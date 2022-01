Minderjarige dealers, autokrakers van een jaar of 16 of piepjonge gastjes die klussen uitvoeren voor de 'grote jongens': de jonge aanwas in het criminele circuit van Utrecht wordt met de dag jonger. Agenten in de wijk kijken nergens meer van op. 'Je ziet ze soms al vanaf veertien jaar.'

Het is dinsdag 11 januari, één minuut voor middernacht. In de Boven Zevenwouden, een straat in de Utrechtse wijk Lunetten, sjokt een jonge jongen over straat. In zijn hand klemt hij een verfrommeld, plastic Albert Heijn-tasje stevig vast. Het is stil op straat, koud ook. Thuis weten ze niet dat hij niet in bed ligt.

En dan: twee felle koplampen. Vanuit een politieauto zien twee agenten de jongen lopen. Hij schrikt. Slaat op de vlucht. Rent de trappen op van een nabijgelegen portiek. Niet veel later verschijnt hij weer in het vizier van de agenten: dit maal zonder plastic tas. De agenten weten hem staande te houden. Spreken hem aan. Wat doet hij hier buiten? En hoe oud is hij eigenlijk? Waarom loopt hij op dit tijdstip in godsnaam buiten, op straat?

175 gram

15 jaar oud is de jongen. Zijn jonge leeftijd maakt de ontdekking die kort daarna wordt gedaan des te schokkender. Eén agent duikt de portiek in en vindt daar de geloosde tas. Het ding stinkt. Logisch, blijkt al snel. De inhoud: een zak wiet, een weegschaal en wat losse zakjes hennep. Op het bureau blijkt het om 175 gram wiet te gaan. Die zak? Niet van hem, houdt de vijftienjarige Utrechter stellig vol.

Zijn moeder, inmiddels ook op de hoogte gebracht, lijkt met stomheid geslagen. Ze wist niet dat haar zoon buiten was, dacht dat-ie lag te slapen. Hij wordt de volgende dag verhoord op het bureau, maar houdt zijn lippen stijf op elkaar.

Of agenten hier nog van opkijken? Nee, zegt politiewoordvoerder Wim Hoonhout. "Vakkenvullen bij de supermarkt kan niet op tegen dit snelle verdienmodel. Het zijn misschien harde woorden, maar dit zijn de nieuwe T.'s van de wereld. Deze vijftienjarige knul manifesteert zich als volleerd crimineel."

Martin Sitalsing, hoofdcommissaris van de Regionale Politie Eenheid Midden-Nederland en Rutger Jeuken, hoofdofficier van justitie van arrondissementsparket Midden-Nederland.

Piepjong

Het zijn de piepjonge criminelen waarover Rutger Jeuken en Martin Sitalsing, de hoogste chefs van het Openbaar Ministerie (OM) en de politie in Midden-Nederland, zich druk maken, vertelden zij afgelopen weekend aan het AD Utrechts Nieuwsblad. Jonge internetcriminelen, maar ook jonge jongens die in Utrechtse wijken de fysieke criminaliteit inrollen. Het kan in razend tempo misgaan, weten zij.

Ron Wesselo, wijkagent in Utrecht-Zuid, ziet het dagelijks: jongens die steeds meer onder druk komen te staan en mee willen doen aan de 'dure zaken'. "Je ziet ze soms al vanaf veertien jaar. Het begint vaak met softdrugs op straat, maar wat we ook vaak zien zijn jonge gasten die hun bankrekening ter beschikking stellen aan oudere gasten, zodat zij geld kunnen witwassen. Vaak zitten ze daarna opgescheept met de ellende."

Foto ter illustratie. Foto ter illustratie. Foto: ANP

Familie

Volgens Wesselo is de aanpak van jonge criminelen in de afgelopen jaren flink veranderd. Waar keihard aanpakken en straffen ooit de eerste stap was, wordt er nu meer gekeken naar zorg en interventie. Een belangrijke rol ligt vaak bij familie, ziet hij.

"Familieleden zijn láng niet altijd bereikbaar, soms blijkt een heel gezin mee te liften op crimineel gedrag en ben je de interventie-fase voorbij. Maar toch zie ik dat hier een hoop te behalen valt. Jongere jochies nemen veel aan van oudere broers."

Nóg meer inzetten op familie en op goede voorbeelden. Dat is volgens Wesselo hoe de groei van het aantal jonge criminelen de komende jaren voorkomen kan worden. "We moeten voorbeelden blijven stellen, laten zien wat je kunt bereiken door school wél af te maken, en de druk opvoeren via familie. Ik geloof in vroege interventie op een zo breed mogelijke manier. Als je de oudste broer kan helpen, red je rest van het gezin ook."