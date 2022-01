Ze noemen hem niet voor niets 'de Paling'. Hij was nog maar 16 jaar oud toen hij voor het eerst aan de politie wist te ontkomen. 'Tattookiller' Cor P. (38), die vorige week in de Dominicaanse Republiek werd neergeschoten, maakte er een sport van te ontsnappen aan de politie en justitie.

Die ene keer, toen de Paling zestien jaar oud was, was de politie naar hem op zoek vanwege een verkrachting en deed een inval in de woning van zijn toenmalige vriendin bij wie hij in bed lag. P. werd in de gelegenheid gesteld zich aan te kleden, maar dat hadden de agenten beter niet kunnen toestaan: Cor P. sprong door het raam naar buiten.



P. zou er de jaren daarna meerdere keren vandoor gaan. En als hij tóch voor de rechtbank kwam wist hij, met dank aan zijn advocaten, maar al te vaak door de mazen van de wet te glibberen en een straf te ontlopen. De meest geruchtmakende zaak was die van de moord op kickbokser Peter Smit uit Dordrecht in 2005. P. kreeg vijftien jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie, maar werd in hoger beroep vrijgesproken.

Enkelband

Begin 2020 moet P., door justitie betiteld als vuurwapengevaarlijk, er serieus rekening mee hebben gehouden dat hij de rest van zijn leven in de cel zou doorbrengen. Hij was voorwaardelijk vrij en liep rond met een enkelband nadat hij twee derde van een andere straf had uitgezeten. Die was hem opgelegd voor een poging tot liquidatie in 2009 in Amsterdam. In januari 2020 zat hij in de verdachtenbank van de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam met zijn twee jaar jongere broer Brian en medeverdachten Henk S. en Evert S. op verdenking van de martelmoord op Enschedeër Onno Kuut (30) in 2009. Tegen hen werd levenslang geëist.



De vier zouden als lid van het moordeskader 'de Tattookillers' liquidatieopdrachten uitvoeren. De moord op Kuut, ooit ook lid van die groep, zou een vergelding zijn geweest voor een fout die hij maakte bij de uitvoering van een eerdere liquidatie. 'Levenslang? Dat nooit', moet P. hebben gedacht, en voor de zoveelste keer verdween hij van de radar. Een tikje voorbarig, want P. en zijn medeverdachten werden vrijgesproken.



Maar met zijn vlucht tergde hij opnieuw politie en justitie. Hij moest immers alsnog de rest van de eerder opgelegde straf uitzitten, omdat hij zijn enkelband had doorgeknipt en daarmee de voorwaarden van de voorwaardelijke invrijheidstelling had geschonden. Hij leek van de aardbodem verdwenen en werd op de internationale opsporingslijst gezet.

Cor P. Cor P. Foto: ANP

Vught

Het was niet bepaald de eerste keer dat Cor P. de politie het nakijken gaf. Na zijn eerste ontsnapping bij zijn vriendin wist hij meerdere malen zijn arrestatie te voorkomen. Maar op zijn 17de werd hij toch opgepakt en opgeborgen in de gevangenis van Vught. P. leek geen kant op te kunnen. Maar toen zijn bewakers hem naar de rechtbank wilden brengen, brak hij de deur van het busje open, sprong eruit en klom over de omheining.



's Avonds belde hij het AD. "Ik heb een primeur voor je. Ik ben ontsnapt, zit onder een valse naam in een hotelkamer en heb roomservice een fles champagne laten brengen." Daarna verdween hij naar het buitenland en toen de politie er later lucht van kreeg dat P. terug was in Schiedam, werd door agenten in burger postgevat bij zijn ouderlijke woning aan de Oude Sluis.



Maar weer maakte hij zijn pseudoniem 'de Paling' waar. Eerst gingen de 'stillen' van de politie achter zijn broer Brian aan. Hij had zich hetzelfde kapsel als Cor laten aanmeten en zette daarmee de agenten op het verkeerde spoor. Maar zelfs toen een politieman P. vlak bij zijn huis te pakken had, wist hij te ontkomen. Bij de worsteling schoot het bij de agent in zijn rug, waardoor P. zich uit zijn jas kon wurmen. Hij dook in het water van de Schie, zwom naar de overkant en maakte daar met handgebaren een lange neus naar de diender. Die was daarna op het bureau het middelpunt van spot en hoon.

Cor P. Cor P. Foto: Politie

Gedaanteverwisseling

In de periodes dat P. voortvluchtig was, onderging hij nogal eens een gedaantewisseling. Soms droeg hij zijn haar lang in zijn nek of was hij kaal, dan weer had hij ineens een sikje of een bril die hem intelligent deed ogen. Dat hij zeker geen domme jongen is, bleek uit de brieven die hij naar deze krant stuurde: perfect Nederlands, geen taalfout te bespeuren.



Verboden wapenbezit, geweldsdelicten, gijzeling, verkrachting en afpersing waren voor justitie aanleiding steeds weer de jacht op P. te openen. Hij werd ook wel gepakt en veroordeeld voor allerlei misdrijven, maar het stempel 'vluchtgevaarlijk' zou hij voor altijd met zich meedragen. In 2007 wist hij geboeid en al uit een arrestantenbus te komen. P. was in de Rotterdamse rechtbank voorgeleid op verdenking van betrokkenheid bij wapenhandel en slaagde er op de terugweg in de benen te nemen. Zijn vrijheid was van korte duur, maar toch.

Autokaping

P. wist op de Laan op Zuid in Rotterdam uit het busje te klimmen nadat hij met zijn handboeien de achterruit kapot had geslagen. Vervolgens wilde hij een vrouw overmeesteren die met haar kind in de auto zat en er met haar auto vandoor gaan. De autokaping mislukte, want voordat P. achter het stuur kon kruipen, werd hij door zijn bewakers ingerekend.



In 2014 kreeg justitie P. voor langere tijd achter de tralies. Met drie medeverdachten werd hij veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor de mislukte liquidatie van de Amsterdamse crimineel Marlon D. in 2009. Hoewel het slachtoffer in het hoofd werd geraakt, overleefde hij de aanslag.



Twee jaar geleden kwam P., die door justitie als een van de leiders van de 'Tattookillers' wordt beschouwd en inmiddels voorwaardelijk vrij was, op eigen gelegenheid naar de rechtbank in Rotterdam voor het zoveelste proces: de moord op Onno Kuut. Zijn vlucht naar de Dominicaanse Republiek uit vrees levenslang te krijgen, kostte hem vorige week bijna zijn leven. Zoals hij eerst aan justitie had weten te ontkomen, ontsnapte hij nu ondanks de kogelregen aan de dood.