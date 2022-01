Verscheurd door verdriet om de dood van je vroeggeboren kindje en je dan ook nog zorgen moeten maken over waar je hem begraaft. Voor het zoontje van van Talitha van der Ziel en Denis Jolwa was geen plek op de begraafplaats in Hattem. Daarom kreeg hij een plekje in de achtertuin. Nu pleiten ze voor een eigen gedenkplek voor levenloos geboren kinderen. 'Dit mogen andere ouders niet meemaken.'

"Kijk, hier lag hij in." Talitha pakt een doorzichtige bewaardoos met klikdeksel uit de vensterbank. Er zitten nu een stapel rouwkaartjes, het geboortekaartje en een klein knuffeltje in. "We kregen de keuze om hem achter te laten in het ziekenhuis of mee naar huis te nemen volgens de watermethode (een bakje met vers water waar de baby in ligt, red). We kozen voor het laatste."

Hoog in de buik

Talitha was 17 weken zwanger van hun derde kind toen op 20 december haar vliezen braken. "Dan weet je al: dit kan alleen door een wonder goed gaan." De verloskundige hoort thuis nog het hartje kloppen, maar bij de echo in het ziekenhuis blijkt dat hij al is overleden. Het verlies slaat in als een bom: "Je begrijpt gewoon niet waarom dit gebeurt. Voor hem kregen we al vier keer een miskraam. Hij was zo welkom en we hadden zo de overtuiging dat hij ook graag bij ons wilde zijn. Op de allereerste echo en bij de laatste hartslagcontrole zat hij heel hoog in mijn buik, zover mogelijk van de uitgang."

In het kunststoffen bakje kregen Talitha en Denis hun zoontje in mee naar huis. In het kunststoffen bakje kregen Talitha en Denis hun zoontje in mee naar huis. Foto: Madelon de Goffau

Alsof het verdriet nog niet groot genoeg is, is het niet vanzelfsprekend dat er een plekje is voor hun zoontje. Hij krijgt de naam Nyo, wat 'ster' betekent in Swahili. "'17 weken zwangerschap, wat is dat nou?', kan je denken. Maar hij was 25 centimeter lang, met handjes en voetjes waar nageltjes op groeiden en hij had het neusje van zijn papa."

Ze willen hem daarom graag begraven, maar voor onvoldragen kinderen van onder de 24 weken geldt geen uitvaartplicht. Waar in verschillende gemeenten een gedenkplek en begraafplek is voor zulke kindjes, is dat in Hattem niet zo. Ook springen uitvaartverzekeringen vaak niet bij in de bekostiging van een graf. "Dat betekent dat je vierduizend euro voor alleen een graf moet ophoesten."

Geen goede gedenkplek

Gerard van der Ziel, Talitha's vader, vroeg de ChristenUnie om werk te maken van een gedenkplek voor stilgeboren kinderen. Fractievoorzitter Arend Palland is het met hem eens: zo'n plek moet er komen. "Er heerst al heel veel verdriet als zoiets je overkomt. Dan is het nog verdrietiger als de gemeente geen goede gedenkplek faciliteert."

Daarom vroeg de CU het Hattemse college van burgemeester en wethouders naar de mogelijkheden. "Een gezamenlijke plek waar we als Hattemers voor betalen, zodat ouders geen financiële overweging hoeven te maken om hun kindje te begraven en te gedenken."

Hattem is de enige gemeente op de Noordwest- Veluwe waar nog geen gedenk- of begraafplek is of waar concrete plannen voor zo'n plek zijn. Zo worden in de gemeente Elburg dit voorjaar drie van dit soort locaties geopend. Hoog tijd, vindt de Elburgse wethouder Henk Wessel, die zelf met het initiatief kwam. "Misschien hebben we als gemeente de behoefte voor zo'n plek onderschat. Maar het is aan ons om te zorgen dat die voorziening er is. Ik hoop dat we met elkaar meer oog hebben voor dit verdriet en dat zulke plekken bijdragen aan de verwerking ervan", zegt de wethouder.

Begraven in tuin of bos

"'En nu?', denk je dan", zegt Talitha. "We wilden hem het liefst bij mijn opa en oma in het graf leggen, maar dat kon volgens de gemeente niet. Het is een plek waar we regelmatig naartoe gaan. De andere kinderen brengen dan een tekening, een stok of een kaart." De overige opties zijn begraven in de tuin of in het bos: "In het bos vond Denis niet fijn. Hij was bang dat een wild dier hem zou opgraven. Bovendien heb je daar geen privacy." De tuin blijft over, maar dat ziet Talitha aanvankelijk niet voor zich: "Wat als we gaan verhuizen? Dan laten we Nyo achter."

Vader Gerard van der Ziel (70) kan het er niet bij laten zitten en hangt uren met de gemeente aan de lijn. Hij wil toch proberen het kindje bij zijn schoonvader in het graf te krijgen. "Maar dat kon niet, zei de gemeente. Het graf zou vol liggen. En dan heb je zo'n mandje", zegt hij als hij een vierkant van zo'n 30 bij 30 centimeter nabootst met zijn handen. Ook het graf van zijn eigen ouders stelt hij voor. "Ook dat was vol, werd er gezegd." Dan een plekje op het strooiveld. "Dat kon ook niet. De ambtenaar die ik sprak was heel meelevend, maar er was geen enkele ruimte."

Gerard overweegt om 's nachts met een schep naar de begraafplaats te gaan en het kindje achter de grafsteen van Thalita's opa neer te leggen. "Maar dat wilden Talitha en Denis niet, dan werd hij ook weggestopt."

De plek in de achtertuin. De plek in de achtertuin. Foto: Henri van der Beek

Verstand op nul

Een drama noemt Gerard het. "Dit verdient niemand." Vanwege de tijdsdruk en de mogelijkheid om het mandje bij een eventuele verhuizing uit te graven, kiezen Talitha en Denis toch voor de tuin. Talitha: "Ik heb hem in zijn grafje gelegd, maar het begraven lukte ons niet." Gerard neemt die taak uiteindelijk op zich: "Dat doe je voor je kinderen. Je moet handelen, verstand op nul."

Dit proces moet anderen bespaard blijven, vinden Talitha, Denis en Gerard. Daarom trok Gerard bij de lokale politiek aan de bel: "Dit mogen andere ouders niet meer meemaken. Hier leg ik mij niet bij neer. Die gedenk- en begraafplek móet er komen, linksom of rechtsom. En kosteloos, dit moeten we maatschappelijk kunnen dragen."

Concrete plek laat zien dat verdriet ertoe doet

In het hele land komen er steeds meer gedenk- en begraafplekken voor vroeggeboren kinderen bij en dat is een goede ontwikkeling, zegt Miriam van Kreij, oprichter van en coach bij Miskraambegeleiding Nederland. "Zo'n concrete plek laat zien dat jouw verdriet ertoe doet. Je hebt dan ook echt een plek om naartoe te gaan."

Dat dergelijke plekken in opmars zijn, komt door onze veranderende perceptie van dit soort verlies, zegt de coach. "Er komt meer openheid over. We zijn ons als maatschappij bewuster geworden dat pril verlies van belang is. Om het gechargeerd te zeggen: als er in de generatie van onze grootouders een peuter overleed, werd er niet meer over gepraat, kwam er een nieuwe baby met dezelfde naam en ging het gezin door. Dat kan je je nu niet meer voorstellen."

Het gaat om het hebben van de optie van begraven, volgens Van Kreij. "Je kunt namelijk ook niet zeggen: het kindje moet begraven worden ongeacht de zwangerschapsduur. Voor sommige ouders is het ook oprecht oké om een kindje van een miskraam door het toilet te spoelen. Maar dit zijn zaken die je niet over kunt doen. Dan is het belangrijk dat ouders weten wat er mogelijk is."