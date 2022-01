Dry January is nog best vol te houden in een lockdown, maar hoe moet het daarna? Alcoholonderzoeker Rob Bovens, van wetenschappelijk centrum Tranzo van de Tilburg University, geeft adviezen voor als de cafés weer wél open zijn.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hoe doen we dat, dry january voortzetten?

"Dat is niet eenvoudig. Maar hoe langer je niet hebt gedronken, hoe makkelijker het wordt. Als je een maand geen alcohol hebt gedronken, ben je al een eind op weg. Het belangrijkste is dat je een concreet plan hebt. Bedenk van tevoren voor verschillende situaties wat je wilt doen of zeggen. Schrijf dat desnoods op. Wat doe je als je zin hebt in een wijntje of biertje? Verzin iets wat je leuk vindt, zoals een stukje fietsen op de hometrainer of het kijken van een serie."

"Vind je het vervelend om, als die weer open is, in de kroeg thee te drinken in plaats van een biertje, bedenk dan alvast wat je in zo'n geval wel kunt drinken. Verzin ook een goede uitleg. Bijvoorbeeld voor als iemand je ongezellig vindt omdat je geen alcohol neemt. Een goede is: 'Ik slaap veel beter als ik niet drink'. Met een goed plan word je niet steeds overvallen."

Rob Bovens. Rob Bovens. Foto: Koen Verheijden

Hoe zit het ook alweer, waarom is het goed om alcohol te laten staan?

"Het levert je veel gezondheidswinst op. Minstens zestig ziekten hebben te maken met alcoholgebruik. Het gaat bijvoorbeeld om borstkanker, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Wie stopt met drinken, wordt mentaal fitter en slaapt beter. Waarschijnlijk val je ook af, want alcohol levert calorieën en je krijgt er trek van."



"De richtlijnen voor alcoholconsumptie waren vroeger mild. In de jaren negentig mocht je als man drie glazen per dag en als vrouw twee glazen. Sinds 2015 adviseert de Gezondheidsraad om helemaal geen alcohol te drinken."

Waar vind ik ondersteuning om het vol te houden?

"Wat goed helpt, is je ergens registreren. In 2014 zijn we IkPas gestart, een programma om mensen te helpen te stoppen met alcohol. Als je je registreert op IkPas.nl, wat met een schuilnaam kan en veilig en anoniem is, maak je in de eerste plaats een afspraak met jezelf. Daarnaast krijg je een ondersteuningspakket met onder meer een coach voor moeilijke momenten, een persoonlijk dagboek om bij te houden, alcoholvrije recepten en tips. Op het forum kun je ervaringen uitwisselen met anderen. Je kunt je het hele jaar door aanmelden om even niet te drinken. Nu dus om dry january voort te zetten, maar ook bijvoorbeeld na een vakantie waarin je iets te veel hebt gedronken."

Wat moet je vooral niet doen?

"Sommige mensen kiezen voor alcoholvrije drankjes, waar maximaal 0,5 procent alcohol in zit, of 0.0-drankjes die helemaal geen alcohol bevatten. Wat zou kunnen is dat zulke drankjes de overstap naar de alcoholvariant gemakkelijker maken, omdat ze er hetzelfde uitzien. Je kunt misschien beter iets anders drinken. Er zijn genoeg alternatieven. Zo heb ik op Pinkpop samen met kok Pierre Wind heerlijke alcoholvrije mixjes gemaakt met kruiden, zogeheten HappyDrinks. Je kunt ze prima thuis maken. De recepten vind je op de website van Pierre Wind."

Wat kun je doen als je een keer in de fout gaat?

"Zelf zou ik het niet 'de fout in gaan' noemen als je toch een keertje drinkt. Je bent met een leerervaring bezig en een terugval hoort daar nu eenmaal bij. We weten van deelnemers aan IkPas dat de meesten zes maanden na hun deelname fundamenteel minder drinken, ook degenen die weleens 'de fout' in zijn gegaan. Zo'n 65 procent van de deelnemers drinkt blijvend minder."

Alcoholvrij leven doe je zo

Niks in de kast

Haal geen alcohol in huis. Als je het niet hebt, kun je het ook niet drinken.

Een lijstje met redenen

Maak een lijstje met de redenen waarom je wilt stoppen met drinken, zoals lichamelijk of mentaal fitter worden, beter slapen of een mooie sportprestatie leveren. Bekijk dit lijstje regelmatig en pak het erbij op moeilijke momenten.

Communiceer

Vertel mensen in je omgeving dat je niet meer drinkt. Zij kunnen je dan ook beter steunen.

Zoek een nieuwe vrijetijdsbesteding

Ga op zoek naar een vrijetijdsbesteding waarbij het drinken van alcohol minder logisch is. Naar de film of de bibliotheek (als die straks weer open zijn), wandelen, sporten, activiteiten met kinderen, de hond uitlaten, et cetera.