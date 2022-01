De jongste speler van het Oranje dat in 1974 de WK-finale verloor van West-Duitsland wordt vandaag 70 jaar. Wim Rijsbergen zat nooit weemoedig met de plakboeken op schoot. 'Ik heb veel meer bewondering voor artsen en verpleegkundigen.'

De jongste speler uit de WK-finale van 1974 die zijn 70ste verjaardag viert. Wim Rijsbergen haalt er vooral zijn schouders over op. Dat lijkt een generatiedingetje; we spraken de laatste jaren veel meer internationals uit het zo bejubelde WK in Duitsland die stuk voor stuk vertelden er niets mee te hebben. Rijsbergen denkt er dus net zo over. "Ik heb helemaal niets met getallen, joh", zegt Rijsbergen. "Maar het klopt, mijn zeventigste verjaardag staat voor de deur. Nou, het is wat."

In de aanloop heeft hij er niet of nauwelijks aan gedacht. "Nou", zegt hij, "dat klopt niet helemaal. Wim Suurbier was altijd mijn maatje en die zou afgelopen zondag ook jarig zijn geweest, als hij niet al in 2020 was overleden. In de tijd dat hij nog er was, hadden we vaak wel contact in de week dat we allebei jarig waren. En dit keer belde er zondag een vriend en die zei: 'Wim, Willem Suurbier had vandaag 77 jaar moeten worden'. Maar Willem is er niet meer, helaas. Een hersenbloeding en het is zomaar gedaan."

Wim Rijsbergen poseert in Leiden. Wim Rijsbergen poseert in Leiden. Foto: Hielco Kuipers

Rijsbergen weet er alles van, zegt hij. Zelf kreeg hij spierreuma, maar prednison verhielp de klachten. Het kan allemaal veel erger, het kan van de ene op de andere dag voorbij zijn. "Mijn vrouw Ciele kreeg een hartstilstand en het was over. Zomaar opeens. Het is alweer zeven jaar geleden, een traumatische ervaring. Daarom joh, kom bij mij niet aan met leeftijden of getallen, je moet blij zijn als je er in goede gezondheid nog bent. Ik ben nu dus 70 jaar en ik voel me prima, er zijn mensen van dezelfde leeftijd of jonger en die voelen zich slecht. Zeg jij het maar."

Rijsbergen behoorde tot de jongste generatie spelers die in de jaren zeventig zoveel indruk maakte. In 1974 was hij basisspeler, in 1978 in Argentinië raakte hij tijdens het toernooi geblesseerd. "Ik groeide op met Johan Neeskens, René en Willy van de Kerkhof, John Rep. Allemaal net zo oud als ik, dat scheelde maar een paar maanden. We speelden in dezelfde nationale jeugdelftallen. Ja, die jongens zijn er ook allemaal nog. Gelukkig wel. Maar neem de generatie van Willem van Hanegem (bijna 78, red.), daar zijn al veel jongens weggevallen. Cruijff, Keizer, Rensenbrink."

Nu gaat het helaas ook minder met Wim Jansen (ziekte van Alzheimer, red.) De enige die iedereen overleeft, is Sjakie Swart (83 inmiddels, red.), die voetbalt zelfs nog. Gelukkig maar, hoor. Je moet er maar van genieten en dat doet hij volgens mij wel. Als het straks weer gaat, ga ik ook weer reizen. Het coronavirus maakt het allemaal nog lastig. Maar goed, ik stap vaak op de fiets en rijd naar mijn kleinkinderen. Daar houd ik afstand, maar ik probeer er wel het beste van te maken. Ik leef niet in het verleden, ik wil nog leuke dingen doen."

Wim Rijsbergen in actie tijdens het WK Walking Football in 2018. Wim Rijsbergen in actie tijdens het WK Walking Football in 2018. Foto: Piroschka van de Wouw

Zijn kleinzoon Cas zorgde er voor dat hij ambassadeur van het LUMC in Leiden werd. Cas werd tien jaar geleden geboren met een zeldzame chromosoomafwijking. Dat zou voor hart- en groeiproblemen kunnen zorgen. "Cas moest een hartoperatie ondergaan, hij is behandeld in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis, een onderdeel van het LUMC. Ze hebben daar echt geweldig werk verricht."

"Wat heb ik bewondering gekregen voor die artsen en verpleegkundigen. Ze kunnen zoveel die knappe koppen, ze kunnen zelfs in de baarmoeder al hartproblemen verhelpen bij ongeboren baby's. Eén kwestie is nu heel actueel. Het ministerie van VWS wil kinderhartchirurgie in het LUMC stoppen. Men wil deze operaties liever centraal doen. Maar ze kunnen zoveel. Openhartoperaties, stamceloperaties. Ik zet me graag in om geld in te zamelen voor het ziekenhuis."

Voor Rijsbergen werken dáár dus de helden. Niet de mensen die in de jaren zeventig vrijwel het hele land voor de buis gekluisterd hielden met het zogenaamde totaalvoetbal onder bondscoach Rinus Michels. "Ik ben met Willem van Hanegem en John Rep nog in een paar theaters geweest om over die tijd te vertellen. En dan merk je dat mensen het een fijne periode vonden. Maar om eerlijk te zijn: ik ben er niet meer zo mee bezig. Als ik in de nacht wakker schiet, is dat omdat ik naar het toilet moet en niet omdat ik aan Gerd Müller en de verloren finale tegen de Duitsers denk. Helemaal niet. Weet je, ik moet net als jullie gewoon twee euro neerleggen voor een brood bij de bakker. En dan denk ik echt niet: ja, maar godverdorrie, ik heb toch een WK-finale gespeeld? Al die mensen die zichzelf zo graag op een voetstuk willen zetten, daar val je vanzelf weer vanaf."

Rijsbergen is Rinus Israël te snel af en soort namens Feyenoord de winnende goal tegen Excelsior. Rijsbergen is Rinus Israël te snel af en soort namens Feyenoord de winnende goal tegen Excelsior. Foto: ANP

Rijsbergen relativeerde altijd al. Zo vertelde hij eens dat zijn zoontje te vroeg werd geboren. Zijn vrouw lag in het ziekenhuis, zijn zoon in een ander hospitaal. Als speler van Feyenoord rende hij dagelijks heen en weer tussen die ziekenhuizen. "Gaf ik een verkeerde pass, werd ik uitgefloten. Maar dan had ik drie nachten niet geslapen", zegt hij. "Had niemand een boodschap aan."

Al is het voetbal de 28-voudig international natuurlijk wel dierbaar. Hij trainde FC Volendam, NAC en FC Groningen, maar ook in Chili, Mexico, Trinidad en Tobago, Indonesië, Saoedi-Arabië en zelfs op de Salomonseilanden, de eilandengroep in de Grote Oceaan ten noordoosten van Australië. Hij speelde voor PEC, Feyenoord, Bastia, New York Cosmos, Helmond Sport en FC Utrecht. Hij won de landstitel en de UEFA Cup met Feyenoord, de beker met FC Utrecht. "Maar ik doe niets meer in de voetballerij", zegt hij. "En beetje genieten is het nu. Zoals ik zei: dat reizen zou ik graag weer gaan doen als het mogelijk is. En ik besteed mijn tijd heel graag aan mijn kleinkinderen. Het kan zo voorbij zijn, hè."