medicatie om haar lijden in de stervensfase te verzachten, of bracht hij haar met medicijnen om het leven? Dat is de vraag waar het om draait in de opvallende strafzaak tegen de 61-jarige huisarts bij Rechtbank Limburg in Roermond. Het Openbaar Ministerie verdenkt de arts ervan dat hij de moeder van zijn partner heeft vermoord, door de 76-jarige vrouw te 'sederen tot de dood er op volgde'.

W. stelt dat hij palliatieve sedatie heeft verleend. Daarbij wordt een patiënt in de stervensfase in een soort slaap gebracht. Vrijdag ondervraagt de rechtbank twee deskundigen op het gebied van ouderengeneeskunde en palliatieve zorg, die mogelijk meer duidelijkheid kunnen geven over de vraag of W. juist handelde.

Schoonmoeder woonde in een privaat verpleeghuis

De vrouw was de moeder van W's partner. Ze woonde in het laatste jaar van haar leven in een privaat verpleeghuis in Maastricht. W. behandelde haar daar als huisarts. De vrouw overleed in juli 2016. Na een melding van een medewerkster van het verpleeghuis startte het OM een grootschalig onderzoek.

Het komt zelden voor dat een huisarts wordt vervolgd vanwege palliatieve sedatie. Een bekende zaak is die van een huisarts in het Noord-Hollandse Tuitjenhorn, die door het OM van moord werd verdacht na palliatieve sedatie op een patiënt in 2013. Die arts doodde zichzelf nadat zijn naam door de gezondheidsinspectie naar buiten werd gebracht. Hij werd later door de Raad van State en inspectie gerehabiliteerd.

Deze zaak is anders, onder meer vanwege de privérelatie tussen W. en zijn patiënt. Ook is een belangrijke vraag of de schoonmoeder van W. wel echt in de stervensfase zat. Een deel van de medewerkers van het verpleeghuis waar ze woonde twijfelt daaraan, bleek tijdens de eerste zittingen, de afgelopen twee weken. Een ander deel staat achter W.

Medicijn tegen agressieve buien

De rechtbank heeft ook vragen over de medicatie die de vrouw eerder kreeg, in de weken voordat W. begon met de (mogelijke) palliatieve sedatie. Sommige verzorgenden van de vrouw denken dat zij juist ziek werd door dat middel, Rivotril. Dat was bedoeld om haar agressieve buien te remmen.

Hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh verbaast zich erover dat de vrouw Rivotril kreeg. "Dat is niet het eerst aangewezen middel bij probleemgedrag." Ook vindt hij het onverstandig dat W. de moeder van zijn partner als patiënt nam. Het behandelen van naasten is niet verboden, maar artsenfederatie KNMG adviseert het niet te doen, vanwege het risico dat 'rollen worden vermengd'.

Volgens Camiel Hamans, de woordvoerder van de huisarts, is W. het slachtoffer van roddels, en handelde hij volgens de richtlijnen voor palliatieve sedatie. Hamans stelt dat W. nooit overwogen heeft zijn schoonmoeder naar een andere arts te verwijzen. Daarbij woog mee dat communiceren met haar lastig was: de vrouw gebruikte veel medicatie die haar suf maakte toen ze in het verpleeghuis werd opgenomen. Die medicatie was haar door andere artsen voorgeschreven.