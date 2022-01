2022 moet het jaar worden dat we een uitweg vinden uit de pandemie. Is dat realistisch? En hoe zou dat dan moeten? 'Er komt een moment dat je weer de omslag moet maken naar een normale manier van leven. En ja, dat kan betekenen dat je meer zieken en doden moet accepteren.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Groot was het optimisme in de lente van 2021. Er waren vaccins, met torenhoge bescherming. Nieuwe coronavirusvarianten zouden heus blijven komen, maar zonder dramatische gevolgen. Langzaam zou het virus milder worden, en daarna uitdoven tot iets als een seizoensgriepje. Een lockdown zoals in de maanden daarvoor: dat nooit meer.

Wat wisten we weinig. Kijk ons nu, weer in een bijna uitzichtloze lockdown. Met omikron hebben we inderdaad een mildere variant te pakken, zo lijkt het, maar wat hebben we eraan? De vaccins die de meesten van ons in het voorjaar of de zomer kregen, of een eerdere infectie, ze beschermen ons nauwelijks meer tegen besmetting (vaak wel tegen ernstige ziekte, moet daar bij worden gezegd).



"Dat de vaccins ons grotendeels immuun zouden maken, was wel de brede verwachting", erkent Eric Snijder, hoogleraar moleculaire virologie aan het LUMC in Leiden. "Één goede vaccinatiepush en we zijn grotendeels van de ellende af, dachten we. Het is niet gebeurd. Daardoor blijft het virus maar rondgaan en slachtoffers maken, ook deze winter weer. Zit het land deels wéér op slot. Het zorgt voor moedeloosheid, dat begrijp ik heel goed."

Het was niet in de laatste plaats het kabinet dat de vaccins naar voren schoof als de magic bullet die corona zou elimineren, zag Rina Knoeff, medisch historicus en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. "We zijn met zijn allen te positief geweest, maar de overheid helemaal. Ik vind dat toch wat naïef. Het laat zien dat er niet gekeken is naar pandemieën uit het verleden. We hebben er duizenden jaren ervaring mee. Ze duren vaak jaren, en komen in golven. We hadden met onze historische kennis tot realistischere verwachtingen kunnen komen. Maar dat is absoluut niet gebeurd."

Medisch historicus en hoogleraar Rina Knoeff. Medisch historicus en hoogleraar Rina Knoeff. Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Hoopvol geluid

Wordt 2022 dan wél het jaar dat we de pandemie achter ons laten, de benen uit het moeras trekken? Kunnen voetbalcompetities weer doorgaan, studenten weer onbezorgd van kroeg naar discotheek trekken? Voor een hoopvol geluid kunnen we terecht bij Marcel Levi, internist en hoogleraar geneeskunde. "Ik ben geen viroloog, maar zie wel patiënten in het ziekenhuis. En met omikron kan ik het verschil tussen corona en griep niet heel goed meer aanwijzen. Er worden ontstellend veel mensen ziek. Maar het aantal opnames blijft laag, al helemaal op de intensive care. Zoals we met griep kunnen omgaan, kunnen we dat voortaan ook met corona, daar ben ik van overtuigd."

Medisch historicus Knoeff is minder optimistisch. Ze verwacht nog maar eens een 'ellendig jaar', waarin Nederland in haar ogen de omschakeling moet gaan maken naar iets dat weer lijkt op ons oude leven, terwijl het onvoorspelbare virus nog wel aanwezig is. "En met een overheid die bepaald niet in staat is geweest om iets te doen tegen de polarisatie in de maatschappij. Een kabinet dat bij de start al kampt met een vertrouwensprobleem moet ons de weg uit deze crisis wijzen. Ik voorzie veel complicaties."

Internist en hoogleraar geneeskunde Marcel Levi. Internist en hoogleraar geneeskunde Marcel Levi. Foto: Harmen de Jong

En de viroloog, nota bene gespecialiseerd in coronavirussen? Snijder durft de voorspelling van vorig jaar - corona wordt milder, we zijn hier vrij snel vanaf - niet te herhalen. "Je kunt dat wel denken, maar een virus muteert niet volgens vaste regels. Dus wie zegt dat er hierna geen variant kan komen die wél gevaarlijker is dan de vorige? Ik durf het niet meer te beloven. We hebben in het verre verleden vier coronapandemieën gehad die uiteindelijk zijn geëindigd in verkoudheidsvirussen die je nu nog kunt oplopen. Maar hoe dat proces is gegaan en hoelang het heeft geduurd - we waren er niet bij. Misschien duurde dat wel tien jaar, weten wij veel."

Ook wereldgezondheidsorganisatie WHO is niet zeker van haar zaak. Zelfs een tweede pandemie naast de huidige - met een virustak die zo afwijkt dat onze opgebouwde immuniteit niets meer voorstelt - behoort tot de scenario's waarmee rekening wordt gehouden.

Aan de andere kant zijn er de wat zonnigere scripts, waar Marcel Levi zich aan vastklampt. Deze week voorspelde dezelfde WHO dat 50 procent van de Europeanen tijdens de huidige omikrongolf corona krijgt. "Dat betekent dat het groepje mensen dat geen vaccinatie heeft en nog geen corona heeft doorgemaakt kleiner en kleiner wordt. En het betekent ook dat wij ons moeten afvragen wanneer we de knop omzetten en ervoor kiezen om te leven met corona. Met zoveel mogelijk solidariteit met de meest kwetsbaren, die nog steeds gevaar lopen door het virus. Maar op deze manier, met die keiharde lockdowns, kun je simpelweg niet doorgaan."

Spoor van vernieling

Zowel viroloog Snijder als medisch historicus Knoeff schaart zich achter deze laatste stelling. "Beleid is niet alleen virologie", zegt Snijder. "Als je ziet hoe de lockdowns een spoor van vernieling achterlaten in de maatschappij - daar kun je je ogen niet eeuwig voor blijven sluiten. Voor de gezonde tieners tot vijftigers is de impact van corona gemiddeld beperkt. Ouderen en mensen met een zwak immuunsysteem zijn vanaf het begin de groepen die het meeste risico lopen. Je zult toe moeten naar oplossingen waarbij we hen zo veel mogelijk beschermen en de maatschappij toch doordraait."

Knoeff: "Het verleden leert dat als je mensen te lang beperkt in hun vrijheden, of als het ze onmogelijk wordt gemaakt om te zorgen voor brood op de plank, er grote maatschappelijke onrust kan ontstaan, ongeacht de volksgezondheidssituatie. En dat zie je nu ook gebeuren. Er komt een moment dat je weer de omslag moet maken naar een normale manier van leven. En ja, dat kan betekenen dat je meer zieken en doden moet accepteren. Daar moet je een debat over voeren. Niet alleen met medici, maar als samenleving. Maar we gaan die discussie uit de weg, de politiek voorop."

Antwoorden kunnen zijn, zegt de medisch historicus: "Dat we het begrip code zwart in de ziekenhuizen opnieuw gaan definiëren. En dat we, ik noem maar wat, besluiten om de kankerpatiënt soms weer voorrang te geven op een coronapatiënt. Of een gevaccineerde op een niet-gevaccineerde."

Een horecaondernemer zet de terrasstoelen neer voor zijn café in Valkenburg. Een horecaondernemer zet de terrasstoelen neer voor zijn café in Valkenburg. Foto: ANP

Levi, sinds april vorig jaar ook voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), merkt in gesprekken met wetenschappers uit andere vakgebieden ook een verandering van denken. "Er wordt een grote toename gezien van mentale problemen, economen vrezen dat bedrijfjes die het tijdens de vorige lockdowns net redden het hoofd nu niet meer boven water kunnen houden. Ik denk dat de tijd gekomen is om niet meer alleen naar de zorg te kijken, maar ook naar de rest van de maatschappij."

Ingewikkeld

De grote vraag is hoe die omslag gemaakt moet worden. Met ondanks de snelle verspreiding van omikron nog altijd veel Nederlanders die nog geen corona hebben doorgemaakt, en met een boosterprik die niet door alle gevaccineerden wordt genomen. Het kabinet broedt op plannen voor 2G en 3G, en hier en daar valt zelfs het woord vaccinatieplicht als veiligste manier om weer verder te kunnen.

Maar ook hier geldt: ingewikkeld. Viroloog Eric Snijder noemt zo'n plicht om meerdere redenen moeilijk te verkopen. "Ten eerste omdat ik in principe vind dat mensen altijd een eigen keuze moeten hebben. Maar ook omdat het niet één prik is die je meteen totaal immuun maakt. We hebben het over een vaccinatie die wel beschermt, nog steeds beter dan de beste griepvaccins zelfs. Maar ook één die vermoedelijk met boosters regelmatig herhaald moet worden, omdat de bescherming na verloop van tijd afneemt en er varianten komen die de immuniteit ontwijken."

Daar komt nog iets bij, zegt Snijder. "Het zou kunnen dat straks blijkt dat een besmetting met corona je betere immuniteit geeft dan een vaccinatie met een niet aan de laatste variant aangepast vaccin. Ik adviseer iedereen natuurlijk nog steeds om voor dat laatste te kiezen. Maar iemand die dat niet doet, het gaat erg ver om die te verplichten."

Hoogleraar moleculaire virologie Eric Snijder. Hoogleraar moleculaire virologie Eric Snijder. Foto: LUMC Leiden.

Dat denkt Levi ook. "Kijk, ik ben een voorstander van vaccinatie, en de huidige vaccins beschermen wel degelijk tegen ernstige ziekte. Maar je kunt op dit moment niet volhouden dat mensen die zich niet laten vaccineren een direct gevaar zijn voor een ander. Gevaccineerden verspreiden het virus namelijk net zo goed. Je moet heel zwaarwegende redenen hebben om aan iemands zelfbeschikkingsrecht te komen.

Dat doe je normaal gesproken alleen als iemand gillend gek is geworden, een gevaar vormt voor zichzelf en de omgeving, en daar moet de burgemeester dan midden in de nacht een handtekening voor zetten. Zo vergaand vinden we dat. Daarom lijkt verplichte vaccinatie me niet de juiste stap. En als we er vanuit gaan dat corona vanaf nu milder wordt, is een plicht wat mij betreft ook steeds minder relevant."

Solidariteit

Wat Knoeff leerde uit de pandemieën uit het verleden: solidariteit is het toverwoord. "In 1832 waren er in Berlijn enorme, heel gewelddadige rellen tijdens een cholerapandemie. Burgers stonden tegenover de overheid, het was echt hard tegen hard, Hoe stopten die? Er kwam een soepkeuken voor mensen die niets meer te eten hadden, weduwen en wezen kregen hulp."

Met die kennis zou het Nederlandse kabinet verder moeten kijken dan - kort door de bocht - alleen het sturen op 'medische getallen', economische steunpakketten voor bedrijven en het vermanend toespreken en bestraffen van niet-gevaccineerden, betoogt de historica.

"Als je dat beleid voert zonder de solidariteit in de maatschappij van onderop te verstevigen, eindig je met een onacceptabele verharding in de samenleving. Wat je nu merkt, is dat mensen elkaar niet meer zien, dat vriendengroepen en families uit elkaar vallen door coronadiscussies, dat buren ruzie krijgen, dat mensen eenzaam zijn. Dus wat moet je doen: investeer in buurtwerk, houd sportvoorzieningen juist open. Dat is zo belangrijk voor de gezondheid, en vooral voor de onderlinge cohesie. Laat mensen in lokale coronacommissies meebeslissen over wat in hun buurt het beste werkt. In een hechte gemeenschap houden mensen meer rekening met elkaar."

We moeten leren leven met het virus. We moeten leren leven met het virus. Foto: Mark Reijntjens

In het regeerakkoord vond Knoeff maar weinig van dit soort plannen. "Ik zie ondanks alle mooie beloften weinig zelfreflectie. Ik ben niet per se tegen 2G, of een vaccinatieplicht. Er zijn heel veel brave burgers die zich netjes aan alle maatregelen houden en toch moeten toezien hoe hun zaak dicht gaat door een lockdown. Die zijn ook enorm gefrustreerd, en dat kan ook bij die grote groep volgzamen een keer tot ontploffing komen, bewijst het verleden. Een overheid die moreel gezag heeft kan ingrijpende maatregelen nemen als het ook zelf werk maakt van handhaving, en dat niet overlaat aan burgers onderling. Maar of ik het dit kabinet toevertrouw, dat weet ik niet."

Met een murw gebeukte en gebutste samenleving zonder grote ongelukken 2022 doorkomen, het zal een flinke uitdaging worden. "Een enorme puzzel", beseft ook Snijder. "Maar we moeten echt niet vergeten dat we er veel beter voorstaan dan een jaar geleden. Iedereen lijkt dat vergeten, omdat we allemaal zo de balen hebben van de huidige situatie. Maar we hebben genoeg vaccins, we zijn samen immuniteit aan het opbouwen. Corona gaat niet weg, maar het zal steeds beter worden. De uitdagingen waar we voor staan, zijn veel meer psychologisch en maatschappelijk."

Knop omzetten

Durf de knop om te zetten, is de oproep van Levi. "Leer leven met corona, zoals ze dat in Engeland en Spanje ook proberen. Ik zie ook wel de nadelen, voor kwetsbare mensen bijvoorbeeld. Maar daar moeten we oplossingen voor vinden. We hebben vaccins, er komen goede medicijnen aan. We kunnen meer isolatie-afdelingen creëren in onze ziekenhuizen."

Een vrouw met hond op een terras in Valkenburg, waar vrijdag de horeca en winkels bij wijze van demonstratie open waren. Een vrouw met hond op een terras in Valkenburg, waar vrijdag de horeca en winkels bij wijze van demonstratie open waren. Foto: ANP

Misschien moet de les van twee jaar pandemie ook wel zijn dat het leven niet maakbaar is, denkt Snijder, en dat je als samenleving niet alles kunt controleren. "Dit is het derde coronavirus in achttien jaar. De eerste, Sars, had een mortaliteit van 10 procent. Hoe zouden we omgaan met een pandemie met net zo'n hoge kans op sterfte?"

Knoeff: "We willen allemaal zo lang mogelijk leven. Maar als ons grote doel is en blijft dat niemand dood mag gaan aan corona, is dat niet houdbaar, denk ik. Een zekere mate van acceptatie van onze sterfelijkheid, dat zou echt geen kwaad kunnen.