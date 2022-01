Horecaondernemers die komende week opnieuw open willen uit protest tegen de coronamaatregelen, zijn afhankelijk van hun burgemeester voor wat mag en niet mag. En dat zorgt voor grote verschillen in de regio.

Zoals afgelopen weekend, toen in Enschede urenlang de terrassen bomvol zaten en in Almelo na een kwartier de boa op de stoep stond met de opdracht gelijk te sluiten. De Veiligheidsregio Twente trekt de handen er vanaf en laat het aan de gemeenten.



En dat betekent, dat horecaondernemers in de ene gemeente meer mogelijkheden kregen bij hun protest dan in de andere. Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo, is zo'n strenge burgemeester. Vorige week zei hij al in deze krant dat hij begrip heeft voor de situatie van de horeca, maar dat de regels er zijn om na te leven. En dat liet hij afgelopen weekend zien. Café Flashback moest na een kwartier dicht, Proeflokaal België kreeg een uur na opening opdracht binnen anderhalf uur te sluiten.

Volle terrassen

In vele andere plaatsen in de regio genoten bezoekers ondertussen urenlang van een lekkere lunch of een biertje met bitterballen op het terras. In Enschede, op de Oude Markt, puilden de terrassen uit. Burgemeester Theo Bovens liet het drie uur toe. In Oldenzaal stond er een grote buitenbar, waar bezoekers urenlang genoten van hun drankje. Burgemeester Patrick Welman kneep de hele middag een oogje dicht.



Toch zijn de Almelose horecaondernemers hierover niet verbolgen. Niels Mulder van Café Nielz en bestuurslid van de Almelose afdeling van Koninklijke Horeca snapt burgemeester Gerritsen ook wel. "Vooral als ik kijk naar de lange termijn. Want wat doen de burgemeesters van bijvoorbeeld Enschede en Oldenzaal als de ondernemers daar zaterdag weer opengaan? Of als ze het hele weekend opengaan. In die zin is het wel verstandig wat Arjen Gerritsen heeft gedaan. Regels zijn regels."

De Oude Markt in Enschede afgelopen zaterdag. De Oude Markt in Enschede afgelopen zaterdag. Foto: Annina Romita

Mulder wil natuurlijk dat de horeca zo snel mogelijk open mag. Maar meedoen aan de protesten is hij niet van plan. "Het heeft geen zin. Logistiek is het bijna niet te doen, omdat een deel van het personeel gedetacheerd is. De koelingen moeten weer aan, je moet inkopen voor een paar uurtjes. Dat is niet te doen."



Hij verwijt de overheid een zwabberend beleid. Horeca moet dicht blijven, omdat de overheid geen grote groepen mensen bij elkaar wil. En omdat én winkels én horeca open een te grote versoepeling in een keer zou zijn. Volgens Mulder had de overheid ook kunnen overwegen om dit keer eerst de horeca en daarna de winkels open te doen.

Onverstandig beleid

Maar nu het besluit is genomen dat de horeca dicht blijft, vindt hij het onverstandig dat er zelfs binnen een regio als Twente zulk wisselend beleid wordt gevoerd. "Het is onverstandig dat de burgemeesters niet één lijn trekken. Het is geen sterk verhaal dat ze zo verschillend optreden." Waar normaal gesproken de Veiligheidsregio Twente de woordvoering doet over coronamaatregelen in heel Twente, namens alle veertien gemeenten, houdt die zich nu op de achtergrond. Omdat handhaving bij de individuele gemeenten ligt, luidt de motivatie.



Maar het grote verschil in opvatting is ongetwijfeld ook een reden. Zo zijn Arjen Gerritsen en Patrick Welman, samen met hun collega's van Rijssen-Holten, Hengelo en Enschede bij toerbeurt dienstdoend voorzitter van de Veiligheidsregio. Juist omdat hun mening en aanpak zo verschilt, kan de Veiligheidsregio Twente niet meer met een mond spreken. En moet je als horecaondernemer die open wil gewoon geluk hebben, dat je zaak in een gemeente zit met een burgemeester die een oogje dichtknijpt.



Heb je een strenge burgemeester, dan heb je pech tot de regels alsnog versoepeld worden en iedereen weer open mag.