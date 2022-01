Tijdens ic-opname worden coronapatiënten vaak op de buik gelegd, waarbij de kans bestaat dat doorligwonden ontstaan. Ex-patiënten kampen als mogelijk gevolg daarvan ook met littekens in het gezicht.

Patiënten met corona kunnen last krijgen van een plotselinge ontstekingsreactie in de longen. Daarvoor moeten zij soms kunstmatig worden beademd en regelmatig op hun buik worden gelegd. Als gevolg van die buikligging kan een patiënt snel doorligwonden ontwikkelen. De huid is bij ziekte eenmaal zwakker dan normaal. In het gezicht zijn plekken op de kin langs het kaakbeen en de jukbeenderen extra gevoelig. Deze doorligwonden kunnen resulteren in littekens in het gezicht.

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie verklaart dat dit steeds vaker voorkomt en vraagt hier aandacht voor. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers herkent het probleem. "We zien bijwerkingen en complicaties na de buikligging. Dit is absoluut iets wat veel aandacht behoeft."

Om hoeveel mensen het gaat is volgens intensivist Gommers niet duidelijk. "Vroeger huurden we voor buikligging speciale bedden, maar nu zijn er zoveel mensen op hun buik gegaan dat dat onmogelijk was", licht hij toe. In totaal zijn in Nederland tot nog toe bijna 17.000 coronapatiënten op de intensive care beland. Ongeveer 70 procent van die patiënten overleefde dat (11.500 personen). Gommers vervolgt: "We zien wel patiënten die met decubitus (doorligwonden, red.) de ic verlaten, maar die herstellen vervolgens op een andere afdeling. Welk deel daar blijvende littekens aan over houdt - bijvoorbeeld in het gezicht - is nog onduidelijk."

Vervelend aandenken

Plastisch chirurg Rutger Schols van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) heeft inmiddels meerdere patiënten gezien met littekens in het gelaat en pleit voor meer onderzoek. "Littekens in het gezicht vormen een zichtbare herinnering aan COVID-19 voor ex-patiënten. Het effect van de pandemie is hen letterlijk aan te zien." Via een verwijzing van een revalidatiecentrum of de huisarts komt een deel van die getekende patiënten nu terecht bij plastisch chirurgen.

Afhankelijk van het litteken kunnen gezichtslittekens behandeld worden met een crème, een siliconenpleister of een op maat gemaakt drukmasker. Ook een gecombineerde behandeling met medicatie via injecties kan littekens verminderen. Tijdens hun herstelproces kunnen patiënten bijvoorbeeld last krijgen van hevige jeuk aan het litteken.

De nu 57-jarige Ernst Jansen is een van de Nederlanders die na zijn ic-opname last kreeg van een litteken op zijn kin. De atypische patiënt zonder overgewicht belandde in de eerste golf 38 dagen op de ic.

Eind maart 2020, op het hoogtepunt van de eerste golf, voelde Ernst zich naar eigen zeggen 'een beetje grieperig'. "Maar na een week voelde ik me echt zo verschrikkelijk moe, moe, moe", blikt hij terug. "Ik kan eigenlijk niet beschrijven hoe moe ik was."

Zijn zuurstofgehalte blijkt verschrikkelijk laag en de huisarts verwijst hem naar het ziekenhuis. "Daar ben ik meteen opgenomen op de intensive care." In het begin maakte hij nog grapjes toen hij opknapte van de toegediende zuurstof, maar al gauw ging het bergafwaarts. "Ik kreeg al de maximale zuurstof, maar zelfs dat hielp niet, dus er zat niets anders op dan me intuberen."

In totaal ligt Ernst 38 dagen op de ic, deels in Nederland maar vanwege beddentekort werd hij ook nog tijdelijk per helikopter naar Duitsland vervoerd. "In de laatste dagen op de ic leefde ik in een soort twilight zone, een droomwereld. Beelden vermengen zich met hallucinaties. Toen ik van de ic af mocht, zat ik fysiek nog helemaal aan de grond. Mijn gezicht zat helemaal onder de doorligwonden: op mijn kin, aan de zijkant van mijn gezicht en op mijn voorhoofd boven mijn wenkbrauw. Er zaten vrij dikke korsten op. Vooral mijn kin was helemaal bekleed met korsten."

Na 38 dagen op de ic gaat Ernst via een verpleegafdeling naar een revalidatiecentrum. "Ik zat echt op het absolute nulpunt voor mijn gevoel. Ik ging per brancard naar het revalidatiecentrum. Ik kon mijn arm een beetje optillen, meer niet. In het begin sta je echt in een overlevingsstand. Die wonden hadden echt niet mijn eerste aandacht. Vanuit het revalidatiecentrum was er wel wat aandacht voor."

Prioriteit ligt bij aansterken, opnieuw leren lopen en bewegen, longfuncties weer op peil krijgen. De wonden helen, maar op zijn kin krijgt hij uiteindelijk een fors litteken. Op een speciale afdeling voor post-ic-patiënten wijst zijn intensivist hem erop dat een plastisch chirurg hem daarmee kan helpen. "Natuurlijk lag mijn prioriteit bij het aansterken van mijn longen, we zijn nu anderhalf jaar verder en ik ben nog steeds bezig met fysiofitness."

Ernst noemt het 'prettig' dat de arts op zo'n moment ook aandacht heeft voor andere zaken die bijdragen aan zijn herstel. "Op een gegeven moment had ik ontzettend jeuk aan het litteken, het leek ook of de temperatuur er invloed op had. Als het heel warm of heel koud was, had ik er meer last van." Inmiddels is zijn litteken behandeld met een aantal injecties en siliconenpleisters. "Ik heb echt een paar keer letterlijk op sterven gelegen en sta er versteld van hoe goed de medische zorg hier geregeld is. Mijn litteken is niet meer zo prominent aanwezig. De meeste mensen valt het niet eens meer op. Het voelt ook zachter aan."