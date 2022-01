De jaarlijkse editie van de Blauwe Maandag krant verschijnt vandaag. Schrijvers en kunstenaars bieden de lezer verwondering en een andere blik op het alledaagse. 'Blue Monday is het perfecte haakje hiervoor.'

Stel je eens voor dat je vandaag nog een andere krant op tafel hebt liggen. Een krant op groot formaat die gedrukt is met blauwe inkt in een vormgeving die van de pagina's af spat. De krantenkoppen zijn anders dan je gewend bent. De toon is positief, lyrisch soms. Teksten van schrijvers als Adriaan van Dis, Femke van der Laan en Toon Tellegen sieren de pagina's. Er is poëzie van Gershwin Bonevacia, een comfortfood recept van Yvette van Boven en een weerbericht met een twist.

Al bladerend voel je hoe je gemoed opklaart en word je getrakteerd op een kunstbijlage waarvan de kleuren na al dat blauw een traktatie zijn voor het oog. Opgewekt kun je meezingen met de officiële soundtrack die Spinvis voor deze ludieke krant maakte.

Met een andere insteek

Vandaag verschijnt de tweede editie van de Blauwe Maandag. De papieren krant is een initiatief van illustrator Joost Stokhof en ontwerper Bas Koopmans. Beiden zijn fervent krantenlezers, maar merken dat ze ook neerslachtig worden van het nieuws. Ze wilden daar iets naast zetten met een andere insteek.

"We spelen met het concept krant, maar kiezen louter een positieve en hoopvolle blik op het leven door kunst", zegt Stokhof. "Schrijvers en kunstenaars reageerden enthousiast en haakten met een persoonlijke blik aan op wat wij de 'tabloid van de verwondering' noemen."

Vorig jaar werd de krant voor het eerst gelanceerd op Blue Monday. Deze derde maandag in januari geniet een zekere reputatie omdat het de meest depressieve dag van het jaar zou zijn voor veel mensen. Goede voornemens zijn verdampt, de dagen zijn donker en vakantie is nog lang niet in zicht. "Voor ons is dit fenomeen een haakje om één dag per jaar het zwaarmoedige nieuws te doorbreken", vertelt Stokhof.

Voor iemand die een oppepper kan gebruiken

De blauwe krant raakte een snaar; de initiatiefnemers waren zo snel door de oplage heen dat ze die dit jaar verdubbeld hebben. De positieve missie van de makers strekt zich uit tot in het bestelproces. De krant is gratis en kan tegen betaling van de verzendkosten online aangevraagd worden tot en met vandaag.

De gedachte is dat de lezer een exemplaar laat toesturen aan iemand die een oppepper kan gebruiken. "Het gebeurt best weinig dat je iets voor niets krijgt, zonder verwachting", verklaart Stokhof de aanpak. "Dit jaar kun je zelfs een exemplaar doneren aan een onbekende. Wij zorgen er dan in samenwerking met De Regenboog Groep voor dat die terecht komt bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken."

Spinvis. Spinvis. Foto: Rein Kooyman

'Doe niet alsof' een sing-a-long van Spinvis

De Blauwe Maandag gaat vergezeld van een lied dat Spinvis speciaal componeerde bij de krant. 'Maar troost kan ik niet bieden.'

"Ik wil met deze song een hart-onder-de-riem-boodschap geven. Het leidende idee dat ik kreeg bij het componeren is 'Doe niet alsof, ik zie het toch wel'. Als je je depressief voelt, zit je niet op goede raad te wachten", zegt Spinvis. Wel wil hij laten weten dat je niet de enige bent.

Na die tekstregel ontstond de melodie. "Ik zit dan achter de piano te spelen en te neuriën. De sfeer waaruit ik vertrek is melancholie. Lange, meanderende akkoorden." Spinvis omschrijft het resultaat als een warm en vriendschappelijk lied. "Het woord troost wil ik vermijden, want dat kan ik niet bieden."

Je hoeft niet voor- of achteruit

Na de compositie maakte hij de tekst. 'Vecht bid huil / twijfel / maar doe niet alsof / want dacht je nou echt dat / dat niemand het ziet' "Inderdaad, de iconische woorden van Ramses Shaffy zitten erin, maar ik sluit die af met 'twijfel' als laatste woord. Je hoeft niks, wil ik daarmee zeggen. Blijf even staan; je hoeft niet voor- of achteruit."

"Zelf heb ik geen talent voor depressie", zegt Spinvis over Blue Monday. "Ik ben redelijk stabiel. Maar misschien doe ik alsof", voegt hij er lachend aan toe.

'Doe niet alsof' van Spinvis is vanaf vandaag te beluisteren via Spotify en de door Joost Stokhof en Bas Koopmans getekende video is te zien op YouTube. De songtekst staat in de Blauwe Maandag krant zodat je mee kunt zingen.